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Не лечить детей, убивать зверей

Депутаты, отказавшие в выделении денег на борьбу со СМА, голосовали за вольерную охоту. Поименный список

Фото: РИА Новости

Общество

Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»

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В феврале госдума приняла закон, регулирующий вольерную охоту. То есть убийство животных в полувольных условиях, на замкнутой территории площадью не меньше пятидесяти гектаров. Предусмотрена продажа путевок на такое развлечение с гарантией успешного убийства беззащитного животного, не имеющего возможности скрыться. На этот вид охоты не будет распространяться ни лимит, ни квота добычи, ни сезонные ограничения. В полувольные условия также не запрещено помещать животных, отловленных в дикой природе. То есть фактически можно стрелять из любого оружия хоть в упор в медведицу в спячке.

Петицию против легализации вольерной охоты на change.org подписали более двухсот тысяч человек, однако депутаты не захотели услышать доводы зоозащитников и неравнодушных граждан. Необходимость принятия закона они подкрепили ссылками на зарубежный опыт: якобы во всем мире практикуется подобный способ охоты, когда животные выращиваются в охотничьих хозяйствах, а продажа лицензий на охоту на них позволяет финансово поддерживать программы разведения.

Депутаты не стали или не захотели уточнить, что зарубежный опыт не предполагает убийства беззащитных животных на замкнутой территории, а только лишь выращивание в вольерных условиях с дальнейшим выпуском в дикую природу.

Но у нас свой путь.

Напомним, что в этот же день, 19 февраля 2020 года, жизненно важный для более тысячи пациентов со спинально-мышечной атрофией (среди них почти два десятка детей в возрасте до двух лет) законопроект о финансировании лечения из государственного бюджета был отклонен Госдумой по формальным причинам. А закон о жестоком развлечении для диванных охотников очень оперативно принят с результатом «за» 307 голосов — 68,2%, «против» 100 голосов — 22,2%.

Председатель Комитета по охране здоровья, отклонившего законопроект по лечению СМА, депутат Черемушкинского округа Москвы Дмитрий Анатольевич Морозов, голосовал за убийство животных и против больных детей. Вместе с ним два людоедских решения также приняли депутаты:

  • Санина Н.П.,
  • Третьяк В.А.,
  • Говорин Н.В.,
  • Огуль Л.А.,
  • Петров А.И.,
  • Герасименко Н.Ф.,
  • Елыкомов В.А.,
  • Косяненко Е.В.,
  • Менделевич Б.Д.,
  • Петров А.П.,
  • Соломатина Т.В.,
  • Фролова Т.И.,
  • Цыбизова Т.И.,
  • Черняева Н.А.

Все до единого из «Единой России».

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Теги:
спинальная атрофия, депутаты, вольерная охота

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