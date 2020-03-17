В столице прерван театральный сезон

Всем зрителям, возвращающим билеты, будут стопроцентно возмещены их затраты.

Билетный рынок в стране рухнул. Билеты не только спешно сдают, но и больше не приобретают на перспективу. Театрам предстоит понести беспрецедентные убытки.

Примерно 50 миллионов рублей составят финансовые потери Театра имени Вахтангова на срок приостановки работы, примерно 35 миллионов рублей убытки Российского академического молодежного театра, очень значительные средства потеряет Большой. Он оказался в самой сложной ситуации из-за контрактов с зарубежными исполнителями. Фестиваль «Золотая маска» отменяет все показы: и спектакли малой формы, и спектакли для большой сцены. Фактически фестиваль сможет состояться только после отмены санкций. Небольшие театры, особенно те, чей репертуар рассчитан на детей и школьников, терпят настоящую катастрофу.

Пандемия внесла коррективы во все формы театральной жизни: отменяются репетиции массовых сцен, премьеры, пересматриваются планы.

Главным вопросом для театральных директоров становится «хлеб насущный»: как сделать так, чтобы артисты и сотрудники не потеряли в зарплатах, ведь они во многом зависели от билетных продаж.

Одни столичные театры решили сейчас репетировать только те спектакли, которые на выпуске, остальные пока приостановить. Другие — играть премьеры только для прессы, когда на сцене и в зале будут разрешенные полсотни человек. Третьи — предлагают зрителям перенести поход в театр на осень. Но принятая норма едина: если тот, кто купил билет, хочет вернуть деньги сейчас, он их получит. Когда станут ясны суммы общих убытков, директора и режиссеры намерены обратиться в МК РФ с коллективной просьбой о компенсации форс-мажорных финансовых потерь.

Паника, осторожность или потребность праздника? Какая эмоция возобладает, когда закончится карантин, непонятно. А значит, театры оказались в беспрецедентной ситуации: они пока не могут ничего планировать.