Качка в морге

Давно не был в цирке. Кто был, подскажите, во что сейчас одеваются клоуны. Во времена моей молодости клоуна сочли бы профессионально непригодным, если бы в его сценическом гардеробе не оказалось трусов до колен в цветочек. Ничто в цирке не вызывало такого смеха, как клоун в этих трусах. Он мог ничего не делать, только пробежаться по манежу в этой спецодежде и уже оправдал бы свою зарплату.

Спустя годы в цветастых трусах до колен, для солидности именуемых шортами, всякий не отстающий от жизни мужчина уже мог появиться в научной библиотеке, выставочном манеже или на концерте симфонического оркестра, где таких половина зала, а жизнерадостные шорты дирижера несильно бросаются в глаза, так как прикрыты фалдами фрака.

С концертом и дирижером — это я довожу до абсурда. Тут вроде еще есть какой-то люфт, и, может, даже немного смешно, а вообще-то все вокруг уже настолько абсурдно, что усугубить абсурд и придать происходящему комичность почти невозможно. Вот мелькнул в интернете свежий анекдот. Разговаривают Абрам с Сарой… Уже весело. Выбор героев для анекдота беспроигрышный, и наклевывается сюжет. «Абрам, ты у меня первый», — говорит Сара. «Ты серьезно?» — удивляется Абрам. «Да, первый, — настаивает Сара. — После обнуления».

Смешно, но не настолько, насколько ожидалось. А почему? Да потому что пародируется ситуация, в которой абсурд уже заложен и доведен до края. В самом деле,

обнулить два десятилетия нахождения человека у власти в мощной державе с ракетами, нефтью, газом и Пенсионным фондом — куда уж дальше?

Конечно, при избыточной фантазии можно предположить, что это еще не все. Можно представить, как в 2036 году взойдет на трибуну Думы 99-летняя Валентина Терешкова (дай Бог ей здоровья!) и предложит еще раз обнулить президентские сроки 84-летнему Владимиру Путину (и ему не подхватить бы какой-нибудь микроб в электричке!). А поскольку демократия к тому времени еще больше окрепнет и разовьется, да и перед людьми неудобно будет, Валентина Владимировна внесет-таки в новый проект ограничение: один человек может занимать президентский пост только два пожизненных срока. Разумеется, при этом придется вернуть в Конституцию пресловутое слово «подряд».

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Абсурд нашей жизни иной раз проявляется даже там, где и жизни как таковой почти нет. Совсем недавно мы изумлялись распространившемуся видеосюжету: в Санкт-Петербурге на вечеринке сотрудников морга по случаю Дня защитника Отечества прямо в служебном помещении выступила с зажигательным номером приглашенная стриптизерша. Многим выбор места веселья показался крайне неуместным, но собравшиеся веселились от души и хлопали в ладоши. Морг моргом, но никто не был мертвецки пьяным, танец — закачаешься, да и девушка хороша. Как говорят в народе, при виде такой даже у мертвого… Ну, да.

И что вы думаете? Оказывается, и тут можно раздвинуть рамки нелепой картины. На днях стало известно, что в столичном уголовном розыске один из районных начальников с задорной улыбкой сфотографировался со своей романтически настроенной подчиненной в морге, на фоне тел умерших. Получилось фото на вечную память — на память мужчине и женщине о службе в МВД. Его и ее (справа налево) уволили после того, как снимок попал в прессу и Сеть.

А вот прессу и Сеть облетел снимок, сделанный в самой гуще жизни — на улице в Уфе, перед входом в здание правительства Башкортостана. Женщина на фото держит плакат «Где квартира сироты?». Сама она вполне взрослая — как видно из сопроводительного текста, ей 37 лет и у нее двое детей. При этом сирота — именно она, жительница города Наталья Зырянова. Точнее, она не столько жительница города, сколько жительница садовой бани, где ей и ее детям предоставили теплые квадратные метры добрые знакомые.

Между тем Зыряновой должны были по закону и безо всяких разговоров дать нормальную квартиру 20 лет назад, когда она, достигшая совершеннолетия сирота, вышла из привычного детского дома в незнакомый чудный мир канцелярий и приемных, заявлений и согласований. Никто, конечно, не взял ее за руку и не провел по чиновничьим коридорам, а сам по себе квартирный вопрос никогда не решался. В результате в 2017 году Наталье, уже взрослой женщине, пришлось в судебном порядке восстанавливать давно истекший срок для включения в список детей-сирот, которых полагается обеспечить жильем. Суд вынес решение в ее пользу, а чиновники сроки обнулили. Сейчас, как и 20 лет назад, Зырянова снова стоит в очереди и одновременно — на улице с плакатом. И, имея двух сыновей, просит уже двухкомнатную квартиру.

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Можно ли довести до большего абсурда эту ситуацию, когда 20 лет ожидания законного жилья — не в счет? Разве предположить, что еще через 20 лет у Натальи появятся внуки, а сама она все еще будет числиться ребенком-сиротой. Или совсем уж бредовое развитие событий: родное государство все исправит и в обозримом будущем предоставит обитателям садовой бани просторную сауну.

У здравого смысла, видимо, есть черта, за которой — абсурд. Мы часто говорим о черте бедности, это понятие более привычно. А люди порой находятся сразу за двумя сплошными чертами: бедности и абсурда.

Ну а в атмосфере всеобщей нелепости клоуны нынче могут выходить на манеж в строгих костюмах с галстуками. Пока еще люди способны смеяться над таковыми.