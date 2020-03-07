Власть в обмен на прожиточный минимум

Обсуждение поправок к Конституции в Ростовской области прошло 3 марта — на следующий день после того, как президент Путин передал Госдуме свой вариант изменений в главный закон страны. Их полный текст появился на сайте Госдумы и тут же стал предметом бурных дискуссий на федеральном уровне. Президент, в частности, предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России, ввел массу ограничений для чиновников, особенно претендующих на высшие посты государственной власти, и поставил точку в половом вопросе: брак – это союз мужчины и женщины.

Если поправки будут приняты, то индексация пенсии в стране станет обязательной, а минимальная заработная плата не сможет быть ниже прожиточного минимума. И если на федеральном уровне дискуссии развернулись вокруг «передачи преемственности» в преамбуле, появления в тексте слов о Боге, «государствообразующего народа» и защиты исторической правды, то в регионах наибольший интерес вызывает предложение президента объединить государственную власть и органы местного самоуправления в единую систему публичной власти.

В действующей Конституции эти органы власти разделены, поскольку муниципальное самоуправление (МСУ) является основой демократии. Право граждан самим управлять своими территориями считается незыблемым, и вмешательство органов государственной власти в этот процесс может рассматриваться как серьезное нарушение Конституции.

В обмен на суверенитет МСУ президент Путин обещает бесперебойное финансирование.

В начале нулевых принятые поправки в Бюджетный кодекс практически лишили муниципалитеты права распоряжаться своими доходами. Прежняя модель позволяла им оставлять себе 84% доходов, 14% — отдавать региону, 2% — федеральному центру.

Но, по мнению Путина, такое положение дел не могло в полной мере обеспечивать безопасность и обороноспособность страны, поэтому основная часть доходов стала уходить в центр, а проблема финансирования регионов была решена путем выделения субсидий, субвенций, правительственных займов и реализации целевых программ. Считается, что таким же образом в стране была заодно побеждена угроза регионального сепаратизма.

Побочным явлением этой победы стала деградация органов местного самоуправления.

Лишившись бюджетов, они утратили способность эффективно управлять территориями и впали в абсолютную зависимость от органов государственной власти.

«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории», — говорится в тексте поправок.

По мнению завкафедрой финансового права Южного федерального университета (ЮФУ) Юрия Колесникова, предложенное Путиным создание единой системы публичной власти всего лишь легитимизирует давно сложившееся в стране положение вещей.

Юрий Колесников считает это предложение знаковым.

— Обновленная Конституция фактически приведет формализацию данных групп общественных отношений в полное соответствие с фактическим положением дел, — заявил он в ходе VII Донского юридического форума, в рамках которого и было организовано обсуждение поправок.

В переводе с юридического языка: поправки нивелируют независимость органов местного самоуправления, после их принятия россияне должны будут расстаться с главной иллюзией — о том, что они могут самостоятельно управлять территорией, на которой живут, и влиять на власть.

— Появляется механизм публичного властвования, который полностью зависит от государственного властвования, — д.ю.н. Юрий Колесников был безэмоционален, отчего сухие формулировки звучали зловеще. — Исходя из этого и должен выстраиваться конкретный объем компетенций органов местного самоуправления. Он может быть существенно расширен, поскольку он никак не ущемляет федеральный уровень государственного властвования субъектов РФ. Но необходимо отметить, что такая компетенция может быть отозвана в любой момент.

В кулуарах встречи, которая была организована по инициативе сенатора от Ростовской области, первого заместителя председателя Совфеда Ирины Рукавишниковой и собрала несколько десятков лучших правоведов региона, обсуждение этой поправки сопровождалось отсылкой к библейскому сюжету о «чечевичной похлебке», но публично правоведы озвучить такую оценку не решились.

Многие вспоминали 2014 год, когда после поправок к закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» регионы стали массово отказываться от прямых выборов мэров и глав районов.

На их место пришли конкурсы по выбору сити-менеджеров и глав районных администраций, где половину комиссии назначает глава региона. Некоторые юристы считают такое вмешательство органов государственной власти в работу МСУ нарушающим нормы Конституции, однако сейчас, если поправки Путина будут приняты, эта неопределенность исчезнет. Вместе с независимостью муниципалитетов.

Фото: РИА Новости

Большинство участников форума, безусловно, грядущие изменения Конституции «горячо приветствовало». Поэтому две трети обсуждения были, по сути, констатацией того, как необходимы предстоящие изменения, как они важны и своевременны. Тон заседанию в самом начале задала Ирина Рукавишникова, которая входит в Комитет по конституционному строительству СФ под руководством сенатора Клишаса.

— Конституция Албании ставит ратифицированные международные договоры на второе место после Конституции, — заявила она. — Конституция Грузии придает преобладающую юридическую силу только тем международным договорам, которые не противоречат Конституции или конституционному соглашению. Конституция Финляндии устанавливает, что международные обязательства не должны создавать угрозу демократическим устоям страны. И мы не должны отставать.

Эмиль Баринов, завкафедрой конституционного и муниципального права РГЭУ, считает грядущие изменения неизбежными и констатирует:

— Высшая ценность человека, его прав и свобод, и безусловный приоритет норм международного права перед государственным законодательством. Вывод органов местного самоуправления из системы органов государственной власти — все это спустя некоторое время стало рассматриваться как недостаток Конституции и подвергаться серьезной критике. Сейчас поправки президента направлены на то, чтобы изменить ситуацию и привести в соответствие с реалиями.

Ростовские юристы поддержали и явление Бога в Конституции, и рождение «государствообразующего» народа в том месте, где ждали увидеть слово «русский».

— Сейчас решено, что будет указано о государственном языке как языке государствообразующего народа, но народ не назван; хотя указано, что этот народ равен с другими народами, — осторожно попытался возразить Путину доцент кафедры теории государства и права ЮФУ Андрей Серегин. — Я думаю, что не стоит России, где 82% русских, все-таки упоминать русский народ (только) с русским языком. Тем более что он ничего больше и не требует. А закрепление народа с историей, наоборот, будет способствовать сплочению граждан для решения поставленных целей и задач.

Российская Федерация подвергнет риску разрушения «материю Конституции», если предложенные поправки в нынешнем виде будут приняты и одобрены на референдуме, считает заведующий кафедрой «Основы правоведения» юридического факультета Донского государственного университета Леонид Акопов. Он напомнил о политическом кризисе России 1992‒1993 годов, истоком которого стали разные взгляды президента Бориса Ельцина и лидеров Верховного Совета на формирование политической инфраструктуры страны.

— Тогда тоже было (предложено) около 300 поправок к Конституции, в результате — что мы получили? Совершенно неузнаваемую Конституцию и даже государство другое с другим названием.

Такая опасность сегодня не исключена, — считает профессор Акопов.

Предстоящие изменения он называет «ящиком Пандоры» и призывает коллег к «умеренности и сдержанности», апеллируя при этом к… гаранту Конституции, на встрече с которым Акопов побывал в 2013 году по случаю празднования 20-летия Основного закона страны.

Тогда Путин не поддерживал предложения по внесению изменений в Конституцию, а на предложение поставить ей памятник ответил почти афоризмом: «Она жива, а вы уже памятник ей задумываете».

Несмотря на все опасения и сомнения, прозвучавшие на площадке Общественной палаты, Ирина Рукавишникова заявила, что донское юридическое сообщество в целом одобрило предложенные поправки.

До 16 марта в Ростовской области будут сформированы отряды «Волонтеров Конституции», куда войдут главным образом студенты юридических факультетов. После специального обучения они с 6 по 21 апреля, вооружившись стендами, будут на улице объяснять всем желающим суть предложенных поправок к Конституции. А 22 апреля продолжат свою работу на избирательных участках.