Слитки общества. Продолжение

Еще в ноябре 2019 года агентство Bloomberg обнародовало расследование, утверждая, что Венесуэла экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, несмотря на санкции. Поставки нефти из Венесуэлы, по информации Bloomberg, происходили по следующей схеме: венесульские танкеры загружались нефтью, выходили в открытый океан, где отключали транспондеры и шли в пункт назначения «невидимками».

Фото: Reuters

Мы предположили, что расчеты за нефть осуществлялись в безналичной форме. А наиболее ликвидный товар, который можно купить по безналу, а продать за наличные, — это золото. По нашей версии, на деньги, вырученные от реализации венесуэльской нефти, покупалось российское золото, которое в последующем отправлялось в Дубай, где реализовывалось за наличные. А уже наличные переправлялись в Венесуэлу.

Видеозапись с контейнерами со слитками золота разошлась в интернете еще в конце прошлого года. В январе сразу в нескольких телеграм-каналах появился комментарий, что это золото было обнаружено в ходе обыска дома у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка, который арестован решением Басманного районного суда 24 декабря прошлого года.

Мы провели собственное расследование и выяснили, что видеозапись действительно имеет отношение к таможне.

Во-первых, запись сделал сотрудник таможни. Это мы определили по попавшим в один из кадров форменным брюкам автора видео.

Во-вторых, сотрудники таможни рассказали «Новой», что видеозапись могла быть сделана на одном из закрытых складов грузового терминала аэропорта Внуково, где оформляют грузы, прибывающие в Россию и отправляемые из страны.

На одном из контейнеров видеозапись зафиксировала сопроводительную наклейку, из которой мы узнали, что стоимость контейнера, в каждом из которых находится по два слитка – почти 72,5 млн рублей. А до того, как попасть в таможенный склад, золото как минимум из одного контейнера прежде хранилось в Газпромбанке.

Мы предположили, что зафиксированные на видеозаписи десятки контейнеров - это золото, которое могло быть задействовано в схеме продажи венесуэльской нефти.

Пресс-служба Газпромбанка на запрос «Новой» ответила предельно лаконично: у кредитной организации нет никаких деловых отношений с финансовыми учреждениями и компаниями Венесуэлы по операциям с золотом и иными подобными ценностями.

Росфинмониторинг, куда мы так же отправили запрос о золоте с видеозаписи, ответил более развернуто. Ключевой вопрос редакции — зафиксировал ли Росфинмониторинг переброску в Дубай золота, хранившегося в Газпромбанке.

Заместитель директора федеральной службы Александр Клименченок подробно расписал, как происходит перемещение «наличных денежных средств и (или) иных финансовых инструментов» через таможенную границу.

Но в ответе на наш запрос заместитель директора Росфинмониторинга подчеркнул, что федеральным законом «…установлен запрет на информирование иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этой связи предоставление в редакцию «Новой газеты» указанных в Вашем обращении сведений будет являться нарушением законодательства Российской Федерации».

Так что, можно предположить, что золото из России в Дубай действительно отправлялось, но закон запрещает предоставлять такую информацию? Потому что в противном случае Росфинмониторинг мог бы ответить проще: нет, во Внуково не производилось таможенного оформления золота.