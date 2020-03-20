«Это уже не охота, это бойня»

Вольерная охота в первую очередь лишает зверя шанса убежать. Он в лучшем случае забьется в угол, из которого нет выхода. Этот самый очевидный пункт против введения закона почему-то многим кажется недостаточным. По каким еще причинам этот вид охоты должен быть запрещен? На вопросы «Новой» отвечает зоозащитник Юрий Корецких.

Фото: РИА Новости

— Действительно ли закон, как утверждается, поможет сохранить популяцию диких животных? Позвольте в связи с этим процитировать зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского: «Мы даем инструментарий сохранять животных, выращивать их, отпускать в природу, а это уже дает возможность развивать охоту на этих территориях, чтобы экономически поддерживать разведение. Это механизм, который опробован во всем мире».

— Это утверждение на первый взгляд звучит убедительно. Животных действительно трудно разводить на обширных территориях, но их не легче выращивать и в вольерах! Чтобы создать условия, которые будут максимально приближены к естественной среде обитания и позволят им размножаться в неволе, государству придется выделить немалые средства.

На практике же оказывается крайне трудно проследить, чтобы животные по всей России содержались в соответствии с правилами разведения. Не исключено, что недобросовестные хозяева вольеров будут экономить. Ведь гораздо проще договориться с браконьерами, чем долго и терпеливо работать над благоустройством территории. Да и не все животные способны размножаться даже в хороших, но при этом все равно ограниченных хозяйствах. Например, медведица всегда охраняет свое потомство. Ее судьба в подобном случае — неизбежно погибнуть ради того, чтобы кто-то получил удовольствие от охоты на ее детенышей. В итоге мы можем получить еще более масштабное истребление диких животных, так как разводчики будут непременно заинтересованы в финансовой выгоде.

— По каким правилам будет проводиться вольерная охота?

— На новый закон не будут распространяться правила обычной охоты, в которых прописаны все стандарты оружия и запрещенные методы (использование капканов и петель). Поэтому мы не сможем ограничить применение охотниками каких-либо дополнительных средств, например вышек. Животные прикармливаются в таких местах специально, поэтому стрельба по ним с возвышенности больше напоминает тир со статичными мишенями. Пользуясь тем, что ограничений нет, охотник сможет убить животное даже в спячке.

Более того, из-за отмены правил об охоте совершенно непонятно, как надзорная служба будет следить за содержанием зверей, ведь она проверяет соблюдение именно этих правил. Получается, что выращенные в вольерах животные не попадают ни под один из существующих законов, который мог бы их охранять. В законе об ответственном обращении с животными есть указание на то, что он не распространяется на сферу охоты. Выходит, животные никак не защищены.

— В СМИ пишут, что площадь охотничьей территории не должна быть меньше 50 гектаров. Что можно сказать о таком ограничении?

— Эта цифра присутствовала в первом варианте закона (о вольерной охоте). Сейчас нет никакого ограничения. Считается, что площадь вольера будет устанавливать правительство. Пока только от него зависит, какие размеры будут у этой территории и как будут выглядеть правила вольерной охоты, которые обязательно должны быть прописаны. Но в любом случае 50 гектаров — это приблизительно 700 квадратных метров. Нетрудно представить, насколько это узкие границы.

— Почему, несмотря на все негативные стороны закона, его все равно не удается отменить?

— Эта инициатива была продвинута, несмотря на все протесты. Редкий человек одобрит такой подход к истреблению животных. Да и сами охотники понимают, что фактически это уже не охота, а бойня. Отменить этот закон при нынешнем составе депутатов вряд ли получится.

Валерия Комарова —

для «Новой»