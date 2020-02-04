Жандарм и «негры»

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Заражено — 20697 (в России — 2), смертей — 427. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Алексей ТарасовОбозреватель
Никто не знает точно, для скольких людей в мире 6 февраля — дата личной трагедии. Оценочно — для сотен тысяч, а, скорее всего, миллионов. 28 лет назад, 6 февраля 1992 года, вступил в силу закон «О гражданстве РФ», разделивший народ: гражданства оказались недостойны те, кто не имел бюрократической метки в паспорте — штампа о постоянной прописке в России.
Число неграждан продолжило расти и позже — у тех, кто не мыслил себя никем иным, как гражданином России, но с точки зрения чиновника таковым не являлся, продолжили изымать гражданство при любом обращении в паспортный стол: обмене по возрасту, оформлении загранпаспорта, документов детям и т.д. И к концу нулевых недействительными были объявлены 65 тысяч российских паспортов — «по мотивам нарушения установленного порядка их выдачи в 1990–2000 гг.».
К концу десятых и именно за последнее десятилетие, по оценкам ЕСПЧ, Россия лишила гражданства или признала незаконными паспорта еще 80 тысяч. По оценке МВД, сейчас в РФ людей с неопределенным правовым статусом, без документов — «несколько десятков тысяч» (это не нелегальные мигранты, тех — 2,4 млн, и не приехавшие в поисках убежища, тех тоже десятки тысяч).
Но все это — не более чем числа, пусть большие. На самом деле 6 февраля — черный день для абсолютно всех россиян, потому что этот закон — один из камней в основании новой российской государственности. Речь не о демографических и, соответственно, экономических проблемах страны и даже не о правах человека в ней, а о том, что
чиновник полицейского ведомства с 6 февраля 1992 года взялся командовать кровью и почвой.
Для него несущественно, что, например, вы русский человек, родившийся в России от русских родителей, выучившийся здесь, ей и только ей служивший. Для него существенно одно — ваша прописка на 06.02.1992. Нет ее, и вы — недочеловек. Ну, во всяком случае — негражданин («негр», как они сами себя называют).
Даже если вы сроду никуда из России не выезжали, но, не дай бог, учились в это время в другом городе, служили в армии, переезжали с места на место, женились, сидели в декрете с ребенком, путешествовали, просто не заморачивались пропиской — вы в группе риска, не забывайте, что в любой момент вас паспорта могут лишить. Придется ходить, кланяться, доказывать что-то российской бюрократической системе. А если вы, допустим, туркмен, родившийся в Малайзии от туркменов, но приехавший делать бизнес в России и для облегчения процедур прописавшийся 5 февраля 1992 года, а через пару дней выписавшийся (не понравилось, холодно), вы при желании паспорт РФ получили бы в два счета.
Мы рождаемся мальчиками и девочками, голубоглазыми блондинами и жгучими брюнетами, гражданами США, Японии, Аргентины помимо нашей воли — так складывается. И почти у всех нас (исключая крайне запутанные случаи) это гражданство есть сразу. Как глаза, нос, дыхание.
6 февраля 1992 года российский жандарм закрепил за собой право решать, достойны ли родившиеся в России от россиян люди быть гражданами России.
То есть он решил поуправлять мироустройством, начиная с движения атомов и кончая движением планет. (Ну а кто знает, почему один рождается там, а другой здесь?)
Во всем остальном мире его коллеги лишь выправляют документы гражданам, если у них гражданство по крови или по почве, то есть разбираются с данностью и ее фиксируют, а наш — возвысился, взлетел. Ну пусть себе еще возьмет в обязанности решать вопросы восхода и захода солнца.
И теперь, в эру нового изоляционизма и, очевидно, меняющегося отношения к решениям ЕСПЧ, на российского жандарма управы не будет вовсе, даже гипотетической.
В конце прошлого года Минюст РФ зарегистрировал (№ 56496) новую инструкцию МВД «по вопросам гражданства» (приказ № 623). Изучив ее, в «Новую» обратилась Наталья Коверник — с открытым письмом к начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой.
Изгой на родине, фактически на положении нелегального мигранта Коверник (девичья фамилия Игнатова) родилась у русских родителей, училась, работала в России, в Красноярске. В 1991 году, еще до распада СССР, выехала с двухлетним сыном по междугороднему обмену на Украину, к месту жительства мужа. Вернулась с сыном в 2001-м, в квартиру, в которой родилась. Но для родины они с сыном стали иностранцами и даже в родной квартире их регистрировали лишь «по месту пребывания», на три месяца, периодически грозя депортацией. Об этой судьбе и подобных ей «Новая» писала не раз.
Редакция, как правило, не публикует чьи-либо обращения, но тут случай особый.
письмо Натальи Коверник — в миграционную службу
«Почему я вновь должна приобретать свое собственное российское гражданство?»
«В главе V в пункте 40 новой инструкции указано: при проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у лица гражданства РФ, в отношении него устанавливаются сведения о наличии ранее выраженного волеизъявления о нежелании состоять в гражданстве РФ либо решения о выходе из гражданства РФ».
Это требование слово в слово повторяется в уже третьем по счету (с 2003 года) ведомственном нормативном акте. Что нужно сделать и сколько еще должно пройти времени, чтобы полномочный орган проверил наконец сведения о том, что я никогда не выражала волеизъявления о нежелании состоять в гражданстве РФ и отсутствуют сведения о выходе из гражданства РФ. И чтобы он затем вынес решение о наличии либо отсутствии у меня гражданства РФ с учетом данных сведений?
Почему ваше ведомство, начиная с 2003 года, систематически уклоняется не только от моей просьбы проверить данный факт, но и от исполнения своих же собственных ведомственных инструкций и регламентов?
Можно, и такие случаи бывают, выйти второй раз замуж за своего первого мужа, но только если первый брак официально расторгнут и об этом имеется решение ЗАГСа либо суда. Но ни один ЗАГС даже не примет заявление и уж тем более не зарегистрирует второй раз законный брак с супругом, с которым брак не расторгнут.
Также невозможно второй раз приобрести свое же жилье и зарегистрировать вновь на него право собственности, если это жилье не было в законном порядке отторгнуто (продано, подарено и т.д.).
Так почему не так с гражданством? Почему я вновь должна приобретать свое собственное российское гражданство, если оно никогда у меня не прекращалось на законных основаниях и ваше ведомство не можете предоставить доказательств его прекращения?
Законы РФ (1991 г. и 2002 г.) не содержали и не содержат такой нормы как автоматическая утрата российского гражданства, и вам это известно лучше, чем мне.
За много лет накопился внушительный архив ответов из ПВС/ФМС/УВМ, в которых содержатся лишь рассуждения о том, что меня нельзя признать гражданкой России «в соответствии с…», «так как…». Убедительно прошу вас не направлять мне ответы с такими рассуждениями, так как я никогда не просила признать меня гражданкой России, а обращалась с просьбой определить наличие гражданства РФ в соответствии с ч. 7 ст. 4 ФЗ-62 «О гражданстве РФ», то есть на основании законодательных актов РФ, РСФСР или СССР, международных договоров РФ, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми я связываю наличие у меня гражданства РФ; провести проверку обстоятельств, свидетельствующих о наличии гражданства РФ.
Оно было законно приобретено мной с момента рождения в соответствии с законодательными актами РСФСР и СССР (Конституцией РСФСР, Конституцией СССР, закона СССР о гражданстве СССР), действующими на момент моего рождения.
Считаю, что при отсутствии моего волеизъявления о нежелании состоять в гражданстве РФ и решения о выходе из гражданства РФ мое российское гражданство не прекращалось и я продолжаю в нем состоять.
Без предоставления доказательств прекращения российского гражданства и при отсутствии оснований его прекращения, определенных в российском законодательстве о гражданстве, при наличии конституционного запрета лишения гражданства (ст. 31 Конституции РСФСР 1978 г. в редакции от 15 декабря 1990 г., когда я еще проживала на территории РСФСР; ч. 3 ст. 6 Конституции РФ 1993 г.) считаю, что я произвольно лишена своего российского гражданства, в котором состояла с момента рождения.
Также считаю, что, отрицая наличие у меня российского гражданства, полномочные органы в лице ПВС, ФМС и УВМ допустили необоснованное различие (дискриминацию) по признаку места проживания на дату 6 февраля 1992 года.
На тот момент действовала Конституция РСФСР 1978 г. в ее редакции от 1 ноября 1991 года, ст. 32 которой гарантировала всем гражданам РСФСР, в том числе и мне, равенство граждан РСФСР перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Ровно эта же самая конституционная гарантия действовала (редакция от 3 июля 1991 г.) и на момент моего переезда в Украинскую ССР в июле 1991 года, то есть тогда еще внутри единого государства СССР.
Точно такая же конституционная гарантия содержится и в ст. 19 действующей Конституции РФ 1993 г., в которой закреплено, что все равны перед законом и судом, а государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Так где же это гарантированное Конституцией России равенство перед законом? Именно из-за моего проживания за пределами России на 6 февраля 1992 года я оказалась якобы без российского гражданства.
Я нарушила какой-то закон или запрет РСФСР, переехав в Украинскую ССР по обмену? Получается, именно так.
До сих пор в России не появилось отдельной нормы в законе о гражданстве, не говоря уже об отдельном законе о возвращении (репатриации), и это притом что таких, как я, за пределами России после распада Союза ССР оказалось около 30 млн. А МВД — согласно положению о нем, утвержденному президентом, — «участвует в осуществлении государственной политики РФ в отношении соотечественников, проживающих за рубежом», и разрабатывает и представляет президенту и в правительство законопроекты по своему профилю.
Где ваши ведомственные инициативы в отношении уроженцев РСФСР, которые никогда добровольно не прекращали российского гражданства и вернулись после 6 февраля 1992 года? За все эти годы вы не удосужились даже внести изменения в форму миграционной карты, в соответствии с которой уроженцы РСФСР «прибывают» лишь в качестве трудовых мигрантов, туристов или проездом. Мы прибываем как будто вновь и впервые, а не возвращаемся на свою родину. Или ваше ведомство считает, что в этом нет никакой проблемы и только поэтому с вашей стороны нет никаких инициатив?
***
Передавая мне копию письма, Коверник сказала: «Хватит ходить вокруг да около. Надо называть все своими именами. Это — лишение гражданства и дискриминация!»
И пара слов о персоналиях — чтоб понимать нерв.
Если бы Коверник билась за себя, а не за принцип (а у Коверник — типичный случай), у нее давно все было бы в порядке. Ее стойкость в намерении добиться справедливости не для себя — для всех — внушает даже не уважение — трепет, это откуда-то из Средних веков. Что такое жизнь без паспорта вы даже не представляете.
Что до Валентины Казаковой, она, персонально, если и жандарм, то без негативных коннотаций, сопутствующих этому слову. После нашей публикации об угрозе депортации в Бразилию старообрядца Онуфрия Ефимова это генерал Казакова заставила «прокрутить фарш обратно»: Онуфрия освободили из спецприемника, изъятие малолетних детей перестало угрожать его семье, Антониде вернули мужа, детям — отца, и семья улетела обратно к себе в Чулково, деревню которой нет ни на картах, ни в административных реестрах. А недавно начальник краевого главка генерал Речицкий лично ездил к Онуфрию в гости, начав выдавать часовенным паспорта (см. «Новую» № 112, 114, 142 за 2018-й и 48 за 2019 год).
Можно и про другие эпизоды с участием генерала Казаковой. И она сама звонила мне по делу Коверник, выясняя детали и пытаясь найти решение. Много у нас таких жандармов?
Но Казакова работает в системе, она ее часть. В системе, которая функционирует не для того, чтобы наши проблемы решать, а для того, чтобы их создавать. В системе, которая проявляет трогательную заботу о негражданах в Прибалтике, в Донбассе, во всем остальном мире, но только не у себя дома. В системе, смысл которой — не давать жизни ни себе, никому вокруг. И эти все вокруг, и внутри системы все о ней всё понимают. И это всё продолжается.
Еще раз: 6 февраля — черная дата для всей России. День большой беды; черпаем по сей день — не вычерпать.
Друзья!
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