Как живет Париж на карантине

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Заражено — 216862 (в РФ — 147), смертей — 8908. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
С 17 марта Францию посадили на карантин. Всем приказали закрыться дома и выходить только по крайним поводам. Штраф за нарушение — 135 евро.
Но есть те, кому с улицы некуда уходить, и те, кто сознательно нарушает предписания, не боясь ни коронавируса, ни полиции, и поёт себе песни на фоне Эйфелевой.
Об этих людях, и о том, как вообще живет Париж в условиях «чрезвычайной санитарной ситуации» — смотрите ролик «Новой газеты».
Теги:COVID-19, коронавирус, карантин, франция, париж
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