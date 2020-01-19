Обещания прямого действия
В Тюмени инвалиды собрались объявить массовую голодовку. Но губернатор сработал на опережение
Юлия БаталоваНовая газета
20 января в Тюмени должна была стартовать массовая голодовка инвалидов, инициированная правозащитником Андреем Романовым. Протестовать собирались не менее тридцати человек. Цель — защита прав инвалидов Тюменской области.
Люди выдвинули шесть требований:
- Ежегодное санитарно-курортное лечение для детей-инвалидов и инвалидов I группы.
В настоящий момент все инвалиды проходят лечение исключительно в санаториях Тюменской области. Санатории не только не подходят по профилю заболеваний, но и фактически недоступны для маломобильных граждан. Из необходимых 10 000 путевок бюджет ежегодно оплачивает лишь 2500. При этом у правозащитников есть данные о направлении здоровых детей чиновников по путевкам детей инвалидов с ДЦП в санатории Крыма.
- Второе требование — отмена имущественного ценза на получение жилья и земельных участков.
В Тюменской области действует закон, согласно которому инвалидов не ставят на учет как нуждающихся на улучшение жилищных условий и на получение земельных участков, если у них в собственности есть имущество, превышающее тысячекратный размер МРОТ. Это более миллиона рублей, но администрация Тюмени отказывает людям, указывая сумму в 100 000 рублей.
- Включение инвалидов III группы в категорию нуждающихся в мерах социальной поддержки: получения жилья и земельных участков.
Сейчас в соответствии с 181-ФЗ всем нуждающимся инвалидам полагается постановка на жилищный учет и выделение земельных участков. При этом в Тюменской области принят закон, который лишает этого права инвалидов III группы.
- Доступная среда на социально-значимых объектах.
- Публичные извинения губернатора Моора за неустановку лифтовых подъемников на пересечении улиц Мельникайте-Гнаровской.
4 апреля 2019 года глава региона на конференции тюменского отделения ОНФ публично заявил: «Оборудовать один из переходов в городе лифтами — это мое личное обязательство еще как главы администрации Тюмени (занимал эту должность с 2011 по 2018 год. — Ред.). В 2019 году мы сделаем подъемник. Это совершенно точно». Обещание не было исполнено.
- Отставка директора Департамента по социальному развитию Кузнечевских.
О намерении объявить голодовку инвалиды объявили официально за несколько дней до ее старта. Однако прибегать к крайней мере пока не потребовалось — 17 января губернатор лично позвонил Андрею Романову и попросил о встрече. Разговор состоялся по пунктам из списка требований.
По словам Андрея Романова, глава региона заверил его, что намерен сменить руководителя Фонда социального страхования, который ответственен за организацию санаторно-курортного лечения. Моор хочет выяснить у действующего руководителя, почему не хватает денег на нужное количество путевок. При этом он согласился, что есть разница: восстанавливать здоровье на море или в Тюмени.
По ситуации с имущественным цензом на предоставление жилья и земельных участков, по словам главы региона, будет создана рабочая группа из числа юристов правительства Тюменской области, депутатов облдумы и самого Романова. Группа обсудит, как изменить соответствующий региональный закон и отменить ценз. А также — рассмотрит вопрос о возможности включения инвалидов III группы как нуждающихся в получении жилья и земельных участков.
Губернатор заверил общественника, что ему понятен вопрос о доступной городской среде. Александр Моор предложил создать общественную организацию, наделенную широкими полномочиями, фактически дублирующую Департамент соцразвития, и предложил возглавить ее Романову. Глава региона также признал за собой ошибку по переходу на Мельникайте-Гнаровской, при этом сказал, что проект «заворачивали» два раза, поскольку он не проходил госэкпертизу.
По отставке Кузнечевских губернатор затруднился с конкретным ответом.
Если за месяц ситуация не изменится, тюменские инвалиды намерены коллективно отказаться от пищи. «Новая газета» будет следить за исполнением обещаний губернатора.
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