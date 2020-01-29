«Это же просто звери!»

В январе 2020 года вступили в силу поправки к федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает лицензирование цирков, контактных зоопарков и других мест, где животные используются в развлекательных целях. Он также предусматривает ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и безответственное к ним отношение.

К сожалению, эти изменения в законе не регламентируют механизм и условия получения лицензии для цирков и контактных зоопарков, поэтому поправки не работают. Ужесточения в области содержания домашних животных и контроля над бродячими собаками и кошками также довольно расплывчаты в формулировках и слабо поддаются исполнению, совсем не ясно, кто будет этим заниматься.

А пока изменения есть только на бумаге, вокруг нас постоянно происходят случаи реальной жестокости и преступного безразличия к домашним и диким животным. Редакция собрала самые известные.

Травмы и гибель во время авиаперевозок



22 января на рейсе Нью-Йорк — Москва авиакомпании «Аэрофлот» пассажир Максим Чумаченко перевозил трех своих домашних кошек. Кошки летели в багажном отделении согласно правилам провоза животных. Во время транспортировки они получили травмы, от которых две погибли, третью удалось спасти, у нее диагностировали обморожение. Чтобы сдать животное в багаж в «Аэрофлоте», контейнер, в котором оно путешествует, должен соответствовать правилам перевозки и заявленным размерам, не иметь повреждений и безопасно закрываться. При передаче контейнера грузчикам, дверцу часто дополнительно фиксируют пластиковыми хомутами, чтобы точно не открылась. Контейнер, в котором летели кошки Максима Чумаченко, при выдаче в Шереметьево был разбит и перевязан веревкой и скотчем, одна кошка скончалась во время стыковочного рейса в Софию, вторая — на столе у ветеринара. Фото: База Чтобы лучше понять отношение российских авиаперевозчиков к пассажирам, путешествующим с животными, нужно знать, что контейнеры с ними выдаются на стойке негабаритного багажа, после того как выгрузят все лыжи, сноуборды, зонтики и детские коляски. Пока все это происходит, ваша гладкошерстная собака и голая кошка может стоять в продуваемом пластиковом контейнере на улице при температуре -20. Когда я пыталась выяснить, где мое животное и почему выдача багажа с рейса закончилась полчаса назад, а собаки все еще нет, представители авиакомпании посоветовали мне не нервничать: «Это же просто звери, что вы так переживаете? Не замерзнут». А еще можно полтора часа носиться по аэропорту в попытке выяснить, где твоя собака, и только после нецензурного разговора со всеми найденными представителями авиакомпании узнать, что контейнер просто забыли в лифте, и он стоит там уже сорок минут, собака при этом истошно лает и воет, оставшись одна в замкнутом пространстве. Можно получить разбитый контейнер без задней стенки и собаку, оставшуюся внутри, только потому, что она член сборной России, выступала на чемпионате мира по послушанию и не вышла из открытой клетки без команды хозяина. Получить после этого даже извинения от авиакомпании очень сложно. В случае с кошками Максима Чумаченко руководство компании «Аэрофлот» заявило, что виноваты грузчики аэропорта. Владелец кошек требует возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Китовая тюрьма

Более ста косаток и белух были незаконно выловлены в Охотском море для продажи в индустрию развлечений в Китае в 2018 году. Контракты на вывоз китообразных получили компании-отловщики, которых в совокупности суд оштрафовал более чем на 150 млн рублей. За время нахождения в «Китовой тюрьме» погибли три детеныша белух и одна косатка. Освобождение животных началось только после многих месяцев общественных протестов по всей России, под давлением журналистов и международных зоозащитных организаций. Белуха в «Китовой тюрьме». Фото: Наталья Макеева Освобождать животных начали лишь в июне 2019 года, операции по освобождению животных несколько раз переносились и завершились лишь к концу августа. На данный момент все еще не приняты никакие изменения в законодательстве, которые помогли бы не допустить повторения этой катастрофы, а компании-отловщики начали готовиться к новому сезону и получают государственные квоты на отлов.

Сафари-парк «Тайган»

В декабре 2019 года по решению Белогорского районного суда была приостановлена работа крымского парка львов «Тайган». За многочисленные нарушения директора парка Олега Зубкова суд штрафовал неоднократно. С жалобами в суд и к представителям СМИ обращались неравнодушные посетители парка, наблюдавшие чудовищные условия содержания животных. Фото: park-taigan.ru В парке несколько сотен диких и сельскохозяйственных животных, в том числе краснокнижные виды. Главной достопримечательностью считается большая популяция львов и других крупных кошек. Львы и тигры содержатся в одном вольере, куда подселяются без учета отношений в прайдах, без карантина, предварительного введения нового животного в сложившуюся на территории иерархию. Одним из аттракционов для посетителей становятся драки львов, часто приводящие к убийству нового животного. Учет рождаемости не ведется, как нет и данных о смертности. Проверки также установили, что на большинство животных нет документов, даже ветеринарных паспортов, не проводится вакцинация, животные содержатся в антисанитарных условиях, многие в состоянии истощения. На данный момент работа парка приостановлена до исправления установленных судом нарушений. Директор парка Олег Зубков заявил, что в случае закрытия «Тайгана» ему придется уничтожить «неликвидных» животных, которых нельзя продать или переустроить, в частности, самую большую в России популяцию медведей, содержащихся в неволе, — более сорока животных.

Контактный зоопарк

В январе власти Казахстана потребовали закрыть и вывезти передвижной контактный зоопарк, демонстрировавший животных в одном из торговых центров Алматы. Неравнодушные посетители и местные зоозащитники выступили с требованием закрыть зоопарк, в котором в жутких условиях содержались сельскохозяйственные и дикие животные, в том числе львенок, тигренок и детеныш пантеры. Посетители жаловались, что большие кошки содержатся в крохотных вольерах на кафельном полу и по множеству часов вынуждены терпеть объятия посетителей и бесконечные фотосъемки. Животные выглядят истощенными и измученными, им не хватает воды и пищи. После проверки выяснилось, что передвижной зоопарк приехал из России. Деятельность контактных зоопарков не запрещена в Казахстане и никак не регулируется законом, однако власти дали российской фирме десять дней на вывоз животных. Активисты опасаются, что после закрытия зоопарк просто перекочует в другой торговый центр.

Прокатные лошади на улицах городов

Один из видов использования животных в индустрии развлечений — прокат лошадей на улицах крупных городов. В Санкт-Петербурге это все еще распространенное явление. Хотя большинство лошадей некомфортно чувствуют себя в условиях городского шума и испытывают стресс от яркого освещения, автомобилей и обилия людей. На Невском проспекте и его окрестностях почти каждый вечер можно встретить прокатчиков. Лошади бывают в разном состоянии, за кем-то ухаживают лучше, а кто-то истощен, в грязной попоне, с язвами на ногах, в которые попадают реагенты с дороги. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости Прокатчицы, обычно девушки, предпочитают молчать о своей работе. Но за пожертвование одна из них соглашается рассказать, что они подрабатывают в городе, чтобы содержать лошадей и себя, так как заработка на конюшне недостаточно, проще заработать фотографиями с прохожими, просьбами помочь на корм и прокатом в центре. Но не все лошади справляются с этой работой, неспособных заработать пропитание сдают на мясо.

Убийства домашних собак

Против одного из депутатов Кировского заксобрания Вячеслава Ягдарова возбудили дело о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). По версии следствия, он в Зуевском районе Кировской области из хулиганских побуждений застрелил из ружья двух собак, принадлежащих местному жителю. Владелец собак Андрей Рогачев утверждает, что Ягдаров убил двух его охотничьих собак. В разговоре с «МБХ медиа» адвокат депутата Лев Мусихин комментирует, что Ягдаров признает, что видел мертвых животных на поле, но он в них не стрелял. В последнее время участились случаи убийства домашних собак из огнестрельного оружия людьми, считающими себя вправе распоряжаться жизнью члена чужой семьи. В прошлом году «Новая» писала о трех застреленных на прогулке со своим хозяином в подмосковном лесу австралийских овчарках. Несмотря на резонанс в СМИ, активное содействие следствию владельца погибших животных и официальные запросы редакции в следственные органы и прокуратуру, виновный не найден, результатов проверки нет.

Чиновник-браконьер

5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули. Одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров, вторым — его друг Леонид Петухов, отставной военный, ранее служивший в Кремлевском полку. Недалеко от места задержания был обнаружен труп косули. Рядом лежал нож. Сезон охоты на пятнистого оленя в Московской области закончился 31 декабря 2019 года, убийство 5 января уже вне закона. Александр Овчаров попытался скрыться от егерей. Убитая Александром Овчаровым косуля. Фото: compromat.ru Прибывшие на место сотрудники полиции отвезли задержанных в отдел, однако дело возбуждено не было, потому что при них не обнаружили оружия. Проверка по факту незаконного отстрела косули продолжается. В случае возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота» (ст. 258 УК РФ) чиновнику и его другу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Догхантеры

В течение уже нескольких лет в крупных городах России действуют организованные группы людей, которые изначально заявляли о себе, как о «борцах с бродячими стаями в условиях бездействия муниципальных властей». Так называемые догхантеры. Довольно быстро это движение обросло интернет-ресурсами с инструкциями по наиболее эффективному убийству доступными в свободной продаже ядами. И фактически стало сектой собаконенавистников, которые начали разбрасывать отраву в парках, на площадках для выгула собак, на детских площадках и даже скармливать хозяйским животным на поводках с рук отравленные куски лакомства. Активизируются догхантеры в зимний период, так как разливать отраву удобнее по снегу, большинство из них использует большие дозировки человеческого лекарства от туберкулеза, смертельные для собак. Животные умирают в страшных муках, большинство не удается довезти даже до клиники. Те, у кого нет средств покупать серьезные химикаты, справляются кусками лакомства с рыболовными крючками, иглами и крысиным ядом. Полиция и прокуратура множество раз отказывались возбуждать уголовные дела и проводить проверки по факту жестокого обращения с животными, так как доказать, кто и с какой целью разбрасывал яд, трудно. Даже в случаях, когда отправителя ловили с поличным прохожие и вызывали наряд. И после отравления собак — канис-терапевтов в Омске, занимающихся реабилитаций детей с особенностями развития, не было возбуждено уголовное дело. Отчаявшиеся достучаться до властей владельцы домашних собак стали устраивать дежурства в местах, где отравления случались чаще всего. Над пойманными догхантерами учиняли самосуд, в результате их активность немного снизилась.

Цирк с животными

В недавнем интервью Алексею Пивоварову известный дрессировщик, генеральный директор «Большого Московского цирка» Эдгар Запашный прокомментировал движение зоозащитников, требующих запретить цирк с животными, как движение к абсурдному закрытию зоопарков и полной ликвидации домашних животных. Также он ответил, что применяемое в дрессировке животных давление и насилие является столь же допустимым, как и физическое наказание при воспитании детей. Сорок пять стран в мире полностью или частично запретили цирк с животными. Более двадцати пяти стран запретили или ограничили отлов и содержание в неволе китов и дельфинов и использование их в индустрии развлечений. В России на данный момент нет механизма, реально регулирующего и лицензирующего деятельность цирков с животными, дельфинариев и океанариумов, а также эффективной системы административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с любыми животными.

Редакция «Новой газеты» начнет сбор подписей под петицией о создании рабочей группы для разработки поправок в законодательство. Мы требуем включения в нее представителей зоозащитного движения, научного сообщества, благотворительных организаций и специалистов по поведению и содержанию животных для разработки реально отражающей действительность рабочей системы контроля над обращением с животными в Российской Федерации.