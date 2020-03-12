Почему бензин в России не подешевеет даже при $30 за баррель

Каждый раз, когда на рынке углеводородов случаются резкие колебания, в социальных сетях оживает старая шутка: «Нефть растет — бензин дорожает. Нефть падает — бензин дорожает. Бензин целеустремленный. Будь как бензин!» В этот раз уверить автомобилистов в непоколебимости бензина вышел лично глава Минэнерго Александр Новак, заявивший, что обвал нефти никак не повлияет на стоимость топлива в России. Казалось бы, наличие такого «островка стабильности» в период волатильности рынков должно радовать. С другой стороны, почему бы бензину не последовать за баррелем Brent, который торгуется на трехлетнем минимуме в $33 за баррель? «Новая» попросила экспертов прояснить запутанную политэкономию горючего в России.

Павел Баженов председатель Независимого топливного союза

— Действующий в России режим регулирования предполагает медленный, но постоянный рост розничной цены на бензин. Это связано с тем, что уровень цен на топливо в России целиком и полностью находится в руках государства. Какую цену государство захочет установить, такой она и будет. Из-за того, что рынок зажат регулированием, у нас случаются постоянные перекосы.

Есть два главных условия формирования оптовой цены на бензин — это налогообложение, с одной стороны, и экспортная альтернатива — с другой.

Экспортная альтернатива — это цена, по которой ты можешь направить продукцию за рубеж. Мы — страна-экспортер, соответственно, наши нефтяные компании всегда смотрят на экспортные котировки. Когда мировые цены выше, объемы уходят на экспорт.

В связи с падением внешних цен на нефть и нефтепродукты экспортная альтернатива должна радикально скорректироваться и стать менее привлекательной, а внутренний рынок должен стать более премиальным. Но учитывая, что практически всегда, параллельно со снижением цен на нефть, дешевеет рубль, это во многом нивелирует ситуацию для внутреннего рынка. Здесь товар реализуется в рублях, а не в долларах.

Второй фактор связан с тем, что налоговая нагрузка на внутренний рынок во многом выше, чем налоговая нагрузка в случае экспорта. Это делает экспортную альтернативу более привлекательной.

Демпфирующий механизм, который сглаживал колебания во времена стабильных цен и, по сути, давал субсидию нефтяным компаниям, сейчас начинает работать в обратную сторону.

Эта выплата становится дополнительным налогом для нефтяных компаний, которые и так потерпели серьезные потери на внешних рынках.

В этих условиях могут развернуться нешуточные баталии на тему того, что с этим делать.

Безусловно, эта ситуация создает риски для оптового рынка, и сейчас могут быть пертурбации. Мы очень надеемся, что в условиях внешних потрясений регулятор развернет свой взор к внутреннему рынку. Сейчас топливная инфраструктура — заправки, нефтебазы, производство — не имеет никаких стимулов для развития. С той системой, которая есть, отрасль обречена на постепенную деградацию.

Пока делать далекоидущие выводы и прогнозы рано, потому что после любого шока всегда следует некая корректировка. Цены на бензин будут расти примерно теми же темпами, какими они растут примерно с 2009 года, то есть чуть ниже инфляции.

При этом в связи с резким удешевлением рубля инфляция может быть выше прогнозируемой, и таким образом рост может оказаться чуть больше, чем это было запланировано (грубо говоря, 6% вместо 4%). Но резкого скачка точно ожидать не стоит, как, впрочем, и резкого падения.

Сергей Кондратьев замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов

— Если ситуация с курсом рубля и с ценами на нефть на мировом рынке сохранится достаточно долго, то с большой вероятностью сначала начнут снижаться отпускные цены НПЗ, потом цены в оптовом сегменте. В дальнейшем это передается по цепочке, и начинает снижаться розничная цена на нефтепродукты.

НПЗ снижают цену не сразу, а в течение одного-двух месяцев, потому что ситуация может быть нестабильной. Динамика розничных цен еще более плавная и монотонная. Снижение может быть намного менее существенным, чем то, что мы видим на мировом рынке с ценами на нефть.

Здесь надо учитывать то, что на отрасль давит очень большая налоговая нагрузка. Например, есть акцизы на бензин, которые составляют 20 тысяч рублей на тонну и не меняются в зависимости от цен на нефть. В условиях низких цен это, конечно, достаточно серьезное бремя.

Кроме того, цены на бензин зависят от курса рубля. У российских НПЗ есть выбор между поставками на внутренний рынок и экспортом бензина. В случае если цены на нефть на мировом рынке низкие, но при этом и курс рубля очень низкий, то для производителей может быть более выгодна поставка на внешние рынки, а не отгрузка для внутреннего потребителя.

Механизмы, которые ранее использовало правительство — заморозка цен на бензин, например, — это были чрезвычайные меры, которые использовались для сдерживания цен. Сейчас они вряд ли будут востребованы.

Но если мы вступаем в эпоху низких цен на нефть, и это будет длиться не недели, а месяцы, то тогда правительство может начать отслеживать и ситуацию на рынке. Вполне возможно, что через какое-то время ФАС будет рассматривать, насколько обоснованны цены нефтяных компаний для внутреннего рынка, если они получают маржу на внутреннем рынке существенно выше, чем при поставках на экспорт. Но пока это все из области гипотетических обсуждений, потому что ситуация очень волатильная.

Если смотреть на нефтедобывающие страны, то у них очень разная топливная политика. Есть страны, где цены на нефтепродукты регулируются. Хрестоматийный пример — Венесуэла и Иран. Они устанавливают цены на нефть в местной валюте, которая находится постоянно под давлением и девальвируется. При переводе в доллары цены на бензин там оказываются чрезвычайно низкими — несколько центов, например, или даже меньше.

Если мы говорим про Соединенные Штаты, то в большинстве штатов достаточно либеральная система налогообложения, и доля налогов не очень велика, поэтому существенное снижение цен на нефть в конечном счете быстро передается в цены на автозаправках. В Европе очень высокая доля налогов, даже выше, чем в России. Поэтому цена на бензин все равно остается достаточно высокой даже при существенном снижении цен на нефть.