Груз безответственности

22 января после перевозки в багажном отделении на рейсе Нью-Йорк — Москва авиакомпании «Аэрофлот» погибли две сиамские кошки пассажира Максима Чумаченко. Он приобрел их в США для своего питомника. Максим занимается разведением этой породы более двадцати лет. Каждая из кошек, летевших в одном контейнере, погибла от внутреннего кровотечения. Одна — на борту стыковочного рейса в Софию на руках у владельца, вторая — в ветеринарной клинике. Контейнер, в котором они летели, был разбит, на стыковке в Москве пассажир получил его в виде двух расколотых частей, перевязанных веревкой и скотчем. Третью кошку во время погрузки на стыковочный рейс оставили в контейнере на улице при температуре минус 10 градусов, кот получил обморожение. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие причину смерти животных.

Фото: Baza.io

Чумаченко оформил запрос в авиакомпанию с просьбой возместить нанесенный ущерб, представил заключение ветеринара о причинах смерти животных и рассчитывал на сотрудничество авиакомпании, чтобы помочь предотвратить подобные трагедии в дальнейшем.

Но 11 марта 2020 года авиакомпания предоставила официальный ответ на обращение пассажира:

ответ компании «аэрофлот» Максиму Чумаченко «При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек… …Относительно остальных заявленных требований о возмещении ущерба в связи с гибелью кошки сообщаем, что с учетом отсутствия доказательств наличия причинно-следственной связи между повреждением контейнера для перевозки животных при разгрузке в аэропорту в г. Москве и гибелью кошки в г. Софии, протокол вскрытия которой был представлен на рассмотрение, ПАО «Аэрофлот» не усматривает оснований для выплаты, требуемой Вами компенсации. Какие-либо основания для компенсации морального вреда отсутствуют» (стиль и пунктуация оригинала сохранены — «Новая»).

Максим Чумаченко имеет большой опыт перелетов с питомцами, его профессиональной деятельностью многие годы была перевозка животных.

После случившегося с его кошками он прекратил трудовую деятельность и теперь намерен все свое время и знания посвятить изменениям правил перевозки животных.

Он также намерен добиться, чтобы авиакомпания «Аэрофлот» понесла ответственность за случившееся.

«Я оставляю за собой право бороться с ними всеми доступными мне средствами в рамках действующего законодательства в тех странах, где я буду это делать. У меня на это есть достаточно сил времени и ресурсов. Я очень последовательный и крайне мстительный человек, если вижу реальную несправедливость. Они попали наконец именно на того человека, который разбирается и в транспорте, и в сфере перевозки животных, и в юридических аспектах — и не только российских», — говорит хозяин погибших кошек.

Редакция «Новой Газеты» будет следить за разрешением этой ситуации, на основании этой публикации будут составлены официальные запросы в авиакомпанию и контролирующие органы.

В связи с несколькими аналогичными случаями неравнодушные владельцы домашних животных, сталкивавшиеся с жестоким и безответственным отношением авиаперевозчиков создали петицию «"Мой пес — не чемодан!": Требуем у Аэрофлота гуманности при транспортировке животных». Ее уже подписали более 150 тысяч человек, помочь петиции можно здесь.