Вирус, летящий на крыльях ночи

Коронавирус стал основной темой новостной повестки во всем мире, но в русскоязычном сегменте интернета он заодно подменил собой все остальные поводы для создания городских легенд. Не первый день в социальных сетях (в основном, в WhatsApp) муссируется информация о том, что российские города с зафиксированными случаями заражения COVID-19, будут обеззаражены с помощью военных вертолетов. В Москве слухи стали появляться 17 марта. В распространявшихся сообщениях со ссылкой на некую воинскую часть говорилось о том, что с военных летательных аппаратов планируется распыление лекарств для дезинфекции. Жителям города советовали с 23.00 до 05.00 не выходить на улицу и закрыть окна и балконы.

Эти слухи сразу опровергли в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения коронавируса. «В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Источник в войсках радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации на вопрос «Новой» о том, имеют ли эти слухи какие-то основания, ответил, что обеззараживание территорий с вертолетов невозможно.

«Если Чернобыль сумели победить, то и это сумеем, но все будет зависеть от огромного количества денег и времени, которые надо потратить на обработку Москвы. Нужен будет год работы при мобилизации всех существующих войсковых частей химической и биологической защиты в России. Но это означает, что Москву надо мыть, квартал за кварталом, здание за зданием.

Распыление с вертолетов какого-то лекарственного препарата невозможно, потому что не существует такой практики в принципе — ни в мире, ни в России», — сообщил он.

Также высокопоставленный источник в Министерстве обороны, присутствовавший на одном из последних совещаний у министра обороны Сергея Шойгу, рассказал, что войска химической защиты готовы к обеззараживанию всех воинских объектов в России, однако от властей никаких просьб по дезинфекции не поступало и никаких планов у самих военных по обеззараживанию гражданских объектов не имеется.

Александра Архипова — антрополог, фольклорист и кандидат филологических наук — в разговоре с «Новой» отмечает, что подобные слухи становятся так популярны во время катастроф и эпидемий.

«Важным фактором [для возникновения таких слухов] является недоверие к властным институтам и сила слабых связей (слабые связи — это наша записная книжка, это те, к кому мы обращаемся в трудную годину или с вопросом, какие сериалы выбрать). То есть гражданин не верит медицине как институту, а верит знакомому врачу. Доверие к институтам падает последние несколько лет довольно регулярно, а сила слабых связей растет. Что это значит на практике? Если кто-то думает, что власти будут предпринимать какие-то действия, потенциально враждебные человеку, то это никого не удивит. И все бросаются пересылать сообщения друг другу — никто не позаботится о нас, кроме нас самих. Основой слуха является важная вещь, остающаяся неизменной — есть опасность для людей, о которой не говорят, и мы должны сами себя защищать», — говорит Архипова.

Недоверие к официальным структурам заставляет людей убеждать других, что необходимо распространять эту информацию и дальше, добавляет Архипова. «Поэтому такие фейки/слухи имеют специальное обрамление:

сообщает некий безличный институт: «Фото с МВД прислали», — так начинались рассылки в ватсапе о наркожвачках у школ в 2016 году;

«инфа от знакомой, 100% верная»: это так называемая friend-of-friend communication. Тут мы опираемся на силу слабых связей;

сейчас в результате реальной паники работает третий тип, я называю его «гибридом»: ссылка на знакомого, такого же, как я, но который находится внутри властного института. Этот тип самый популярный.

В этот раз, в фейке про вертолеты, тоже появился гибрид — ссылка на то, что знакомая, жена военного из воинской части рассказала. Вот он, инсайдер в стане врага. Страна, выросшая на 17 мгновений весны, верит только Штирлицу», — иронизирует Архипова.

Одновременно с Москвой подобные слухи распространялись в Тюмени и Иркутске. Оперативный штаб Тюмени по контролю над распространением коронавируса и Министерство здравоохранения Иркутской области опровергли эту информацию.

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В Грузии сообщения об обеззараживании территорий с помощью военных вертолетов появились еще раньше — 11 марта. Распространявшиеся в Тбилиси посты были точно такого же содержания: с 23.00 до 05.00 должна была начаться дезинфекция, местным жителям советовали закрыть окна и балконы и не выходить из домов. Мэрия Тбилиси также оперативно опровергла эту информацию. Оправдываться пришлось даже властям Таджикистана, жители которого тоже напуганы мифическими вертолетами едва ли не больше, чем самим коронавирусом.