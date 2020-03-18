Карантин: последний звонок прозвучал

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Несколько московских школ в столичном регионе закрылись на карантин в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19. Речь идет о школе №1284, которая находится в районе Чистых прудов, №1508 в Измайлово и №2107 в Мещанском районе, а также школе имени Орлова в на Марьиной роще.

Все учебные заведения проводят занятия дистанционно, а детей, контактировавших с зараженными, тестируют на коронавирусную инфекцию.

Сотрудник ФБК Николай Ляскин опубликовал скриншоты из чата родителей учеников № 1508, в которых обсуждается, что у мамы одной из учениц, вернувшейся из Италии 1 марта, подтвердили заражение COVID-19.



Согласно информации на опубликованных скриншотах, у женщины взяли мазок и попросили не выходить из дома, ограничений для детей, который не были за границей, не было, поэтому они ходили в школу еще неделю, после чего их посадили на карантин.

«Из всех взятых у одного ребенка один положительный, у второго ребенка положительных нет. Результаты семье сообщили 15 марта. При всём при этом вся семья, включая и маму прилетевшую, и дочку с положительным результатом, чувствует себя полностью здоровой! Симптомы заболевания полностью отсутствуют», — говорится в сообщении из скриншотов.

15 марта на сайте школы заявили, что у одного из учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию, поэтому «для профилактики» здание закрыли на карантин, а все дети переходят на дистанционное обучение.

На сайтах остальных учебных заведений сообщили, что наличие заболевание у детей (по одному ученику в каждой из трех школ) подтвердилось. Администрации учреждений не смогли дать оперативный комментарий «Новой газете» на момент публикации материала.

13 марта директор элитной подмосковной гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе объявила о закрытии учреждения на недельный карантин. Причиной послужили дополнительные меры безопасности из-за пандемии нового коронавируса. Майсурадзе сообщала, что в больницу с подозрением на инфекцию попал один из родителей учеников.

«По состоянию на 13:00 13 марта этот диагноз не подтвержден. Дети находятся дома, у них нет никаких клинических проявлений, — говорила директор в своем видеообращении. — Утром мы передали в Минздрав информацию по списку класса — медики будут связываться с семьями и выезжать для проведения анализа у детей и членов их семей».

«Новая» направила запрос в гимназию с просьбой сообщить, подтвердился ли диагноз у попавшего в больницу родителя. Администрация учреждения не смогла оперативно прокомментировать ситуацию на момент публикации материала.