В Гааге позывные стали именами

Трагедия с рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур произошла 17 июля 2014 года, в самолет ударила ракета, погибли 298 человек. Спустя почти шесть лет в судебном комплексе в голландском Схипхоле начинается процесс над подозреваемыми в причастности к этому преступлению. Судебный зал зарезервирован на несколько периодов, в общей сложности составляющих полгода. С подробностями из пригорода Амстердама — специальный корреспондент «Новой газеты» Александра Джорджевич.

Окружной суд Гааги еще в октябре 2019 года зарезервировал судебный комплекс «Схипхол» с усиленными мерами безопасности почти на полгода для проведения слушаний по делу о крушении МН17. Было забронировано пять периодов, первый из них — с 9 по 13 марта 2020 года. Как отмечали в суде, во время первой фазы процесса станет понятно, кто будет принимать участие в слушаниях, как идет расследование и что еще должно быть сделано.

Стоит отметить, что судебный процесс рассматривает Окружной суд Гааги, который часто путают с Международным судом ООН (а в 2015 году Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о передаче дела в Международный уголовный суд), сами же заседания пройдут в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама из-за его большей вместительности. Ожидается несколько сотен журналистов со всего мира.

Cудебный комплекс Схипхол. Фото: EPA-EFE

После катастрофы пять стран — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина — создали совместную Международную следственной группу (JIT), которая пришла к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса «Бук», а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

В начале февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела, которых назвала еще раньше – в мае прошлого года. Среди них — три россиянина и один гражданин Украины. Одного из этих обвиняемых — Олега Пулатова — будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского. Помимо Пулатова (Гюрза) международная следственная группа подозревает в причастности к крушению MH17 Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского (Хмурый) и Леонида Харченко (Крот). По мнению следователей, все они имели отношение к транспортировке в Донбасс ЗРК «Бук», из которой был сбит лайнер.

Не исключено, что в начале уголовного процесса обвинения будут предъявлены новым подозреваемым.

Так, например, пока неясен окончательный статус Владимира Цемаха и неизвестны имена тех военнослужащих, которые непосредственно управляли установкой в день трагедии. Однако, ожидать подозреваемых на процессе в любом случае не приходится: как уже подтвердила одна из адвокатов – Елена Кутьина – из Москвы на суд поедут только юристы. Впрочем, ожидается выступление 13 свидетелей, личности которых пока не разглашаются. Обвинения предъявлены по статьям о преднамеренном уничтожении транспортного средства и об умышленном убийстве. Уголовный кодекс Нидерландов предусматривает за это от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее Нидерланды не согласились на предложение Москвы привлечь к ответственности на территории России троих ее граждан, проходящих по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета MH17. Глава Минюста Нидерландов Ферд Грапперхаус уточнил, что соответствующий запрос Россия направила еще в октябре 2019 года, однако Нидерланды такой вариант рассматривать не стали.

В свою очередь российский МИД неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского боинга голословны и вызывают сожаление, а также, что расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. В Минобороны России заявляли, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению МН17.

В марте за пару дней до заседания Евросоюз призвал Россию сотрудничать со следствием в рамках расследования дела о крушении MH17 над Донбассом. В заявлении от имени ЕС верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что стартующий 9 марта судебный процесс — это «важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв». «Поскольку Совместная следственная группа продолжает расследование по этому уголовному делу, ЕС призывает все государства, в том числе Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166»,— говорится в заявлении.

Акция у российского посольства в Гааге. Фото: EPA-EFE

Добавим, что утром 8 марта, у Посольства РФ в Гааге родственники погибших на борту МН17 провели ставшую уже традиционной молчаливую акцию. На газоне перед зданием выставили баннер «Человечность превыше политики» и 298 белых стульев, каждый их которых символизирует одну унесенную катастрофой жизнь.