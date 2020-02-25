«Губернатор не отвечает за слова»

В Тюмени седьмой день держат голодовку инвалиды и члены многодетных семей. 15 человек полностью отказываются от пищи и просят «в случае своей смерти» винить губернатора Тюменской области Александра Моора. Голодают на съемной квартире. Выходят на пикеты, пока позволяет здоровье, — чтобы напомнить о своих требованиях.

Участник голодовки Алексей Малахов. Фото: Юлия Баталова / «Новая газета»

Требования следующие:



обеспечение инвалидов I группы и детей-инвалидов ежегодным санаторно-курортным лечением;

отмена имущественного ценза на получение жилья и земельных участков в сумме 100 000 рублей, который существует уже больше 12 лет;

включение инвалидов III группы в категорию нуждающихся в мерах социальной поддержки: получения жилья и земельных участков;

доступная среда на социально-значимых объектах;

отставка директора Департамента по социальному развитию Кузнечевских.

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По словам голодающих, права инвалидов, которые им гарантированы федеральными законами и Конституцией, в Тюменской области практически неосуществимы. Так, статья 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предписывает, что инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями, должны обеспечивать жильем. Закон Тюменской области устанавливает уже имущественный ценз на получение земли и жилья: например, в Аббатском районе он составляет 4,5 млн рублей. По словам инвалидов, на севере Тюменской области, в регионах ХМАО — Югра и на полуострове Ямал, в Челябинске таких имущественных цензов нет. Ситуацию с отсутствием земли около Тюмени и юга Тюменской области люди объясняют «должностными преступлениями» и приватизацией муниципальной земли.

По словам жителей, вся муниципальная земля ушла на продажу под коттеджные поселки, и места под ИЖС для многодетных семей и инвалидов теперь нет. Никто из них не требует квартир и земли в центре города, «[просто] чтобы можно было съездить на автобусе на свой участок, отдохнуть с семьей или жилье построить». Но и это не выполняется.

«Мы пошли на этот шаг, поскольку тюменские законы противоречат федеральным. Как следствие, мы не можем получить ничего: жить негде. Заработать тоже не можем, работы для нас нет. Центр занятости населения годами «кормит завтраками» и якобы ищет мне работу, на самом деле появляется вакансия оператора, я готов работать, а центр занятости уже не предоставляет эту вакансию», — рассказал «Новой газете» голодающий инвалид-колясочник Алексей Малахов.

Андрей Романов, Наталья Орехова и Алексей Малахов. Фото: Юлия Баталова / «Новая газета»

Люди хотели объявить голодовку еще месяц назад. Но тогда губернатор сработал на опережение, пригласив к открытому диалогу лидера протестующих Андрея Романова. Моор заверил, что голодовка не потребуется, все требования будут внимательно изучены и выполнены, и даже предварительно признал обоснованность выдвигаемых претензий. Намеревался чиновник создать и рабочую группу для решения юридических вопросов, в которую вошли бы правозащитники. Романову предложил возглавить общественный совет для контроля, функции которого фактически дублировали бы работу Департамента соцразвития.

«С момента обещаний Моора прошло две недели. Я спрашиваю: когда к работе приступаем, создана ли группа? Чиновники мне в ответ: ну, вы же понимаете, скоро 14 февраля, праздник, нужно отметить. А сидят преимущественно мужики, как они там 14 февраля отмечали?» — говорит Андрей Романов.

Невыполненные обещания вылились в гражданский протест. 20 февраля люди собрались на митинг возле здания областного правительства, на котором объявили о массовой голодовке. На митинг пришел региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, который предложил собравшимся не «решать вопросы на площади», а прийти к нему на прием. Митингующие сочли это предложение «бесполезным».

«Миневцев знает о противоречии федерального закона местному уже 12 лет, как он мне сказал. Знает со времен, когда он еще работал депутатом тюменской гордумы.

Но если знает, то почему ничего не предпринимал? Сколько сроков он уже омбудсмен?

Это же не только инвалидов касается, но и многодетных семей», — удивляется участница голодовки Наталья Орехова.

«Я воспитываю ребенка, инвалида-колясочника. В нашем городе недоступная городская среда, не всегда обеспечивают и необходимыми средствами реабилитации, то есть колясками для передвижения.

Мой ребенок уже больше полугода не выходит на улицу, потому что нет коляски.

Приобрести технические средства для реабилитации у большинства людей просто нет возможности. Возможно, это не городской масштаб проблем, но для любого взрослого, тем более ребенка ежедневная прогулка очень важна для здоровья и социализации», — рассказала жительница Тюмени Анастасия Давиденко.

Непосредственно массовая голодовка проходит на съемной квартире. Ситуация острая. В субботу вечером у Андрея Романова поднялось давление до 230, что при его здоровье чревато повторным инсультом. Бригаду скорой помощи люди ожидали 10 минут, а затем карета еще 15 минут просто стояла у подъезда.

Как выяснилось, медики ожидали отдельного «приказа» зайти в квартиру, что сами и озвучили на видео.

Пока голодающие ждали врачей, Романов был вынужден сбивать давление таблетками, а у его сына Алексея, инвалида с ментальным расстройством, случилась истерика. Выводить из состояния крайней эмоциональной потерянности пришлось и его.

Участники голодовки. Фото предоставлено активистами

О своем здоровье голодающие сообщают в социальных сетях и говорят, что без огласки боятся тихо умереть. Романов делает стримы и ведет блог. При этом многодетные и инвалиды из других регионов уже пишут им, что присоединяются к акции и также держат голодовку.

У Романова уже было два инсульта и 15 предынсультных состояний, и отказ от приема пищи в его состоянии чреват необратимыми последствиями. Но социальная несправедливость, говорит, важнее. На этот алтарь люди, и без того имеющие серьезные проблемы со здоровьем, готовы положить жизнь. Иного выхода достучаться до властей они уже не видят.

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Тюменские чиновники за ситуацией пока в основном наблюдают. В квартиру к голодающим — как раз в день визита медиков — приходил детский омбудсмен Андрей Степанов. Но конструктивного диалога с участниками акции у него не получилось: те выдвинули ему претензии в «придерживании» скорой и в том, что областные СМИ, ссылаясь на него, занижают количество участников голодовки или даже вовсе называют ее «фейком».

В видеообращении, опубликованном на сайте правительства области, Степанов говорит:

«Очень эмоциональная и накаленная атмосфера в квартире. На меня посыпались обвинения в том, что я запрещал докторам заходить, и чуть это не привело к каким-то последствиям. В это время доктора оказывали помощь Андрею Александровичу [Романову]. Но очень эмоционально меня находящиеся там женщины обвиняли. Мы постарались эту ситуацию успокоить, ответить на вопросы. В достаточно эмоциональном состоянии находился сын Андрея Александровича Алеша. Я предложил пойти подышать, чтобы успокоиться. Мы вышли с Алешей и с мужчиной на улицу. Алеша очень эмоционально рассказывал, что почему-то, по его мнению, долго не оказывалась помощь».

По словам Степанова, Алеша «в эмоциональном рассказе» сообщил ему, что ел шаурму. Впоследствии участники голодовки это опровергли. Также чиновник заверил, что в разговоре за пределами квартиры участники акции сказали, что претензий к нему не имеют.

Задачей Андрея Степанова, по его словам, было убедиться, что в голодовке не участвуют дети. И они в ней действительно не участвуют.

На сайте областного правительства также опубликовано обращение уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева:

«В понедельник с утра я попросил департамент здравоохранения проверить, как здоровье у голодающих, в частности у Романова. Дежурного доктора они не пустили, сказав, что в квартире такие не проживают. Затем пошла заведующая, которой по домофону сказали, что никаких жалоб нет, все хорошо, в медицинской помощи не нуждаются».

При этом глава региона и министр здравоохранения области ситуацию с голодовкой инвалидов никак не комментировали. В пресс-службе правительства Тюменской области «Новой газете» сообщили, что других комментариев, кроме объяснений двух омбудсменов, «у нас для вас нет».