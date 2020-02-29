Государство не мама с папой

28 февраля в фейсбуке Елена Альшанской, руководителя фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», появилась запись:

из фейсбука Елены Альшанской

«Все знают, что я вошла в группу по доработке Конституции. С одной стороны, я получаю десятки писем от граждан с предложениями [правок] в Конституцию, с другой — десятки писем с проклятиями за то, что согласилась войти в рабочую группу. Сейчас тот самый момент, когда я понимаю, что не сожалею, что вошла, надеюсь на что-то повлиять и очень нуждаюсь в поддержке всех, кто сохраняет в наше сложное время остатки здравого смысла… Было наше заседание, на котором были озвучены поправки по теме, над которой я работаю 15 лет, — поддержке детства и семьи. Множество СМИ радостно подхватили тему и написали, что защита детей появится в конституции. Я тоже очень рада тому факту, что защита детей и семей появится в Конституции. Только я не согласна с тем, КАК это может там появиться. “Статья 67. Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей”».

Мы обратились к Елене Альшанской за комментарием.

Елене Альшанской глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

— Дети могут быть ценностью, но не достоянием, потому что основное значение слова «достояние» — это имущество, собственность. Дети не могут быть собственностью государства, и государство не может брать на себя функции родителей. Они должны расти и развиваться в семье.

Поправки в Конституцию носят стратегический характер и отражают современную ситуацию в плане приоритетов развития страны, поэтому важно закрепить в ней как приоритет право ребенка жить и воспитываться в семье, а не расти в сиротских учреждениях. У нас и так нет проблем с тем, что детей изымают из кровной семьи и помещают в детские дома.

Наоборот, государство должно приложить все усилия, чтобы ребенок оставался в семье, а потеряв семью — как можно быстрее возвращался к родным или устраивался к приемным родителям. Я предложила альтернативную формулировку: «Государство защищает право каждого ребенка на жизнь, здоровье, развитие, право жить и воспитываться в семье. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Государство проявляет особую заботу о детях, оставшихся без попечения родителей».

Но уж точно не становится родителем вместо семьи. Мне кажется, эта формулировка лучше определяет и заботу, и ответственность государства за детей, — говорит Альшанская.

Инициативу о внесении подобной поправки также комментирует доктор юридических наук, профессор департамента дисциплин публичного права Высшей школы экономики Ирина Алебастрова:

Ирина Алебастрова профессор департамента дисциплин публичного права ВШЭ

— «Дети — достояние России» — формулировка некорректная, в юридической практике этот термин по своему смыслу и содержанию очень близок к понятию собственности. Он так и используется в ряде конституций, например, в Конституции Монголии, где сказано, что скот является общенародным достоянием. Вряд ли нам нужны такие аналогии в отношении детей.

Если мы исходим из этого общепринятого понятия, то напротив, это Россия должна быть достоянием детей, как, впрочем, и взрослых. Но ни в коем случае не наоборот. Это слово обозначает, прежде всего, принадлежность, поэтому его некорректно использовать по отношению к нашим детям.

Эта формулировка несет в себе отрицательную моральную нагрузку, унижает человеческое достоинство, право на которое у нас закреплено в статье 21 Конституции РФ. Кроме того, детская среда — это, прежде всего, семья. Государство может быть только помощником семье. Оно должно помогать детям сохранить семью, но не признавать детей своим достоянием в XXI веке — это совсем анахронизм. Государство должно заботиться об обеспечении приоритетного воспитания детей в семье и помогать семье во всестороннем развитии ребенка.