Закончилась неделя, которая — как мы поймем чуть позже — радикально изменила нашу жизнь.

То — как, каким образом власть осуществила передачу президентской должности от Путина Путину, — говорит о современном российском режиме больше, чем все псевдоконституционные поправки. Хотя и они вредны, не нужны, наносят ущерб правовому порядку.

Лев Пономарев со следами ушибов на лице после грубых действий полицейских в отделе 14 марта 2020 года. Фотография: адвокат «ОВД-Инфо» Василий Кушнир

Поведение «начальства» могу уподобить избиению Льва Александровича Пономарева, правозащитника и патриота, отдающего свою жизнь (и здоровье) за Отечество. В его лице и по его лицу били нас.

Спектакль, разыгранный в Государственной думе 10 марта, — это пощечина нам и Льву Пономареву.

Как писал Александр Галич, «если начал делать, делай так, чтоб уж не встал».

Встанем. Не сразу, но встанем.

Давайте попробуем, начнем.

22 апреля (напомню: Ленину — 150 лет; это что, — совпадение, наверное,

но 10 марта власть действовала по-ленински; рискну ошибиться масштабом, однако это событие — опять же не по «размерам», по сути — типологически сопоставимо с разгоном Учредительного собрания 5–6 января 1918 года) — всенародное голосование по одобрению поправок в Конституцию.

Или по «неодобрению». Если мы не одобрим, вся их затея рухнет.

Безусловно, придумают ей замену. Но эта — рухнет.

Надо идти — и голосовать. «Нет, не одобряем». Мы, а не они, источник и носитель всякой власти в стране.

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Нам (и в первую очередь Льву Александровичу Пономареву) — «поленом по лицу» (тот же Галич). Мы же, сознавая свою нравственную и историческую ответственность, — «нет, не одобряем».

Нанесен сильнейший удар по устоям государственного строя нашей страны. Мы ответим: Россия — это не Сталин, а Сахаров (Пономарев).

Александр Исаевич Солженицын любил повторять: «Слово правды весь мир перетянет». Это слово сегодня — «нет». И чем громче оно будет, тем ближе время нашему «да».

Не повторим ошибки сентября 2017 года. Тогда, перед парламентскими выборами, ко всем болеющим за Отечество людям обратились Сергей

Адамович Ковалев и Виктор Леонидович Шейнис. Они призывали идти голосовать и поддержать «Яблоко». Помню, как весьма умные, близкие мне люди морщились и говорили: не надо играть в игры власти — следует игнорировать выборы. Пытался переубедить, но безуспешно. Значительная часть интеллигенции не пришла, «Яблоко» не прошло. А ведь был шанс провести в Государственную думу хоть несколько ответственных депутатов, имеющих что сказать и умеющих сказать. Даже это по тем временам было бы благо.

Не повторим нашей ошибки.

«Нет».