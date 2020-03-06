«Мамука, лучше бы ты умер»

Грузин Мамука Гогелиа одинаково любит своих четверых детей от двух российских жен. Его красивые и ухоженные сыновья всегда при нем. Он хороший отец. Но когда старший сын Дато в очередной раз собирается на соревнования по дзюдо в Оренбург или Барнаул, и вопросительно смотрит на него, Мамука с сожалением качает головой. Сопровождать сына Мамука не может: его грузинский паспорт давно просрочен, а российского у него нет, хотя его дети — граждане России.

Мамука Гогелия с семьей и четырьмя детьми. Фото из семейного архива

На тренировочные сборы к сыну отец ездит, держа в уме версию о забытом дома паспорте. Инспекторы на дороге иногда любят потребовать вдруг все документы. Более двадцати лет Мамука пытается заполучить красную книжицу с российским гербом, но все его попытки тщетны. История взаимоотношений Гогелия с УФМС Катав-Ивановского района Челябинской области вообще звучит как пересказ увлекательного детектива.

Мамука приехал в Челябинск в 1996 году учиться в танковом училище. Проучился два года. Женился на гражданке РФ, работал поваром, посудомойкой, грузчиком, плиточником, камнерезчиком, его руками построены несколько домов. Прожил 13 лет в официальном браке, с супругой не заладилось, и двое детей от первого брака теперь живут с ним. Старший Дато имеет ворох дипломов и наград по дзюдо.

За все это время Мамука не смог, несмотря на неоднократные обращения, ни оформить вид на жительство, ни получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Он приходил в управление к сотрудникам УФМС (по словам Мамуки, это были сотрудницы Мельникова и Калинина), они ему объясняли, что он должен сделать. Мамука делал, привозил то, что просят. Но ни на шаг не продвигался к заветной цели. Зато неоднократно был оштрафован, его ловили как преступника, выдворяли за пределы РФ, шесть месяцев отсидел в спецприемнике, откуда был выпущен только решением Челябинского областного суда.

Почему он не находил взаимопонимания с этими сотрудницами, трудно сказать. Каждый раз, как он утверждает в своих заявлениях, «они смеялись ему в глаза».

А заявления — да, он отсылал регулярно. Вступались за него администрация президента РФ, СУ СК по Челябинской области, утверждая в своих ответах, что Гогелиа давно имеет право на получение гражданства по упрощенной схеме. Но на решение местного УФМС это никак не влияло.

Однажды грузину-нелегалу даже намекнули на некую сумму. Ни для кого не секрет, что продажа российских паспортов (квот на получение гражданства, миграционных виз и т.д.) весьма заманчивый бизнес. В Челябинской области за это были осуждены два руководителя УФМС Челябинской области: Сергей Рязанов в 2016-м и Артур Даммерт в 2015-м. У последнего преступные эпизоды исчислялись почти десятилетием службы, многие из них «за истечением давности» даже не вошли в его пухлое дело. Не так давно, в 2019 году, были задержаны на взятке двое сотрудников отдела иммиграционного контроля ГУ МВД по Челябинской области.

Мамука, уже привыкший к тому, что его постоянно обманывают, не поверил. И правильно сделал.

— Я пришел на то место, куда должен был деньги принести, осторожно заглянул за угол, а там две машины с полицейскими прячутся за деревьями, меня ждут, — рассказывает он. — Видимо, хотели обвинить по статье «дача взятки должностному лицу».

В 2014 году по совету местного отдела УФМС, Гогелиа официально отказался от гражданства Грузии, привез аж Указ президента Грузии о своем выходе из гражданства.

Все местное УФМС испытало потрясение: они-то думали, что у Мамуки ничего не получится. Но и после этого российское гражданство ему не дали.

В своем нелегальном статусе Мамука обвиняет тех же сотрудников Катав-Ивановского УФМС: якобы они не давали ход его бумагам. Те в свою очередь заявляют: «Мы ему всегда все объясняем. Он сам виноват».

За много лет взаимоотношения Гогелиа с миграционной службой стали похожи на фильм «Мимино»: «Такую личную неприязнь испытываю, даже кушать не могу». Причем неприязнь эта взаимна.

В УФМС Мамуке рекомендовали (причем только устно) поехать с детьми в Грузию. Так и говорили: ты и твои дети должны жить в Грузии, пиши туда, и езжай туда. На запрос Гогелиа в Грузии ответили: ваши дети родились в РФ и никакого отношения к Грузии не имеют. Предлагали еще какой-то странный вариант с депортацией: но Мамука сообразил, что депортируют только его, а потом в Россию не пустят. Прощай жена и дети?

В 2016 году Мамука расторг брак с первой супругой. Сейчас женат во второй раз, также на гражданке РФ. Но второй брак оформить не может.

Пробовал Гогелиа ходить и по судам в надежде добиться справедливости. Катав-Ивановский суд в 2016 году установил факт постоянного пребывания проживания Гогелиа на территории РФ с 1996 года, и, ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека, постановление Конституционного суда РФ, Европейский суд по правам человека, постановил: да, ему необходимо оформить гражданство РФ, он имеет на него право по упрощенной схеме. Но резолюция суда опять таки не возымела действия на местный миграционный отдел.

Мамука Гогелиа сейчас руководит предприятием по сортировке мусора

Сейчас Мамука Гогелиа продолжает жить в городке Юрюзань Катав-Ивановского района. Руководит небольшим предприятием по сортировке мусора, под его началом работают четыре сотрудника. На днях ему предложили еще одну должность — управляющим кафе.

Все также воспитывает своих четверых детей. И хочет немногого — быть гражданином России.

В главном управлении по вопросам миграции МВД РФ и ГУВД России по Челябинской области на запрос «Новой газеты» о судьбе Мамуки Гогелиа ответили:

«В связи с отсутствием у него документа, удостоверяющего личность и гражданство, необходимого для получения национального паспорта либо справки об отсутствии у него гражданства Грузии, ему рекомендовано обратиться в Секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ в Москве».

Попросту — Мамуке предлагают пройти квест. Первое, что он должен сделать — поехать в Москву (но как, если у него нет документов?), попросить паспорт в секции Грузии (притом, что он вышел из гражданства), затем с грузинским паспортом выехать из России, поставить все отметки на границе РФ-Грузия, въехать снова на территорию РФ. По оценкам специалистов, все процедуры займут минимум полгода. Кто в это время будет кормить его семью? Государство? ГУВД?

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— А если меня не пустят обратно, поставят запрет на въезд? Я ведь по настоянию УФМС Катав-Ивановского района как-то пытался пересечь границу с просроченными документами, и наверняка у них там в компьютере есть отметки. Вряд ли они меня запустят обратно, скажут, а, так ты у нас нарушитель? Я тогда что, вообще никогда не увижу своих детей? — спрашивает Гогелиа. — На такой риск пойти не могу, пусть они дадут мне официальный документ, что пустят обратно для принятия гражданства РФ.

Нечто подобное Мамука уже проходил в 2003 году: ездил в Грузию, возвращался, просил регистрацию, визу, вид на жительство, но в итоге его выдворили из РФ.

В ГУВД его сейчас упрекают в том, что он предпочитает общаться с ведомством не напрямую, а через посредников: журналистов и юристов из комитета «Гражданское содействие». Но что ему остается делать? Более двадцати лет он пытался объясняться напрямую, результата не получил. Один раз якобы даже услышал от работников ФМС: «Мамука, лучше бы ты умер, у нас проблем было бы меньше».

Ирина Гундарева, для «Новой»