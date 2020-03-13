Один. Совсем один?

В это трудно поверить (а многие действительно не верят!), но в Украине, по состоянию на 12 марта, официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Супружескую пару, которая путешествовала по Италии и в конце февраля вернулась домой, в Черновцы, можно назвать идеальной — по крайней мере, в смысле социальной ответственности. Их здоровьем сейчас интересуется вся страна.

Еще в черновицком аэропорту муж и жена прошли температурный скрининг, там же взяли памятку, как действовать, если вдруг обнаружат у себя симптомы заболевания. После двух дней самоизоляции у мужчины незначительно повысилась температура, начался кашель. Он позвонил семейному врачу, с которым была подписана декларация, несколько дней получал рекомендации, все время оставаясь на связи. 29 февраля врач приняла решение госпитализировать пациента в инфекционную больницу. 2 марта анализ на коронавирус дал положительный результат…

Супруга, не почувствовавшая «тревожных звонков», тоже сразу обеспечила себе домашнюю самоизоляцию. Меры предосторожности, говорят медики, для профилактики вполне хватало. И тут проявили бдительность соседи по многоквартирному дому… До повторения Новых Санжар, конечно, не дошло, но женщину пришлось поместить в бокс инфекционного отделения. Она практически здорова, хотя анализы ей придется сдавать неоднократно, как положено по протоколу. Муж чувствует себя лучше, температура держится в диапазоне от 37,1 до 37,6. Все, кто контактировал с заболевшим, то есть четверо пограничников и таможенник, находятся в зоне медицинского наблюдения.

Черновицкие медики теперь считаются правофланговыми в деле выявления заболевания: от них поступило 10 сообщений в Центр общественного здоровья в Киеве о подозрениях по поводу COVID-19.

Больше того, «пациента № 1» собирается посетить и лично осмотреть представитель ВОЗ. Только после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат, можно будет вздохнуть: болезнь позади. Уже известно: вирусологическая референс-лаборатория ВОЗ в Лондоне подтвердила правильность результатов (10 негативных, один позитивный), которые прислали украинские коллеги. Зато в Черновцах, по последним данным, в областную клиническую больницу госпитализировали с подозрением на коронавирус еще троих, не имевших никакого отношения к «пациенту № 1».

В целом по стране, как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, проведено 40 исследований анализов, четыре из них еще на стадии изучения. Новых сообщений о подтвержденных случаях коронавируса в публичной плоскости пока нет. Ляшко рассказал, что в ближайшее время Украина получит дополнительно 50 тест-систем, каждая из которых может исследовать до 100 образцов. Пока же, по словам чиновника, хватает 30 тест-систем. Но в регионы необходимое количество экспресс-тестов до сих пор не доставили.

«Быстрые тест-системы ожидаем 15–16 марта. Это перебои с поставками… Экспресс-тесты медработник делает прямо у кровати больного, там не нужно быть лаборантом»,

— успокоил прессу замминистра.

Фото: Zuma \ TASS

Киев находится в привилегированном положении. Городской голова Виталий Кличко сказал журналистам, что столица уже закупила 2500 таких тестов, а до конца недели их будет 5000. Но киевляне, судя по всему, нервничают сильнее остальных. Как рассказал в интервью агентству «Украинские национальные новости» директор городского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Вершигора, ежедневно 5–6 вызовов скорой связано с подозрениями на коронавирус. Медицинская реформа в этой части повернула вспять — еще недавно бригады медиков не ездили к взрослым людям, у которых температура и кашель. Стюардессу с международного рейса, по словам Вершигоры, даже госпитализировали с типичным ОРЗ: лучше перестраховаться.

Зато регулярные отчеты Госпогранслужбы — «По результатам истекших суток пограничники проверили 115 223 человека. Гражданина Украины и иностранцев с повышенной температурой и другими признаками заболевания не выявлено» — журналисты называют профанацией.

Не верят, что в пассажирских потоках в международных аэропортах и очередях на пунктах въезда-выезда с неподконтрольными территориями Донбасса нет ни одного простуженного, с кашлем-насморком, человека.

Власти, похоже, тоже не очень этому верят. Поэтому вслед за Киевом, объявившим карантин, такое же решение принял Кабинет министров. Три предстоящие недели — это дистанционное обучение в школах и вузах, введение ограничений на проведение культурно-массовых и просто массовых мероприятий (однако Рада продолжит заседать и, вероятно, таки примет после поправок закон о земле без оппозиционных митингов!). В торговые центры и кафе-рестораны направят специальные бригады, чтобы методом скрининга измерять температуру посетителям. Об этом сказал на брифинге Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребсоюза в Киеве: «По визуальным признакам будут определять тех, кому нездоровится. И предлагать медпомощь».

Когда я передаю этот текст, появились сообщения о госпитализированных с подозрением на коронавирус в Луцке, Запорожье и Винницкой области.