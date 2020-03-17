Вирус посадил кино на карантин

Власти Москвы запретили массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек. Но торговые центры и заведения общепита эти ограничения пока не затрагивают, судьба кинопоказа в ТЦ подвешена. Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино»), а также сеть «Москино» оперативно откликнулись: до 10 апреля вводит в Москве ограничение на количество билетов, продаваемых в рамках одного кинопоказа: на каждый сеанс в продажу как через онлайн-каналы, так и в обычных кассах будет поступать не более 50 билетов. Схожие меры предприняты в Московской области.

Временно прекратил работу «Центр документального кино», о чем сообщила его директор Софья Капкова. Центр Вознесенского приостанавливает свою работу, «чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией». И просит сообщить зрителям, что показ фильма «Бумажная свадьба» израильского режиссера Ницана Гильади, завоевавшего букет наград на Иерусалимском кинофестивале, будет перенесен на другую дату.

Мировая индустрия тем временем терпит колоссальные убытки.

В ряде европейских стран и в Китае — втором по размеру в мире кинорынке — кинотеатры закрыты. Крупнейшие голливудские студии заявили о переносе ожидаемых премьер.

Выход блокбастера «Форсаж 9» с бюджетом $200 млн перенесли на следующий год. Даты будут уточняться. Представители Universal объясняют свое решение не только закрытием кинотеатров в Европе, Южной Корее и Китае. Звезда «Форсажа» Вин Дизель извинился перед поклонниками в социальных сетях, заявив, что для создателей фильма здоровье зрителей превыше всего.

Отложен до ноября выход потенциального хита о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Антивирусная обработка зала в одном из кинотеатров в Дели. Фото: EPA-EFE

В списке перенесенных мировых премьер: «Мулан» (в Голливуде премьера фильма состоялась, в Китае отменена), «Кролик Питер 2», «Тихое место 2», «Оленьи рога» и «Новые мутанты».

Из российских картин пострадал «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, участник Венецианского фестиваля. Сеть КАРО перенесла его показ на неопределенный срок.

В Москве отменили показ обласканного фестивалями фильма «Керосин» Юсупа Разыкова. Питер с решением медлит.

Среди отмененных премьер — кино про саблистку Александру Покровскую «На острие» со Светланой Ходченковой, Сергеем Пускепалисом, Евгением Сытым, Софьей Эрнст.

Проект КАРО.Арт, телеканал «Россия 1», фонд «Подари жизнь» объявили об отмене благотворительного показа и премьеры фильма «Зулейха открывает глаза» в киноцентре «Октябрь» 20 марта. В качестве компенсации зрителям, купившим билеты, средства от продажи которых направлены в фонд «Подари жизнь», будет предложено обменять их на книгу «Зулейха открывает глаза», предоставленную АСТ, «Редакцией Елены Шубиной». Книги для зрителей подпишет автор романа Гузель Яхина и исполнительница главной роли в многосерийном фильме Чулпан Хаматова. Однако желающие могут вернуть деньги за билеты.

Руководитель компании «Нева-фильм» Олег Березин считает, что директивное закрытие кинотеатров на федеральном уровне — это лучший выход сегодня. В перспективе, по его мнению, залы в кинотеатрах станут меньше: «В нынешней бизнес-модели государство мало чем может помочь кинотеатрам. Ну только если дать денег. Но это вряд ли».

В любом случае уже понятно: не только кинотеатры пострадают, но изменятся рыночные механизмы.

Эпидемия повлияла на графики съемок.

Disney перенесла съемки восьми картин. Изменение съемочного графика касается кинолент «Венди» Бена Зайтлина, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Последний поединок» Ридли Скотта, «Русалочка» Роба Маршалла. Отложено производство фильмов перезапущенной франшизы «Один дома», сериала «Сокол и Зимний Солдат», приключенческого боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец», фильма в жанре фэнтези «Питер Пен».

А в Ванкувере отменена работа над четвертым сезоном сериала «Ривердэйл», так как один из членов съемочной группы контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Российский онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта отменил подписку, сообщил холдинг «Газпром-медиа», а в начале этого года холдинг снизил подписку на этот сервис до 29 руб. в месяц.

Кадр из сериала «Домашний арест». Фото: kinopoisk.ru

Стартовал Premier сериалом Семена Слепакова «Домашний арест».

«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», указано в сообщении «Газпром-медиа».

Останавливается фестивальная жизнь. Отменены «Дни Франкофонии 2020». Совет Академии «Ники» принял решение о переносе XXXIII Торжественной церемонии вручения премии за 2019 год на осень. Отложено вручение наград анимационной премии «Икар».

А вот Московский кинофестиваль никак не определится. Комментирует программный директор Кирилл Разлогов: «Поскольку фестиваль делают люди творческие, они надеются на чудо, что к началу форума ограничения будут сняты. Мне представляется это маловероятным. Думаю, встанет вопрос о переносе ММКФ. Но кто знает, вдруг чудо произойдет».

Руководство Каннского кинофестиваля, который должен состояться в середине мая, объявит свое решение 16 апреля.

Отдел культуры.