Дети как приоритет (достояние, отвлекающий маневр — нужное подчеркнуть) государства

А люди, стремясь восполнить комплекс культурной неполноценности жизни в округе Мэдисон, ими же самими созданный, говорили: «Какое прекрасное место, чтобы растить детей». И ей всегда в таких случаях хотелось спросить: «А прекрасное ли это место, чтобы растить взрослых?» Р.Д. Уоллер. Мосты округа Мэдисон

Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в российскую Конституцию. На стадии обсуждения в Конституцию предлагалось внести многое — вплоть до тела Ленина.

Серьезные политические изменения всегда сопровождаются декоративными информационными вбросами, отвлекающими от сути происходящего. Сегодня мы в очередной раз убедились в том, как это работает. Но поскольку у Конституции, в отличие от гаранта, пока не появилось возможности «обнуления», некоторые поправки все же приходится воспринимать всерьез.

Например, норму статьи 67.1. Изначально предлагалось закрепить, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», а государство «создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» и, «обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

На авторов поправки немедленно обрушился шквал справедливых замечаний. Прежде всего, критиковали сам термин «достояние», поскольку он характеризует имущество, а не людей. Государственным достоянием у нас является, например зерно, достоянием народов — животный мир и лесной фонд.

У «достояния» есть собственник, а идея приравнять к государственной собственности детей порочна

уже хотя бы потому, что человек является субъектом, а не объектом чьих-либо прав, не говоря уже о моральной составляющей такой формулировки.

Сегодня стало известно, что вместо «достояния» дети в обновленной Конституции станут «важнейшим приоритетом государственной политики России».

Остальные положения данной нормы решено оставить без изменения несмотря на то, что они очевидно размывают социальное значение института семьи (что противоречит государственной семейной политике), и никак не могут способствовать решению демографических проблем, о которых так часто говорится на самом высоком уровне.

Более того, тезис о том, что дети ­­— приоритет государственной политики, обретает искаженное значение, соседствуя с юридически некорректными положениями о воспитании детей и исполнении родительских прав и обязанностей.

Желание государства как политической организации общества создать в этом обществе условия для всестороннего развития людей, безусловно, заслуживает поддержки. Но воспитание детей, как и установление требований к такому воспитанию, никак не может быть отнесено к функциям государства, поскольку является прямо закрепленной в российском законодательстве юридической прерогативой родителей.

Родители, чьим правом и обязанностью является воспитание детей, должны быть свободны в выборе того, как обеспечить своему ребенку максимально гармоничное развитие — по своему усмотрению, а не в рамках государственного идеологического заказа. Это гарантирует недопустимость произвольного вмешательства в дела семьи, а также права самих детей жить и воспитываться в семье. Тем более, в обновленной Конституции все еще планируется сохранить свободу мысли и слова.

Что касается «уважения к старшим», то самый простой способ воспитать это чувство в ребенке — уважать друг друга и самого ребенка. Обязанность же «оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим» — классическое положение Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, где такие формулировки куда уместнее, чем в Конституции.

Основной закон нет необходимости пропитывать духом армейской дисциплины.

Наконец, самое большое опасение вызывают поправки, касающиеся возможности государства брать на себя обязанности родителей. Даже в сочетании с оговоркой об обеспечении приоритета семейного воспитания модель передачи родительских функций государственным органам противоречит как действующему семейному законодательству России, так и нормам международных актов о правах детей.

Сегодня только по официальным данным около 45 000 детей, оставшихся без попечения, находятся в соответствующем банке данных.

Это означает, что органы соцзащиты, на которые потенциально могут быть возложены родительские обязанности, уже сейчас с трудом справляются со своими базовыми задачами по предотвращению ситуаций, в которых дети остаются без попечения родителей, а в случаях, когда этого не удалось избежать, — по своевременному выявлению и устройству таких детей в семьи.

Значительная доля этих детей — социальные сироты, чьи родители лишены родительских прав. Такой ситуации можно было бы избежать, если бы государство подключалось к защите семьи не только на этапе работы с уже брошенными детьми, но и ставило перед собой приоритет заботы о взрослых, которые все еще могут выполнять свои родительские обязанности.

Для этого достаточно просто выполнять уже закрепленные в Конституции обязанности государства: создавать мамам и папам реальные равные возможности, защищать взрослых и детей от насилия, признавать и гаранировать права и свободы человека в России.

И вовсе нет необходимости национализировать детей и менять основной закон.

Это значительно повышает шансы на то, что каждый маленький человек сохранит уважение к российской Конституции, когда станет большим.

Автор — к.ю.н., адвокат. Партнер, руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) Коллегии адвокатов Pen & Paper. Заведующая кафедрой семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)