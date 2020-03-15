Рожденные не в СССР

«Обнаженность» — док, посвященный Юрису Подниексу, продолжает начатый в восьмидесятые разговор на тему «Легко ли быть молодым?». Разные истории тех, кто ищет себя, свое время, свою страну, свое будущее. «Сами-то знаете куда едете?», — спрашивает автор юнцов, два года реставрировавших яхту-развалюху, возмечтавших проплыть на ней — чего мелочиться — всю Россию.

Кадр из фильма «Обнаженность»

Смотрите кто пришел?

Как же любопытно всматриваться в их лица.

…Безусый курсант Вадим Осипов увлекался историями про разведчиков, нарисовал в тетрадке чертеж казармы. Сейчас «за стеклом» в суде говорит, что не признает себя виновным в планировании теракта. Хотел взорвать Исаакиевский собор? Да он даже не представлял себе, как этот собор выглядит. Вадим считает, что сегодня насилие правит, окружает нас, оно повсюду. И все же, как ни парадоксально, его история, как и многих других ребят в фильме — «про любовь». В случае Вадима — про разбитое сердце. Он решил не ломать жизнь девушке, его поддерживающей. В его прощальном письме – отчаяние и горькое чувство непоправимости.

Кадр из фильма «Обнаженность»

Читайте также Теракт на листке в клеточку. Курсант Вадим Осипов госпитализирован в психиатрический стационар

…Студентка литинститута Соня в воздушном зеленом платье плывет по набережной. Когда она смотрит на небо, то угадывает в одной звезде папу, которого ей очень не хватает. Правда, когда она курит, звезда из воспитательных целей прячется.

…Кристина, мастер конного спорта, любовь и неосмотрительных джульетт с ромео — отвергает. Ей вообще некогда — тренировки, кондитерский бизнес. Она тоже папина дочка, а папа точно знает, что все демонстрации проплачены врагами народа. Летом они с папой воспитывают в духе патриотизма младшее поколение в военном детском лагере.

…Смешной Миша Трэвис с улыбкой зайца, решил бросить бауманку, чтобы делать что-то своими руками, общаться с работягами, разбивать парки. Он с сотоварищами и чинит старую ржавую лодку. Их яхта называется «Молодость и Радость». Сокращенно МиР. Счастливые мальчишки, словно лихие корсары, бражничают, сдвигают рюмки и кружки. Спорят, хохочут от счастья. В брызгах волн. Под музыку Верди.

Кадр из фильма «Обнаженность»

…Ира затеяла большой эко-проект. У нее в анамнезе агрессивный отчим алкоголик. Отца узнала уже взрослой, притащил ей пакет яблок — больше не общались. Она воздушным змеем летает по миру. Вместе с пилигримами в Испании вычерпывала темноту. Потом были Бразилия, Швеция. Своего возлюбленного все-таки отыскала. В Стокгольме. Сейчас со знанием дела расчищает свалки и верит в мир без мусора.

…Актер Никита пережил разочарование в любви, а… верит исключительно в любовь — без нее все бессмысленно.

…Студент Даниил впервые пошел на митинг. Он лично собрал 200 подписей за кандидата в Мосгордуму, 20 из них забраковали.

Он кропотливо, честно, как отличник, делал свою работу. После обыска — суд, 212-я статья, обвинение в причастности к массовым беспорядкам.

Кадр из фильма «Обнаженность»

…Судебный пристав Артур скучает по маме. Когда говорит, что хочет остаться человеком, а это значит на слабого не бить, за него тревожно. Кажется, что он принимает для себя решение. Скоро он уволится со службы.

…Одиннадцатиклассник Сева решает двинуться в армию – за жизненным опытом.

…Ребята в очереди с плакатами у администрации президента. Мечтают жить в своей стране без страха и абсурда, который в любой момент может сломать им будущее.

Кто они? Такие разные, охренительно свободные люди, которые — в отличие от их родителей — могут сорваться и перенестись в любую точку земного шара? Наивные инфантилы? Взрослые? Мечтатели? Прагматики? Эгоисты, зацикленные исключительно на себе? Альтруисты, задающиеся вопросами о судьбе цивилизации и даже ищущие ответы?

Ранимые, храбрые и уязвимые, они латают дыры потерь, ищут подлинности и справедливости там, где ее нет. Как и герои Подниекса, уже испытали первые потери и отвращение к тотальной лжи.

Но вместо отчаяния, истерики выбирают поступок: хотя бы микроскопический, навстречу трудному личному выбору.

Кадр из фильма «Обнаженность»

Кому из них легко? Трудно простить родителей за то, что развелись. Трудно пережить агрессивную среду, предательство товарищей, ложь, вопиющую несправедливость. Трудно нащупать нитку своего пути.

… А с «МиРом» произойдет непоправимое. Яхта разобьется о мост.

Впрочем, фильм Олеси Фокиной («Геннадий Шпаликов…», «Век Солженицына») пропитан — всем ветрам назло — влюбленностью в жизнь, энергией и максимализмом юности. Исполосован летним дождем — как воспоминание о хуциевском и шпаликовском кино. Как память о черно-белом времени с грозовыми надеждами двадцатилетних оттепельной поры. И запомнится буквальная цитата, с которой началась «Обнаженность», из «Я шагаю по Москве»: «девушка, идущая босиком по лужам».