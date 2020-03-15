На могильных плитах не значатся

Окончание. Начало в № 26

А началось все с того, что пришел к нам в редакцию историк Алексей Боганцев, принес папку с документами.

«В январе 2019 года я впервые оказался в Трептов-парке — главном советском воинском мемориале за пределами бывшего СССР.

С недоумением и болью обнаружил, что на кладбище нет ни одной персональной надгробной плиты, ни одного имени на многочисленных обелисках и памятниках. Более того, даже собственно места захоронения (братские могилы) никак не обозначены. А справочники, путеводители и даже научные издания, противореча друг другу, указывают на пять различных возможных мест расположения этих захоронений…»

Причем первоначальный проект комплекса предусматривал установку 300 надгробных плит с именами павших. А журнал «Огонек» в мае 1948 года, знакомя читателей с проектом мемориала в Трептов-парке, открытие которого было тогда намечено на ноябрь, прямо пишет: «На плите высечены имена погибших воинов». Кто и когда принял решение о полной анонимности кладбища, остается только догадываться…

И не циклопические размеры памятника более всего смущают, не откровенно древнеегипетская стилистика его. Могилы никак не обозначены, под имитирующими их плитами не лежит никто: собственно захоронения — по краям, кто не знает, ни за что не догадается. Даже под отдельно обозначенной «могилой героев» — никого. И тоже — фамилий нет.

«Особая могила» с памятным обелиском. На гранитной плите надпись: «Родина не забудет своих героев». Все они именуются в путеводителях Героями Советского Союза, отмечается, что в этой особой могиле погребены генерал, лейтенант, сержант и рядовой… На самом же деле здесь погребены гвардии рядовой, гвардии лейтенант, младший лейтенант и гвардии старший сержант. Генерала среди них нет. Герой Советского Союза — один.

Кто же еще похоронен в Трептов-парке?

По официальным данным, лежат здесь 7200 человек.

При этом (из семи с лишним тысяч человек) 4430 — неопознанные тела.

Неопознанные!.. Почти четыре с половиной тысячи!

Погибшие в «самой успешной наступательной операции» войны! Где поле боя осталось за нами! Где все части и подразделения сохранили и командование свое, и знамена, и все железные ящики своих штабных архивов… Откуда, откуда эти тысячи неопознанных тел? Добавим сюда и почти десять тысяч неопознанных на кладбище в Панкове — из 13 200 воинов, здесь похороненных.

Откуда вообще в этой битве 1138 «пропавших без вести»? Как можно такое объяснить?

Я полагаю, это свидетельствует прежде всего о нашем стиле ведения и этой, и других войн, о наплевательском отношении к человеческой жизни и смерти как таковым. Ничтожности их перед сиянием общей Победы и имени ее вождя, чье имя — единственное! — на главном воинском кладбище Европы запечатлено в камне 17 (!) раз.

И — НИЧЬЕ больше.

Шестнадцать огромных мраморных саркофагов с барельефами снабжены цитатами Сталина: на восьми саркофагах — по-русски, на восьми — по-немецки. Плюс в Памятном зале под искусственным курганом, на который опирается знаменитый памятник Вучетича воину-освободителю, еще одна цитата на мозаичном панно.

«Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Фото: РИА Новости

Черчилль настаивал, требовал, умолял, чтобы Берлин брали американцы, остановившиеся в 80 километрах от столицы рейха. Эйзенхауэр ответил, что вероятные жертвы при штурме составят до 100 тысяч человек, и на это пойти он не может. Пусть уж русские, как договаривались, его и берут. И остался стоять на другом берегу Эльбы, пока русские штурмовали Зееловские высоты, окружали Берлин, бросали в пекло на его улицы танковые армии…

Понимаю, что здесь дело не только в человеколюбии американского четырехзвездного генерала: вмешались и соображения высокой политики, в том числе и твердые обещания, данные лидерами Запада Сталину, насчет дружбы и сотрудничества с которым они продолжали еще испытывать непростительные иллюзии.

Но тем не менее Берлин в этой войне был символом самой высокой пробы, и взятие его советскими войсками — факт редкой исторической справедливости. Так должно было произойти, и все нормально мыслящие люди на земле понимают почему.

Вопрос о цене. Штурм (непременно штурм, и непременно к Первомаю)! Берлин был надежно окружен тремя советскими фронтами, преимущество — в людях, в технике, в психологическом настрое, наконец, — было безусловным. Военная промышленность Германии разрушена, сомнений в итоге войны нет ни у кого, исключая разве что отдельных обитателей имперской канцелярии.

Короче говоря, «личный состав», завершавший невиданную войну, можно бы и поберечь. Никто из них, пришедших, наконец, к завершению ее, вовсе не мечтал погибнуть в Берлине. Чего торопиться-то?

Не для того же только, чтобы через семь с половиной десятилетий внуки победителей могли украсить свои (импортные!) легковушки диковатыми надписями «Можем повторить!».

Безвозвратные потери СССР в Берлинской операции — 78 291 человек. По интенсивности среднесуточных потерь советских войск операция превзошла сражение на Курской дуге. Но это же не 1943-й, в конце-то концов, а 45-й!..

Многие сомневаются в точности и этой цифры.

Военно-научная конференция «Уроки Берлинской операции», прошедшая в Москве в апреле 1946 года, собрала небывалый состав ее творцов и участников — маршалов, генералов… Десятки лет пролежала стенограмма засекреченной, да и сейчас на нее почему-то мало кто ссылается. Хотя с поразительной для того времени откровенностью говорилось с ее трибуны такое, что и сейчас читать без оторопи невозможно. Тот же Чуйков, впору караул вызывать и в оковы командарма за «умаление» победы в войне — в соответствии с проектом новой Конституции, запрещающем «искажение исторической правды». Хоть он и дважды Герой Советского Союза…

Дискуссию вызвали, например, многие основополагающие решения Ставки и командования фронтом. Например, решение Жукова бросить на берлинские улицы танки.

«Такое использование танковых армий, — честно признавался на конференции генерал Малинин (бывший начальник штаба фронта, между прочим), — возможно только в конце войны, а в ходе войны едва ли будет целесообразно бросать танковые армии для ведения уличных боев в крупном городе…»

В конце войны, другими словами, жалеть некого и незачем.

«Привлечение танковых армий к захвату городов по опыту Берлинской операции рекомендовать нельзя», — категорически заявлял с трибуны конференции маршал бронетанковых войск Ротмистров.

«Боевая эффективность танков, вынужденных действовать на улицах Берлина, была крайне низкой», — пояснял его мысль Катуков, один из лучших танковых командиров Второй мировой…

(Через четыре десятилетия танки войдут на улицы Грозного. «Что они делают?! — помню, изумленно спрашивал у меня в 94-м первый зам министра обороны Монголии. — Ведь в одних академиях мы учились!..»)

В 1946-м танкистам, правда, возразил главный политрук фронта генерал Телегин: «Тут были выступления некоторых товарищей с очень незрелыми выводами из опыта войны… потому что они в серьезных неладах с основой нашей науки, с марксистско-ленинской наукой, дающей возможность диалектически подходить к рассмотрению вопроса… Родина и великий Сталин возложили на нас эту почетную историческую задачу — завершить победу над злейшим врагом советского народа — немецко-фашистскими захватчиками — в его зверином логове и водрузить Знамя Победы над Берлином!.. Поэтому-то и было приказано танковым армиям бить кулаком, не распылять усилий, не действовать растопыренными пальцами… Наваливаться массой техники, давить ею. Пускай это будет стоить нам жертв и потерь…»

Для чего? — повторю свой вопрос, на который не знаю ответа. Чтобы взять обреченную столицу на два дня раньше?

Кстати, о жертвах и потерях. Согласно «Журналу боевых действий 1-го Белорусского фронта», во время Берлинской операции 1‑я гвардейская танковая армия генерал-полковника Катукова с 11 апреля по 9 мая 1945 года потеряла в общей сложности 1707 человек убитыми, но сам Катуков, выступая на конференции, назвал совсем другие цифры: «Там ведь у меня погибло 8 тысяч танкистов, 4 командира бригад, 22 комбата, несколько командиров полков…»

Кому поверим?

Вот и наш современник, патриотический публицист Леонид Масловский уверенно пишет о Берлинской операции: «Потери советских войск в этом грамотно проведенном сражении недоброжелатели России умышленно во много раз преувеличивают…»

Кто же они, эти «недоброжелатели»? Катуков? Чуйков? Ротмистров?..

Удивительные дела творятся на свете! Мединский с Масловским — они патриоты, а Катуков с Чуйковым — нет.

И все же. Почему на кладбище в Трептов-парке нет фамилий захороненных здесь людей? Уже в Москве, после этой командировки, мне задавали этот вопрос самые разные люди.

Рискну предположить: именно число неопознанных тел превысило способность объяснить это.

Да и вообще число погибших в «логове издыхающего зверя» рождает недоумение…

Отец Муслима Магомаева погиб в последние дни войны в Трептов-парке и там же был похоронен. Этот факт подтвержден справкой из архивов. Но после войны оказалось, что прах старшего сержанта Магомета Магомаева покоится в польской земле. Почему? А потому, что маршал Жуков отдал приказ «равномерно» распределить погибших при взятии Берлина. Даже мертвые работали на улучшение статистики… Негоже было терять столько солдат в апреле 1945-го! И прах погибших в Берлине был рассеян по полям сражений…

Так недавно написал в «Вечерней Москве» мой старый товарищ Акрам Муртазаев.

…2 сентября 1949-го «Магистрат Большого Берлина, управление района Трептов принимают на себя от военной комендатуры выполнение задач по уходу и содержанию мемориала советских воинов, павших в боях при штурме и взятии Берлина в 1945 году. Мемориал сооружен в 1947–1949 годах в районе Берлин-Трептов. С 3 сентября 1949 года уход и содержание осуществляется магистратом Большого Берлина, управлением района Трептов, в соответствии с техническими инструкциями, приложенными к настоящему акту».

Судя по всему, построили знаменитый комплекс так себе, неряшливо. Очень торопились.

В 1968–1974 годах был проведен первый генеральный ремонт. Облицовочный материал саркофагов (юрский известняк), который не всегда был обработан «в соответствии с условиями хранения» и обнаружил значительные повреждения из-за погодных условий, был заменен известняком из Бразы (Болгария)…

В 1999 году в Трептове начался полный ремонт гигантского капитального фундамента под склоненными знаменами. Вся облицовка была снята, почищена и установлена на новых креплениях.

В октябре 2003-го был начат полный ремонт бронзовой статуи воина, который провела фирма «Металбоу ГМБХ Рюген». Статую разобрали на 44 отдельных части и почистили. Она получила новый стальной корсет, порядка 2200 болтовых соединений и в заключение была покрыта новой патиной. Установка 45-тонного главного монумента на прежнее место 4 мая 2004 года знаменовала некий рубеж — все существенные части мемориального ансамбля были капитально отремонтированы…

Сталинские цитаты на саркофагах тщательно отреставрировали. Кстати, с решительным требованием удалить их весной 2004 года выступила фракция ХДС собрания депутатов берлинского района Кёпенек. Однако реализации этого требования воспрепятствовали и до сих пор выступают против как органы охраны памятников, так и российские инстанции, разрешения которых надлежало запросить.

Русофобия не прошла, как говорится.

А что вы хотели? Неизвестные радетели восстановили в московском метро — в павильоне на станции «Курская» — цитату из бывшего гимна уже давно не существующей страны: «Нас вырастил Сталин на верность народу» — и отстояли свое видение исторической правды! Зато над зданием Крымского парламента в 2014 году еще до всякого референдума трезубец украинский — сбили тут же… А над мрачно-монументальными подъездами бывшего здания КГБ (ныне — ФСБ) советская символика красуется по-прежнему. И даже не понимают люди, насколько это символично.

Во времена ГДР кладбище в Трептове все больше использовалось в прикладных, скажем так, целях. Например, как место для вручения членских билетов Союза свободной немецкой молодежи или приведения к присяге новобранцев Национальной народной армии. Территория мемориала превращалась в постоянное место проведения митингов и ночных факельных шествий.

Под Новый, 1990 год были испачканы краской саркофаги с цитатами. Эта акция вандализма вызвала возмущение, на территории мемориала прошла массовая демонстрация берлинцев. Саркофаги отчистили.

31 августа 1994 года мемориал в Трептове в последний раз оказался в центре политических событий: в присутствии федерального канцлера Гельмута Коля и президента России Бориса Ельцина прошли церемония торжественного возложения венков и «парад последних 1200 еще размещенных в Берлине российских военных, а также 600 солдат бундесвера».

Сейчас там торжественно и тихо.