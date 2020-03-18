Ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса

Телеканал «Дождь» объявил, что с 18 марта переходит на экстренный режим работы: в режиме прямого эфира запускается марафон «Дома поговорим» — это ежедневный многочасовой онлайн с дополнительными выпусками новостей; журналисты будут связываться с известными людьми и зрителями, которые оказались заперты дома в Москве и по всему миру; известные музыканты, сидящие на карантине, будут исполнять песни для зрителей «Дождя»; а также показывать спектакли, кино и лекции.

Марафон стартует в 14.00 и будет продолжаться, пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.

«Ну, или пока мы сами не сядем на карантин», — грустно констатирует главред «Дождя» Тихон Дзядко.

«Новая газета» в рамках журналистского объединения Синдикат-100 поддерживает начинание коллег и размещает ссылку на прямую трансляцию «Дождя». Мы также продолжаем участвовать в сборе самой полной информации о коронавирусе и планируем вместе с коллегами из регионов России в ближайшее время подготовить ответы на ключевые вопросы читателей о коронавирусе.

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