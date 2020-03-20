«Один шокер разрядился, так они второй достали!»

«Скоро увидимся» — так заканчивается последнее письмо Виктора Филинкова. Мы только в суде и видим его, и так уже третий год. На 23 марта было назначено продолжение судебного процесса — но Верховный суд с оглядкой на коронавирус сначала постановил ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, и рассматривать только категории дел «безотлагательного характера». А в пятницу, 20 марта, пресс-служба петербургских судов сообщила о приостановке заседаний по делу «Сети» (признана террористической в РФ и запрещена) до 21 апреля. Арест Виктору Филинкову и Юлиану Бояршинову еще в феврале продлили до 11 июня.

Не знаю, в курсе ли Витя последних новостей: «Новую», на которую он подписан, ему не передавали весь февраль, как только пошел шквал публикаций о деле и нарастающем общественном возмущении вынесенным в Пензе приговором. И письма от него мариновали почти месяц. Что очень злит, когда знаешь, как эти письма пишутся.

У Вити дикие, не отступающие головные боли с утра до ночи, очень болит спина, из-за чего длинные письма пишутся в несколько подходов к холодному железному столу.

Иногда пытается строчить лежа — но «лежа, вообще-то, тоже больно, если на пузе, поэтому я немного бочком».

Осенью 2018-го на этапе в ярославской тюрьме (возили на очную ставку в Пензу) Виктор, оставаясь в сознании, вдруг упал и на время потерял способность двигаться. Сокамерники позвали врача, отнесли на руках в медсанчасть, где ему вкололи какой-то неназванный препарат, после чего способность двигаться вернулась.

В ноябре прошлого года, когда пожелтел во время голодовки, госпитализировали в тюремную больницу им. Гааза, где диагностировали дискинезию желчевыводящих путей. В научных журналах специалисты называют ее «следствием и одним из клинических проявлений общего невроза, соматоформных расстройств, которые проявляются тревогой, депрессией, раздражительностью, нарушением сна».

Спать он не может уже давно. Тревожность и панические атаки стали накрывать очень жестко — Витя говорит, хуже, чем сразу после пыток было.

Почти полгода адвокат не мог добиться оказания адекватной врачебной помощи. Недавно только вывезли наконец на МРТ — но результат пока не сообщают.

В январе Филинкова доставляли в больницу им. Гааза к психиатру и неврологу. Невролог заподозрил грыжу и прописал капельницы и/или внутримышечные уколы — но сопровождающий арестанта врач сказал, что в СИЗО это делать не будут. Психиатр признала, что требуется основательное лечение, которое может занять от трех месяцев до полугода, с применением серьезных препаратов — но и они доступны только в стационаре.

Таблетки, которые дают Виктору в изоляторе, вроде немного помогают — написал, что «теперь чуть больше мотивации, и я вернулся к занятиям английским и математикой».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Рассказал еще о беседе с другим психиатром в СИЗО: «Спросила, зачем я занимался активизмом. Впрочем, ответить не дала, а то я рассказал бы ей, как разок тащил кореша четыре километра с проломленной черепушкой до травмпункта. Точнее, до двух: в первом сказали, что не работают (ложь), а во втором охранник нас не пускал, пока я не сказал ему, что разнесу тут сейчас все, если нас не пустят внутрь. В скорую тоже звонил — сказали, не верят, что я стою на крыльце травмпункта, и охранник не открывает дверь, ибо якобы нет доктора, — и к таким шутникам, как я, они не поедут, пускай вызывают из травмпункта. В итоге все обошлось, и утром его прооперировали.

А я узнал: уборщица — 4 т. р., охранник — 6 т. р., медсестра — 12 т. р., дежурный доктор — 18 т. р. Это что такое вообще? Ну как не пойти на митинг в поддержку медиков?

Ах, на том митинге был всего 1 (один) медик! Инертные люди у нас в Омске».

В Омске, где Витя учился в университете, тогда нередки были нападения неонацистов на антифа («проломленная черепушка» — из такой, видимо, истории). Это он и на суде пытался объяснить, когда спрашивали: зачем тренировались, овладевали навыками того и этого, что вам угрожало-то, от кого собирались защищаться? Но ответ, похоже, судье был интересен не больше, чем сизошному психиатру.

Нынешнее состояние Филинкова, как и посыпавшееся здоровье фигурантов пензенского дела «Сети», может, по мнению специалистов, быть прямым следствием пыток с применением электричества.

По заключению профессора РАЕН, судмедэксперта с 40-летним стажем Владимира Щербакова, «объем повреждений при электротравме не ограничивается только местом контакта, а предусматривает развитие в организме человека различной степени выраженности функциональных, а порой и органических изменений; то есть электротравма — это травма организма в целом».

Страдает центральная нервная система — ее поражение «обусловлено как непосредственным прохождением тока через ее структурные элементы, так и нарушениями кровообращения и дыхания с повреждением нервных клеток и кровоизлияниями в мозг». Могут, отмечает профессор, возникать органические изменения в головном мозге и психические патологии.

О том же свидетельствуют и многолетние исследования экспертов Международного совета по реабилитации жертв пыток (IRCT).

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

У Филинкова, например, невролог предположил радикулит — заболевание, возникающее в результате повреждения, воспаления или защемления корешков спинномозговых нервов. А в экспертном заключении IRCT о признанном на международном уровне научном и судебно-медицинском методе расследования случаев пыток говорится, что радикулит поясничного и шейного отделов — распространенное следствие пыток электрошоком, при которых «все мышцы на пути прохождения тока находятся в состоянии судорожного сокращения».

Заключение это за подписью директора IRCT Асгера Кьерума было предоставлено по обращению российского правозащитного фонда «Общественный вердикт». И еще в этом документе отмечается: «Поражения, причиненные электрошоком, могут вызывать особые гистологические изменения, которые обладают высокой диагностической ценностью как специфический признак травмы электротоком […]. Хотя судмедэкспертизу всегда следует проводить как можно скорее после предполагаемых событий, по нашему опыту, диагностические или убедительно подтверждающие диагноз признаки применения пытки электротоком обнаруживаются и спустя много лет после воздействия электрошока».

Все четверо заявивших о пытках узников дела «Сети» в Пензе и Петербурге просили о проведении такой судмедэкспертизы. Но им было отказано. Как отказывают и фигурантам других дел в разных городах страны.

«В каждой тюрьме, где бы я ни был, — говорит Виктор Филинков, — я попадаю на человека, которого пытала ФСБ: на Шпалерной в Питере, в Горелово, где Рому и Пашу (Роман Гроздов и Павел Зломнов, обвиняемые по делу о незаконном обороте оружия, заявляли о пытках — Филинков пересекался с ними в областном изоляторе «Горелово» и, выслушав рассказы о пытках, сообщил об этом правозащитникам. Обоих истязали при задержании в служебном минивэне, как и Виктора Филинкова. Оба идентифицировали оперативного сотрудника, который активно участвовал в этих пытках. Поваленному на пол машины Зломнову, по которому прыгали люди в масках, а он все кричал «кто вы такие?», этот опер продавил пальцем барабанную перепонку со словами: «Я твой император!» У Гроздова, которого члены ОНК смогут осмотреть только через 3,5 месяца после задержания, правозащитники зафиксируют все еще видные «следы от ожогов электрошокера в области паха» и «проблемы с чувствительностью левой руки, от локтя до пальцев». — прим. ред.) пытали через несколько дней после нас, — 28–29 января 2018-го, в Пензе, на этапе в Ярославле и Нижнем Новгороде. Сотни людей страдают от пыток ФСБ, и сядут на много лет, и про них никто не вспомнит и не напишет. Это ведь уже не секрет, что людей пытали до меня, пытают и после. Не секрет. Но это совсем не осознается. И я тоже этого не осознавал. Даже после того, как пытали меня».

Это общее наше «неосознание» мучает его сейчас больше всего, больше собственной боли и мыслей о том, какой срок вынесут ему самому. Перед возобновлением процесса по своему делу Виктор прислал вот такой текст — и ему важно, чтобы эти слова дошли не только до тех, кто прочтет их в чате группы поддержки.