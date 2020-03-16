Стадный иммунитет

из письма д-ра Уильяма Ханеджа, профессора кафедры эволюции и эпидемиологии инфекционных заболеваний Гарвардского университета в газету «Гардиан» «Ваш дом горит, а люди, которым вы его доверили, не пытаются потушить его. Несмотря на то, что они знали, что это произойдет, и видели, что произошло с соседями и даже были поражены с какой ужасающей скоростью распространяется огонь — тем не менее правительство Великобритании необъяснимо решило поощрять пламя, ошибочно полагая, что каким-то образом оно сможет контролировать его. Когда я впервые услышал об этом, то не мог поверить. Мои коллеги и я сначала решили, что такое сообщение об официальной политике Великобритании это сатира — пример славного британского юмора. Но это оказалось реальностью».

Борис Джонсон на пресс-конференции, посвященной мерам по противодействию пандемии. Фото: Reuters

Суть заявленной стратегии правительства, объявленной премьер- министром Борисом Джонсоном в минувший четверг, в том, чтобы достичь, как он выразился «стадного иммунитета». То есть, позволить переболеть всем, исходя из того, что большая часть населения, в частности, люди младше 40 лет, подвержены более низкому риску развития тяжелых заболеваний и выработка иммунитета у молодых людей, по мнению правительства, — это способ впоследствии защитить население в целом. Это идея научного консультанта Даунинг-стрит сэра Патрика Валлансе.

По его мнению, «около 60 процентов (переболевших) — вот цифра, которая нужна, чтобы получить иммунитет стада».

Правительство настаивает, что жесткий карантин вскоре утомит граждан и они ослабят контроль как раз тогда, когда эпидемия достигнет пика.

Поэтому школы и университеты, как специально подчеркнул Джонсон, закрыты не будут. Идея закрытия спортивных мероприятий также подвергается сомнению на том основании, что люди скорее заражают друг друга в пабах и барах, куда идут, если стадионы закрыты или игры проходят при пустых трибунах....

Такая политика правительства Великобритании в отношении пандемии категорически отличается от подходов буквально всех других стран.

Великобритания — единственная европейская страна, где правительство не спешит ужесточить режим поведения граждан с учетом пандемии. Действительно, Италия уже со вторника находится под замком. Во Франции в субботу — и вплоть до специального распоряжения — было закрыто все, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок. С понедельника в тот же режим на 15 дней переходит Испания. Частично перекрыли границы Австрия, Венгрия и Россия. Полный запрет на въезд иностранцев ввели или введут в ближайшие дни Польша, Дания, Чехия, Словакия и Украина. Во многих европейских странах полностью или частично закрыты учебные заведения, отменены массовые мероприятия…

Табло на Олимпийском стадионе Лондона информирует об отмене матчей. Фото: Reuters

Общественность восприняла план правительства в штыки. Сети заполнились злобной критикой. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреисус оценил решение прекратить тестирование людей со слабыми симптомами как признание того, что коронавирус неизбежно получит широкое распространение в обществе.

«Нельзя бороться с вирусом, если ты не знаешь, где он. Найдите, изолируйте, проверьте и лечите каждый случай, чтобы разорвать цепи передачи», — сказал он, приводя в пример Южную Корею, когда каждый выявленный случай ограничивал распространение болезни.

В субботу 229 ученых обратились с открытым письмо к правительству, призывая его принять более жесткие меры по борьбе с пандемией. «Подход правительства подвергнет национальную службу здравоохранения (далее — НСЗ) дополнительному стрессу и приведет к риску жизни большему количеству людей, чем необходимо», — говорится в письме. Ученые попросили раскрыть данные, на основании которых была разработана такая стратегия борьбы.

Поддерживая «научно обоснованный подход к политике, основанный на науках о поведении людей», подписанты выражают сомнение, что в настоящее время известно достаточно об «усталости от поведения», а также о том, в какой степени знания применимы к текущим исключительным обстоятельствам эпидемии.

Ученые обратили внимание на то, что даже такое простое, но необходимое действие, как частое и тщательное мытье рук, получает иное понимание, когда ситуация становится «неотложной», чрезвычайной.

В интервью телевидению Би-Би-Си профессор Бирмингемского университета Виллем ван Шайк (Willem van Schaik), один из подписантов письма, уточнил цену политики, предлагаемой правительством. При объявленных правительством 60 процентах инфицированных, консервативный прогноз смертельных исходов составляет 72 тысячи человек, что радикально отличается от прогнозных перспектив в других европейских странах.

Фото: Reuters

В воскресенье «Гардиан» опубликовала внутренний установочный документ для руководства Национальной службы здравоохранения с гораздо более устрашающей информацией. Речь идет об эпидемии продолжительностью в год, при том, что

будут заражены до 80% населения, и таким образом официально заявленный процент смертности в 0,6% будет означать смерть 318 660 человек.

Давление общества, ученых, вал публикаций в прессе, похоже, развернули позицию правительства. Уже через 24 часа после обнародования плана правительства в него стали вносить коррективы. В пятницу появились сведения, что массовые мероприятия будут все-таки запрещены. В субботу правительство заявило, что слова про «стадный иммунитет» были неправильно поняты и интерпретированы. В воскресенье появилась информация, что правительство готовит распоряжение о многомесячной изоляции тех, кому за 70. Именно они, кстати, прежде всего нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, которых, в настоящее время в национальной системе здравоохранения всего около 5 тысяч.

Появилась информация о вероятном закрытии на несколько недель учебных заведений, пабов, баров и ресторанов, а также о возможной реквизиции частных больниц и гостиниц. Правительство отступает под давлением нарастающей общественной критики.

Однако для людей это пока ничего не меняет. Ни купить, ни достать тест на вирус уже на прошлой неделе было невозможно. «Правительство выделило деньги на тесты только тем, кто попадает в больницы с тяжелыми симптомами. Так что болеет ли ваш ребенок коронавирусом или просто гриппом, мы сказать не можем», — ответили корреспонденту «Новой» по телефону специально выделенной линии.

«Попытайтесь найти тест на Google», — посоветовали мне дружески по номеру неотложной помощи — 111.

Широко распиаренные сообщения о том, что можно сделать тест, не выходя из машины, а результат получить по почте, оказались рекламной компанией. Фото с вожделенным тестом заполнило интернет на прошлой неделе накануне пресс-конференции премьера. Оказалось, что такая услуга действительно есть, но только на одной парковке в Вулвергэмптоне, городе на северо-западе графства Уэст-Мидлендс в средней Англии, в 210 километрах от Лондона.

Люди заболевают: их количество выросло за последние сутки на 330 человек (всего 1391 случай). 35 умерших. Пандемия разрастается, время уходит.

Общественное обсуждение продолжается.