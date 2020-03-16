Поправки в Основной закон или принятие нового вызывают дебаты в любой стране мира.

Принятие в 1787 году Конституции США означает рождение новой страны. Ее создают колонии, объявившие независимость от Великобритании в 1776. После чего десять лет обсуждающие устройство своего государства. Кстати, штат Род-Айленд нехотя и с трудом признает эту конституцию только в 1790. А через год в нее добавляют «Билль о правах» – свод гарантий прав и свобод граждан.

Гетман Пилип Орлик пишет свою Pacta et Constitutiones в 1710, утверждая украинскую независимость, каковая, однако, надолго откладывается.

Во Франции принятие ряда конституций в период с 1791 по 1958 год всякий раз отмечает старт новой империи или республики. Нынешняя, инициированная Де Голлем, фиксирует замену парламентской системы «полупрезидентской».

Ну а Конституция СССР 1977 года знаменует конец диктатуры пролетариата и учреждение общенародного государства. Завершение строительства социализма и начало жизни при нем – развитом. Дальше – всё: коммунизм. Навсегда.

Поэтому, если конституция 1936 года кратко описывает ВКП(б), как «руководящее ядро организаций трудящихся» (ст. 126), то статья 6 брежневского Основного закона объявляет партию «ядром политической системы», «руководящей и направляющей силой, государственных и общественных организаций», «вооруженной марксистско-ленинским учением», «определяющей генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР», а также «руководящей созидательной деятельностью советского народа» и «придающей планомерный научно обоснованный характер борьбе за победу коммунизма».

Проект конституции выносят на обсуждение народа – под ответственность начальства предприятий, учреждений и организаций. Его планомерно, научно и невыносимо скучно ведет «руководящая и направляющая». В том числе в школе, где я учусь в 8 классе. И мы с соседом по парте Сережей Архиповым бьемся с бубнежом «историка», подбирая рифмы к слову «конституция». Попробуйте. Это забавно.

Меж тем ее принимают в обстановке трудового и идейного подъема. Теперь, если верить гимнописцу Сергею Михалкову,

Под, солнцем Родины мы крепнем год от года,

Мы беззаветно делу Ленина верны.

Зовет на подвиги советские народы

Коммунистическая партия страны!

Тем временем развитой социализм проходит все стадии общественной формации: старт, расцвет и крах – финал его спора с капитализмом, что согласно решениям партии, стоит на краю могилы.

Стоит он там и теперь, глядя на обломки соперника. Сломить которого помогает отмена «руководящей, направляющей, вооруженной, определяющей, руководящей и придающей».

Вопрос об этом ставит на выборах ряд кандидатов в народные депутаты СССР, избранных в марте 1989. И ведут борьбу на своем I Съезде, формируя Межрегиональную депутатскую группу, куда входят Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Анатолий Собчак и другие лидеры народного движения за плюрализм, рынок и многопартийность. Ряд СМИ также требуют отмены 6-й статьи.

Сахаров просит обсудить вопрос на II Съезде. 4 февраля 1990 на митингах в Москве более 200 000 человек требуют лишить КПСС монополии на власть.

Назавтра на пленуме ЦК глава партии Михаил Горбачев настаивает на отмене 6-й статьи, введении многопартийности и поста президента.

14 марта 1990 года III Съезд народных депутатов меняет Конституцию СССР.

Теперь 6-я статья звучит так:

«Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии». Можно не продолжать. Теперь КПСС не «ядро», а мячик.

Следом ликвидируют Союз и власть советов. А с ней, как кажется, «линию внутренней и внешней политики СССР» и советский народ.

Многопартийность введенную в СССР наследует Россия. Но до партий, готовых осуществить ротацию власти в стране, так же далеко, как и теперь. Как и до создания сил, способных отстоять свои позиции в дебатах об изменении конституции.

Похоже, восьмиклассникам вновь предстоит искать рифмы к этому слову.