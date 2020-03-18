Как живет Париж на карантине

С 17 марта Францию посадили на карантин. Всем приказали закрыться дома и выходить только по крайним поводам. Штраф за нарушение — 135 евро.

Но есть те, кому с улицы некуда уходить, и те, кто сознательно нарушает предписания, не боясь ни коронавируса, ни полиции, и поёт себе песни на фоне Эйфелевой.

Об этих людях, и о том, как вообще живет Париж в условиях «чрезвычайной санитарной ситуации» — смотрите ролик «Новой газеты».