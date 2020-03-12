Непобедимые сланцы

После исторического решения России покончить с ОПЕК+ цена на нефть упала с 50 до 35 долларов за баррель, что эквивалентно сокращению физического экспорта российских нефти, нефтепродуктов (и газа) на треть — с 8,5 млн б/д до 5,7 млн б/д.

Ярмарка скидок

Саудовская Аравия заявила о невиданном увеличении скидок покупателям, парой дней позже к ней присоединились Кувейт и Ирак. Все та же Саудовская Аравия заявила о том, что с 1 апреля она увеличивает ежедневные отгрузки нефти с 9,7 млн до 12,3 млн баррелей, из которых 12 млн составит добыча, а 0,3 млн баррелей она будет брать из резервов нефти.

О том же заявили и ОАЭ, увеличивая с 1 апреля отгрузки нефти с трех до четырех миллионов баррелей в день. То есть заявленное только Саудовской Аравией и ОАЭ увеличение экспорта составит 3,6 млн б/д.

МЭА (Международное энергетическое агентство) заявило, что из-за эпидемии коронавируса в 2020 году мировой спрос на нефть упадет на 1 млн б/д.

Таким образом, против нефти играет начавшийся в конце 2019 года мировой экономический кризис, на который наложилась эпидемия коронавируса. И вот на фоне драматического сокращения спроса страны ОПЕК обещают уже через три недели залить мир дешевой нефтью.

Надо понимать, что нефть — товар весьма специфический: как небольшой дефицит, так и небольшой избыток нефти на рынке приводят к несоразмерно большим — в десятки долларов — скачкам цены.

На рынок же выльется (с учетом России) ни много ни мало — четыре миллиона баррелей, при сокращении спроса на 1 миллион.

Причем и в прошлом году нефти на мировом рынке было с избытком. То есть предложение нефти составит порядка 104 млн б/д при спросе в 98 млн б/д.

Если не считать озвученной нами еще в сентябре прошлого года версии о том, что в 2020 году цена нефти упадет очень низко (гораздо ниже 45 долларов за баррель, возможно, даже опустится до 25–28 долларов) для того, чтобы повысить шансы Дональда Трамп на переизбрание.

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Бытуют еще две версии, объясняющие «самоубийственное» поведение России, которая, разрушив сделку с ОПЕК+, буквально «выстрелила себе в ногу».

Рассмотрим их, начав с версии о том, что таким образом Россия решила обрушить сланцевую нефтедобычу США.

Год сланца

Первое. Выступать против сланцевой нефти Америки имеет смысл только вместе с ОПЕК. И хотя внешне все свидетельствует о том, что это не так (Саудовская Аравия явно намеревается отобрать у России часть европейского рынка), будем все же считать, что на самом деле мы действуем в тайном союзе с саудитами, которые, будучи сателлитом США, просто не могут явно участвовать в экономической войне против того, кто защищает их от Ирана.

Второе. Для того чтобы сланцевая нефтедобыча в США «умерла», надо бесконечно долго (по сути, всегда) держать стоимость нефти ниже 40 долларов за баррель. Инвестиционно-производственный цикл сланцевой нефти настолько короток (от решения о выделении средств на бурение до добычи первого барреля из новой скважины происходит всего несколько месяцев), что любой рост стоимости нефти выше 40 долларов тут же обернется скачком добычи сланцевой нефти в США. Заморозка и расконсервация сланцевой скважины технологически значительно проще и дешевле, чем скважины с т.н. «конвенциальной» (т.е. обычной) нефтью.

2020-й — вообще не самый удачный год для войны со сланцами: сланцевые нефтедобытчики на росте цен, вызванном осенней ракетной атакой на саудовскую нефтяную инфраструктуру, а затем убийством Сулеймани, захеджировали до 60% своей добычи.

С другой стороны, уже сейчас треть сланцевой нефти добывают крупные нефтяные компании. По итогам года эта цифра может приблизиться к половине. На волне проблем с финансированием и снижением стоимости акций сланцевиков на десятки процентов обладающий гигантским кредитным ресурсом нефтяной «крупняк» просто продолжит скупку сланцевых активов.

Опять же, свой внутренний рынок США, скорее всего, не отдадут: Дональд Трамп, защищая нефтедобычу США, уже высказался за предоставление сланцевым нефтекомпаниям государственных кредитов и налоговых льгот, а также — за ограничение на импорт нефти в рамках закона о демпинге.

А даже если и отдадут, то это будет означать, что Россия и ОПЕК станут продавать США нефть по очень низким ценам, что, кстати, США вполне устроит — как устраивало все 90-е годы прошлого столетия.

Ведь с учетом накопленной с того времени инфляции доллара покупательная способность нынешних 40 долларов равна покупательной способности 24 долларов в 1999 году.

Королевская рента

Вторая версия состоит в том, что таким образом Россия решила отобрать часть рынка у ОПЕК, прежде всего у ее лидера — Саудовской Аравии. Здесь логики несколько больше, но и она ущербна.

Бюджет Саудовской Аравии на 2020 год бездефицитен при среднегодовой стоимости нефти примерно $75 за баррель.

Власти Саудовской Аравии поручили правительственным департаментам в течение недели представить предложения по сокращению бюджетных расходов на 30%, что вполне возможно с понимаем того, что 17% всех расходов бюджета этой страны составляет «бюджет развития», который можно временно заморозить, а еще 18% — военные расходы, которые в основном представляют собой импорт военной техники, который тоже можно достаточно серьезно сократить.

Мы видим, что только сокращение расходов бюджета на 30% снижает уровень бездефицитности бюджета этой арабской страны с $75 до $53.

Но Саудовская Аравия не только сокращает расходы бюджета, но и наращивает добычу и экспорт — как минимум на 2,6 млн б/д, или на 27% (если вести речь об отгрузках нефти на внешний и внутренний рынки), что с учетом сокращения расходов на 30% делает саудовский бюджет бездефицитным уже при 40 долларах за баррель.

Но в резерве саудовских властей остается еще и девальвация риала. Падение курса риала к доллару на скромные (по российским меркам) 20% выводит бездефицитность саудовского бюджета к $30 за баррель.

Но у Саудовской Аравии есть и другие резервы: в финансовом резерве страны накоплено около $500 млрд. А также есть огромная масса достаточно богатых членов королевской фамилии, которых можно «растрясти» на десятки миллиардов долларов.

И тут неплохо вспомнить, что в прошлую пятницу аресту подверглись младший брат правящего короля и бывший наследный принц (со своим младшим братом).

А насильно выбивать деньги из родни, как мы знаем, вполне в характере нынешнего реального правителя королевства принца Моххамеда: в 2018 году с помощью ареста 11 принцев и четырех министров ему удалось пополнить саудовскую казну примерно на $100 млрд.

Российский же бюджет бездефицитен при стоимости нефти $42 за баррель (при курсе 65 рублей за доллар). При этом финансовый резерв правительства составляет около $150 млрд. Т.е. он уступает саудовскому в 3,3 раза, хотя население России в 5,5 раза больше, чем у Саудовской Аравии.

В сухом остатке

Поскольку все приведенные выше соображения и выкладки доступны мне, то в еще большей степени они доступны российскому руководству, которое в предыдущие 20 лет не было замечено в суицидальных наклонностях.

Потому рассмотрим третью — и последнюю — версию, предполагающую, что, спровоцировав кризис на рынке нефти, мы помогаем с переизбранием Дональду Трампу.

В случае если Трамп будет переизбран, то цена нефти быстро вернется к 60–65 долларам за баррель: надо будет компенсировать России недозаработанное в короткий период низких цен и вытаскивать из провала сланцевую отрасль США. Трамп в таком случае принудит Саудовскую Аравию к возобновлению сделки ОПЕК+, причем на более выгодных для России условиях.

Не так все хорошо в том случае, если Трамп проиграет, и президентом США станет демократ. Тут мы рискуем получить длительную ценовую войну с ОПЕК, шансов выиграть которую у нас не так и много. Впрочем, и демократу придется выправлять ситуацию со сланцевой отраслью.

А вот тут для России таится еще большая опасность: совокупный экспорт нашей нефти и наших нефтепродуктов составляет порядка 8,5 млн б/д, избыток нефти на мировом рынке будет составлять, как мы подсчитали выше, порядка 6 млн б/д.

Т.е. у президента-демократа будет искушение, вернув на рынок иранскую нефть, добиться эмбарго против российской нефти и российских нефтепродуктов. Благо такой механизм будет уже неплохо отработан на двух эмбарго против Ирана, где даже Китай принудили отказаться от импорта, и частичным эмбарго на импорт нефти Венесуэлы.

В условиях полного обнуления поступлений от экспорта нефти и нефтепродуктов Россия вряд ли пойдет на прекращение поставок в Европу своего газа: с 2021 года экспортные мощности американского СПГ станут столь велики, что США будут способны покрыть большую часть образовавшегося дефицита.