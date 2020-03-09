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#Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России

Галерея, не вошедшая в спецпроект

Общество

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«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши», о том как 30 миллионов россиян люди живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта. Сейчас — галерея деревенских туалетов из разных уголков страны.

Весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru

Новосибирская область. Фото: Влад Некрасов
Дагестан. Фото: Елена Рачева / «Новая»
Архангельская область. Фото: Анна Шулятьева
Тула. Фото: Арден Аркман
Байкал. Фото: Антон Климов

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«Выход в окно». О детском ужасе в общественном туалете.  По мотивам спецпроекта «Новой газеты» #поуши

Саратов. Фото: Матвей Фляжников
Московская область. Фото: Светлана Виданова
Иркутская область. Фото: Антон Климов
Крым. Фото: Надежда Матвеева, специально для «Новой газеты»
Ярославская область. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru

Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»

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Теги:
канализция, жкх, инфраструктура

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