Не школа, а элита

18 марта на сайте «Новой» вышел материал о закрытии нескольких московских школ на карантин из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подозрения коснулись и гимназии имени Е. М. Примакова, которая находится в деревне Раздоры Одинцовского района. В элитной гимназии учатся дети глав госкорпораций и высокопоставленных чиновников, входящих в близкий круг общения президента России Владимира Путина.

О закрытии гимназии на карантин стало известно 13 марта. «С сегодняшнего дня и до 21 марта включительно в гимназии отменены очные занятия, мы переходим в формат онлайн-уроков, — объявила директор учреждения Майя Майсурадзе в своем видеообращении. — Это дополнительная мера безопасности принята в связи с тем, что один из родителей нашей гимназии находится в больнице с подозрением на коронавирус».

В тот же день администрация учреждения сообщила, что результат анализа одного из родителей имеет статус «сомнительный». В гимназии пообещали получить точный ответ из новосибирской лаборатории «Вектор» до конца дня, «убедительно» попросив родителей и гимназистов «воздержаться от каких-либо комментарием любым СМИ».

На следующий день в официальном телеграм-канале гимназии появилось сообщение, что повторный анализ одного из родителей «положительный», он находится в боксе под наблюдением врачей. Аналогичный результат показали анализы остальных членов семьи заболевшего. «Дети и взрослые чувствуют себя хорошо, клинические признаки отсутствуют. Анализы одноклассников и обследованных членов семей имеют статус “отрицательный”», — отмечала администрация гимназии.

17 марта «Новая» направила в адрес учреждения официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Начиналось наше сообщение стандартно: «Редакция готовит материал о закрытии школ в Москве в связи с пандемией коронавируса», и следом вопросы.

Сегодня руководство гимназии нам прислало ответ: «Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е. М. Примакова» не является образовательной организацией города Москвы (тем более — школой Москвы) и, соответственно, не сможет Вам помочь при подготовке “материала о закрытии школ в Москве”».

«Новая» направит повторный запрос с просьбой прокомментировать вирусную обстановку. Мы рассчитываем, что новая формулировка («Редакция готовит материал о временном закрытии образовательных учреждений в России») устроит руководство элитной подмосковной гимназии.