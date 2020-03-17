Художественный руководитель Театра Вахтангова Римас Туминас во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра «Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе». Фото: РИА Новости

Своему грядущему столетию вахтанговцы собираются посвятить событие: создание дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе. В этом доме Вахтангов родился, прожил первые два десятилетия своей жизни, и сейчас ему предстоит вернуться в старые стены уже одной из сценических легенд ХХ века, создателем собственного типа театральности, постановщиком гениальной «Турандот».

В двухэтажном доме Багратиона Вахтангова на Армянской улице Владикавказа сохранились только стены, отчасти исторические потолки и камин. Жилые квартиры предстоит расселить, дом отремонтировать и создать в нем современный культурный центр. В московском музее-квартире множество документов и экспонатов, которыми предстоит поделиться. Здесь же будет камерная сцена. Музей Вахтангова на его родине — идея, которая возникла в театре, носящем имя гениального провозвестника многих сценических идей будущего, после гастролей четыре года назад.

— Мы начинаем новое дело, — сказал Кирилл Крок, директор театра. И развернул целую стратегию, обосновывающую необходимость деяния. Ее главный смысл — выравнивание культурных слоев столицы и глубинки, влияние на жизнь региона, совместные программы театральной деятельности. Кроку за годы деятельности столько всего уже удалось построить, что удастся и это. Тем более что идею поддерживает банк «Открытие» и его глава Михаил Задорнов (офис банка во Владикавказе находится как раз напротив исторического дома, на другой стороне Терека). Театр впервые запускает краудфандинговую платформу на «Планете»: в фойе отныне будет стоять стеклянный ящик для сбора средств, и все, кто захочет, частные лица и общественные структуры, сможет участвовать. «Вместе вернем Вахтангову дом!» — девиз этой театральной инициативы. Создание музея намечено на ноябрь 2021 года.

Последним, после Ланового, Купченко, Рутберг, Олешко, о проекте говорил Римас Туминас. И как всегда, когда он появляется, любое событие мгновенно теряет оттенок казенного «мероприятия» и на глазах обретает точную художественную «неправильность», нечто такое, что делает театр живым и неприрученным.

— Что такое вообще — построить дом Вахтангова? — спросил Туминас и сам себе ответил: это надо сделать здесь, в душах, в спектаклях, в работе. Столетие — рубеж, тревожный и даже опасный…

И дальше он сказал о том, что Вахтангов остался последним человеком Серебряного века в своей эпохе — времена и люди изменились, а он просто ушел. И, несмотря на свою нежность и тонкость, оставил жесткую максиму: «С художника спросится».

Туминас хорошо знает, о чем говорил Вахтангов.