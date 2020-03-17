Российский спорт реагирует на коронавирус по-европейски

После того, как в понедельник Министерство спорта рекомендовало ограничить все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения, а Сергей Собянин беспрецедентно «закрыл» все массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, плей-офф КХЛ оказался под угрозой. Ведь до этого ко всему прочему финский «Йокерит» и «Барыс» из Нур-Султана сняли шлемы перед коронавирусом и снялись с розыгрыша. Таким образом, СКА и «Сибирь» вышли в финал своих конференций без боя, а ЦСКА с «Динамо» и «Ак Барсу» с «Салаватом Юлаевым» при самом благоприятном раскладе светило схлестнуть клюшки в полной тишине.

Сами хоккеисты в большинстве своем не особо хотели финтить без поддержки фанатов и высказывались за тайм-аут. В общем, боссы КХЛ, обмыв правительственную награду Аркадия Ротенберга, вынесли вердикт: остановить турнир сроком на одну неделю для организации и согласования с госорганами нового формата проведения второго этапа с участием шести команд. Но на следующее утро продлили паузу до 10 апреля. А наставник «Динамо» Владимир Крикунов негодует: «Разогнали ажиотаж. Можно спокойно играть со зрителями.

Я понимаю, если бы бушевала настоящая эпидемия… Давайте всю страну закроем, по домам разойдемся и ничего делать не будем».

Ждем отмашки президента и счастливого вбрасывания?

РПЛ пасует до апреля

Российский футбол не хотел уходить на каникулы. Но указ Минспорта и месячный запрет мэра проводить на открытом московском воздухе соревнований с любым количеством участников шансов на удачный финал не оставляли. Четыре столичных матча («Локомотив» — «Оренбург» /21 марта/, ЦСКА — «Зенит» /22 марта/, «Спартак» — «Уфа» /4 апреля/, «Динамо» — ЦСКА /5 апреля/) по-любому попадали под «снос». Крутые резиденты Тинькофф РПЛ ситуацию видели по-разному. Гендир армейцев Роман Бабаев уверял, что 8 туров нужно доиграть:

«Зачем лишать команды и болельщиков одной трети чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты с телевизионными спонсорами? Надо уйти на перерыв, а закончить мы всегда успеем».

А вот владелец «Спартака» Леонид Федун был готов к пасу вразрез: «Наверное, надо турнир завершать и подводить итоги по текущему положению дел. Да и Кубок России доигрывать без зрителей абсурдно. Но вопросов много. Вот спорт упразднили, а 9 миллионов человек каждый день ездят в метро. Разве это не массовое мероприятие?» Днем же во вторник из Лиги пришла информация о том, что до 10 апреля наш футбол все-таки уходит на больничный. Несмотря на то, что Сергея Прядкина переизбрали президентом РПЛ на ближайшие пять лет.

Чемпионаты страны по биатлону и лыжам перенесены на осень

Определять самых метких и самых быстрых с винтовками и без решено уже после того, как COVID-19 успокоится. Изначально организаторы внутреннего первенства по лыжным гонкам-2020 в Тюмени хотели провести соревнования без зрителей, но потом проголосовали за полную «ликвидацию». Биатлонные же боссы половинчатый вариант не стали рассматривать в принципе. «Руководствуясь пожеланиями Роспотребнадзора, Минспорта и губернатора Ханты-Мансийского округа в связи с угрозой распространения опасного заболевания, в конце марта мы точно не будем выявлять сильнейших», — заявил президент СБР Владимир Драчев, пояснив, что в ноябре пройдут личные гонки, а эстафеты записаны на декабрь. А вот двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал всю ситуацию с вирусом надуманной и раздутой и выразил мнение, что турнир следовало не откладывать, а «проводить прямо сейчас»…

Плетеный мяч летит в аут

Русский хоккей, или бенди, в который играют даже при минус 30 градусах, спасовал перед китайской заразой, когда до вручения золота остался один шаг. Финальный матч между «СКА-Нефтяником» и столичным «Динамо», намеченный на 21 марта в Кемерове, отменили после того, как в городе подтвердили два случая заражения коронавирусом. Об этом губернатор области Сергей Цивилев лично уведомил ФХМР, доложив, что на стадионе «Химик» проведения золотой битвы невозможно. А чуть позже «ускользнула» и бронзовая серия. Потому что «Водник», вернувшийся из Хабаровска, отправился на 14-дневный карантин, а его соперник «Енисей» обратился в Федерацию с просьбой вообще отменить медальный раунд от греха подальше. В Швеции же все-таки решили сезон завершить, пусть и без зрителей. Мировое же первенство, которое должно было состояться в Иркутске, официально перенесли с весны на осень.