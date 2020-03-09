Сюжеты
#Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России
Галерея, не вошедшая в спецпроект
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши», о том как 30 миллионов россиян люди живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта. Сейчас — галерея деревенских туалетов из разных уголков страны.
Весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru
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Рассказ Людмилы Улицкой
«Выход в окно». О детском ужасе в общественном туалете. По мотивам спецпроекта «Новой газеты» #поуши
Весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru
Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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