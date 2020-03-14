Вирусономика Трампа

Эта мера позволит Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США выделить 50 миллиардов долларов из национального фонда помощи при катастрофах. Объявлена мобилизация государства и бизнеса по обеспечению медицинских проверок на вирус и предоставления необходимого оборудования для лечения каждого американца. Трамп заявил, что решение не пускать в страну граждан европейских стран (за исключением Великобритании) на срок 30 дней «поможет спасти огромное количество жизней». Показательно, что еще за день до объявления «чрезвычайки» глава Белого дома заявлял, что эпидемия сокращается и для Америки «всё пройдет хорошо».

«Жизнь, как мы ее знаем, изменилась»

К утра 14 марта в США выявлено около 1700 заболевших коронавирусом, скончался 41 человек. Это не столь много по сравнению с мировой статистикой: более 130 тысяч больных и 5 тысяч смертей. Но вирус, первоначально обнаруженный в штатах на западном побережье — Вашингтоне и Сиэтле, в считанные дни оказался у порога каждого американца.

Американцев призывают сидеть по домам и оттуда, по возможности, работать, остановлены чемпионаты НХЛ, НБА, «бостонский марафон» перенесен на сентябрь, закрыты Диснейленд и театры Бродвея, отменены занятия в школах, пустуют торговые центры, кинотеатры (в прошлые выходные зафиксировано снижение на 40% киносборов по сравнению с 2019 г.) и рестораны (27% американцев сказали, что будут есть дома), бассейны и спортзалы. С прилавков магазинов исчезает самое необходимое — вода, мясо, рыба, туалетные принадлежности. И конечно же, маски, предметы дезинфекции, в том числе салфетки на спиртовой основе, которыми граждан призывают пользоваться президент и чиновники из минздрава. В магазинах — невиданное дело — выстраиваются длиннейшие очереди.

Куда деть десятки миллионов детей, оставшихся без школ?

Организована оперативная раздача школьных завтраков и обещаны занятия по интернету, но кто будет оставаться дома с маленькими американцами — большой вопрос для тех родителей, кто продолжает ездить на работу. Резко сокращено число торговых ярмарок и бизнес-конференций, туристических поездок. Авиационные и железнодорожные компании подсчитывают убытки, сравнивают коронавирус с 11 сентября, после которого американцы тоже боялись транспорта. Бронирование поездок на поездах Amtrak снизилось на 50%, а количество отказа от купленных билетов выросло на 300%.

«Жизнь, как мы ее знаем, изменилась», констатируют политические обозреватели.

Американских школьников отпустили на досрочные каникулы. Фото: Reuters

Изменчивому президенту — волатильную биржу

Фондовая биржа Уолл-стрит ведет себя как пораженная вирусом. 12 марта промышленный индекс Dow Jones рухнул на 9,99%, что стало крупнейшим падением со времен «черного понедельника» 1987 года. В «пятницу 13-го» после объявления Трампом программы чрезвычайных мер, «ужас развернулся», индексы пошли вверх, и это тоже был рекордный с октября 2008 года рост. Несмотря на рост в пятницу, Уолл-стрит подсчитывает общие потери:

В пятницу S & P 500 закрылся с повышением на 9,3%, потеряв 8,8% в течение недели.

Доу закончил с 9,4%, или на 1985 пунктов выше. За неделю индекс снизился на 10,4%.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 9,4%, хотя за неделю он упал на 8,2%.

Предсказуемо в лидерах падения оказались акции авиа- и круизных компаний, включая United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Spirit Airlines и Royal Caribbean Cruises, подешевевшие на 21–33%.

Биржевые индексы снижаются на фоне паники вокруг эпидемии, а также падения цен на нефть. 12 марта торги даже автоматически остановили на 15 минут. Федеральная резервная система США объявила о поддержке американского рынка на 1,5 триллиона долларов, а также расширила программу выкупа гособлигаций.

Что будет с волатильным рынком дальше, как здесь говорят, «вопрос на миллион долларов» (на самом деле гораздо-гораздо больше!).

Падение цен на нефть стало ударом по энергетическому сектору. Как отмечают здешние СМИ, падение цен из-за экономического спада, вызванного коронавирусом, усугублено «ценовой войной» между Саудовской Аравией и Россией. Первоначально президент США заявил, что падение мировых цен очень хорошо для американцев, заправляющихся на бензоколонках.

Все не так просто

«Не паникуй и мой руки» — рекламный баннер на улице в США. Фото: Reuters

Тот факт, что Америка из покупателя стала крупнейшим продавцом, как полагает часть экономистов, приведет к тому, что нынешнее падение цен будет гораздо более разрушительным для экономики США, чем резкое падение цен на нефть в 2008 или 1991 годах. По оценкам Morgan Stanley, нынешние цены на нефть могут привести к снижению ВВП на 0,35% только в первом квартале. В то время как водители, авиакомпании и прочие потребители нефтепродуктов могут получить значительную экономию, на рынке нефтяных производителей и поставщиков, вероятно, предстоят банкротства, дефолты по кредитам, потеря рабочих мест, остановка капитальных расходов и другие экономические сбои.

В нефтяной промышленности США в прошлом году было занято 1,5 млн рабочих мест, 945 тыс. из них — на заправочных станциях. Добыча нефти и газа, а также вспомогательные компании и операторы трубопроводов обеспечили 471 тыс. рабочих мест, а нефтеперерабатывающие заводы — еще 69 тыс.

Том Клоза, главный аналитик информационной службы, прогнозирующей цены на бензин для страховых компаний, предсказывает, что к концу марта средняя цена может упасть ниже 2 долларов за галлон (3,78 литра), а к лету до 1,59–1,99 доллара за галлон. «Мы находимся в середине ценовой войны», — сказал Клоза о битве между Саудовской Аравией и Россией, которая в один момент обвалила мировые цены на нефть. «Это семидневная война или это затяжная война? Я не знаю. Я только знаю, что это действительно беспрецедентно». Аналитик не верит, что производители нефти в США, особенно сланцевые компании, будут серьезно сокращать добычу. По его словам, даже если они теряют деньги на нефти по этой цене, многим потребуется поддерживать производство, чтобы оставаться в бизнесе. Хорошая новость с точки зрения влияния на экономику состоит в том, что добыча и переработка нефти и газа составляет лишь около 1,7% экономики США. В 80-х и 90-х, начале 2000-х годов энергетика составляла гораздо большую часть пирога на фондовом рынке, отмечают экономисты.

Тогда Exxon была самой ценной компанией в мире, а не Amazon, Apple или Microsoft.

Неоднозначные прогнозы

С прилавков магазинов исчезает самое необходимое — вода, мясо, рыба, туалетные принадлежности. Фото: Reuters

Заявления НБА и НХЛ в среду вечером о том, что баскетбольные и хоккейные матчи остановлены до дальнейшего уведомления, стали переломным моментом, доказательством того, что вирус стучится в дверь. Как отмечает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди, «большинство поверило в то, что вирус действительно представляет собой серьезную угрозу для здоровья и экономики страны, это оказывает давление на коллективную психику инвесторов, бизнеса и, что наиболее важно, американского потребителя». Занди полагает, что, если число заболевших в США не превысит 50–100 тысяч, а в мире одного миллиона человек, глобальной экономической рецессии можно еще избежать.

Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton, предсказывает, что, если вспышка продолжит ускоряться и летом, а экономический спад продлится шесть месяцев, рецессия очень вероятна:

«С каждым месяцем будет все труднее перезапустить экономику».

Суонк предсказывает сотни тысяч увольнений и общий рост ВВП не более 1%. Занди ожидает, что здешние работодатели будут резко ограничивать найм, но будут избегать увольнений на рынке труда, где до последнего времени была отмечена нехватка рабочих рук. Подтверждается правило: если собрать вместе пять экономистов, они выскажут как минимум шесть разных прогнозов.

Фон Сполдинг, владелица ресторана тайской кухни Kati Thai из Сиэтла, говорит, что из-за вируса доходы снизились примерно на 80%. Это связано с тем, что компания Amazon закрыла ближайшую штаб-квартиру, приказав сотрудникам работать из дома. Обычно в это заведение на 55 мест выстраивались очереди, а сегодня заняты один-два столика. Двое работников отпущены во временный отпуск, владелица резко сокращает количество рабочих часов для оставшихся 23. «Мы можем продержаться в таких условиях еще три месяца максимум», — говорит Сполдинг. Финансовая помощь, объявленная президентом, предназначается и малому бизнесу.

Конгресс США принимает свой пакет мер по стимулированию экономики на несколько миллиардов долларов. После «интенсивных» переговоров с участием спикера Нэнси Пелоси и министра финансов Стивена Мнучина удалось разрешить «большинство трудностей», и пакет мер, включающий оплачиваемый отпуск по болезни и бесплатное тестирование вируса, будет передан для обсуждения в Сенат для принятия общей программы антикризисных мер.

Часть законодателей, в том числе сенаторы Грэм и Круз, общавшиеся с преполагаемыми носителями вируса, объявили о самоизоляции и тоже будут «работать дистанционно». Президент Трамп обещал журналистам пройти тест на вирус и заявил, что после недавней встречи с коллегой из Бразилии чувствует себя хорошо (один из членов бразильской делегации оказался инфицированным COVID-19).

Вопрос, однако, политический

Американская экономика в последние годы неуклонно шла вверх, что президент Трамп объявил безусловной личной заслугой (хотя устойчивый рост начался еще при Обаме). Сейчас вирус и рукотворно созданное Москвой и Эр-Риядом

падение цен на нефть представляют постоянно растущую угрозу не только экономике США, но и переизбранию Трампа.

Экономисты прогнозируют рецессию в этом году, но Америка еще может избежать этого, если к лету вспышка начнет ослабевать в США, как и предсказывают чиновники из министерства здравоохранения. Тогда рост быстро восстановится. Впрочем, есть и иные мнения, менее оптимистичные.

Рецессия в год президентских выборов становится фактором политическим. Переносятся сроки праймериз, отменяются предвыборные митинги — это внешние приметы. Главное, что для Трампа чрезвычайные меры по борьбе с вирусом станут важнейшим экзаменом, с которым не сравнить успехи в теледебатах или речи на митингах. Иными словами, COVID-19 стал для 45-го президента вопросом «политического будущего».

Что-что, а подводить бюджет и подсчитывать свои убытки американский избиратель умеет. Лишнего потерянного доллара здешний избиратель политикам не простит — здесь с этим строго!

Вашингтон