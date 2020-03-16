12 марта депутаты облдумы утвердили законопроект, который изменяет подход к имущественному цензу для предоставления инвалидам льгот на получение жилья. Имущественный ценз будет увеличен в восемь раз и составит 807 тысяч 894 рубля. За законопроект проголосовали 44 народных избранника. В последующем сумма может измениться, поскольку привязана к средней рыночной стоимости жилья. Сейчас из-за изменения в законе люди с ограниченными возможностями могут претендовать на улучшение жилищных условий, если не обладают имуществом на сумму 807 тысяч рублей. До изменений в законе данная сумма была фиксированная и составляла 100 тысяч рублей.

Инициатива о внесении поправок принадлежит губернатору Александру Моору.

«Полученная сумма определена методом перемножения норм предоставления — то есть 18 квадратных метров на человека умножаем на среднерыночную стоимость жилья, которая установлена федеральным органом власти в Тюменской области. Основное, что размер имущественного ценза будет зависеть от экономической ситуации. В случае подорожания жилья увеличится и размер имущественного ценза», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новые поправки затрагивают категории тех жителей региона, которые обладают правом на получение жилья по договору социального найма из жилфонда Тюменской области, и касаются только инвалидов первой и второй групп. Люди сначала просили, а затем и голодали за право включения инвалидов третьей группы на получение земельных участков. Изменения в новом законе этого пункта не коснулись.

Важная поправка в измененном законе затронула интересы многодетных семей. В первую очередь возраст детей, включаемых в состав семьи, увеличен с 23 до 24 лет. Во-вторых, теперь при постановке семьи в очередь на получение жилья чиновники не будут учитывать стоимость реабилитационного имущества семьи, включая специальные автомобили. Не будет учитываться и недвижимость, полученная несовершеннолетними членами семьи в процессе приватизации.

Поскольку документ принят на региональном уровне, он должен найти поддержку и муниципалитетов, которыми также установлен имущественный ценз для определенной категории льготников.

«Областная дума приняла предложение губернатора об увеличении имущественного ценза, но документ общественность пока не видела, мы не имеем возможности оценить его с юридической точки зрения. Увеличение имущественного ценза до 807 тысяч рублей недостаточно, оптимальная сумма по нынешним рыночным ценам — 1,5 миллиона. Ряд наших требований с момента голодовки так и остается проигнорированным. Вопрос внесения изменений в закон в возможности получения земельных участков инвалидами третьей группы властями даже не рассматривался, будто это не люди, которым нужна реабилитация и которые могли бы на выделенном участке построить ИЖС. Проигнорирован вопрос отдыха и реабилитации инвалидов в санаториях, которые на деле отсутствуют. Мы публично в СМИ заявляли о том, что располагаем коррупционными фактами о том, что по путевкам, выделяемым инвалидам, отдыхают дети чиновников, но ни одно ведомство это не заинтересовало. Со стороны шаг властей в вопросе повышения имущественного ценза выглядит как возможность диалога и даже уступка, на деле же мы сталкиваемся с реализацией законов не по закону. И тут же власти сделали следующий ход конем — повысили заместителя губернатора Кузнечевских, за отставку которой мы голодали. Ее полномочия только расширили, хотя дети-инвалиды, не выходящие из дома, потому что нет коляски, — это провал всей социалки в регионе», — рассказал «Новой газете» голодавший правозащитник Андрей Романов.

Андрей Романов. Фото автора

Ранее акция протеста группы инвалидов переросла в голодовку, которая длилась девять дней и завершилась из-за госпитализации Андрея Романова в больницу и серьезных проблем со здоровьем других участников.

В Тюменской области на начало 2020 года на учете состоят 1620 инвалидов первой и второй группы, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.