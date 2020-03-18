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Репортажи

Как живет Париж на карантине

Видеопрогулка с обозревателем «Новой»

Общество

Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

 

Видео: Юрий Сафронов, Александр Лавренов / «Новая газета»

С 17 марта Францию посадили на карантин. Всем приказали закрыться дома и выходить только по крайним поводам. Штраф за нарушение — 135 евро.

Но есть те, кому с улицы некуда уходить, и те, кто сознательно нарушает предписания, не боясь ни коронавируса, ни полиции, и поёт себе песни на фоне Эйфелевой.

Об этих людях, и о том, как вообще живет Париж в условиях «чрезвычайной санитарной ситуации» — смотрите ролик «Новой газеты».

Теги:
COVID-19, коронавирус, карантин, франция, париж

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