«Просто не воровать уже мало»

На улицах политических противников президента Украины — весеннее оживление. Звучат возгласы: «Мы предупреждали!», «Его рейтинг падает, и это только начало!»

Слухи о том, что правительство, отработавшее всего полгода, может поставить своеобразный рекорд — уйти в отставку так рано, как еще не уходил ни один украинский кабмин, — окончательно обрели почву под ногами накануне 4 марта. На эту дату по требованию Зеленского назначили внеочередное пленарное заседание Рады. Офис президента обтекаемо пояснял: ожидаются решения, связанные с кабмином, а еще отчет правоохранительных органов, рассмотрение вопроса о допуске иностранных войск на учения, внесение изменений в закон о национальной безопасности и так далее…

Неизбежность кадровых ротаций эксперты предвещали давно. В частности, замену министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за провал коммуникации с обществом, напуганным призраком коронавируса, и министра культуры, информации, молодежи и спорта Владимира Бородянского за попытки укоротить свободу слова. Хотя больше всех черных меток накопил 35-летний премьер Алексей Гончарук. Во-первых, он «соросенок» (так соратники Медведчука именуют молодых управленцев, ориентированных на Запад). Во-вторых, катался по коридорам дома правительства на самокате, посещал сомнительные музыкальные и клубные тусовки, а в частных беседах с коллегами, ставших достоянием прослушки, признавался: в экономике, мол, полный профан, поскольку по образованию юрист.

Практически сразу после назначения на должность Гончарука «взяли в разработку» телеканалы, связанные и с Медведчуком, и с Порошенко. Ежедневно зрителям не сообщали об очередном дне, пробитом неумелыми, неумными, незрелыми временщиками, по воле возмутительного случая занявшими вместе со своим Зе такие серьезные места! Теперь источники уверяли: Зеленский очень зол и принял решение. Проводит собеседования с менеджерами старой формации, среди которых «зубры» вроде Сергея Тигипко, миллионера и вице-премьера времен Януковича, и Валерия Хорошковского, миллионера и первого вице-премьера той же поры.

Проблемы у Гончарука возникли недетские. В четвертом квартале 2019-го правительство констатировало, что объективные и субъективные причины привели к экономическому спаду, а рост ВВП резко замедлился.

Судебная система продолжала производить удручающее впечатление. Две главные реформы, на которые ставил президент, — медицинская и децентрализации — фактически были провалены.

Об обещанном сказочном повышении зарплат учителям и медикам больше никто не заикался, зато в министерствах и госкорпорациях выписывались премии, поражающие воображение. Ну и даже аномально теплая зима не стала поводом для снижения цифр в платежках за коммунальные услуги…

На другую чашу весов легло достижение, которое в цивилизованной стране и за достижение-то выдавать неловко. А для Украины оно огромно. За полгода представителей высшего правительственного эшелона не уличили ни в одной коррупционной схеме, хотя следили за ними — будь здоров!

Буквально позавчера Алексей Гончарук отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, не подает ли он в отставку. По закону, от оргвыводов премьера защищал иммунитет длиной в год, на который рассчитана программа деятельности кабинета. Но утром 4 марта по депутатским рядам пошла гулять ксерокопия собственноручно написанного премьер-министром заявления. «Самокатчик» Гончарук, делились в кулуарах, — это креатура Андрея Богдана, главы Офиса президента, персонажа, демонизированного общественным мнением, тоже недавно покинувшего должность. Первый премьер оказался первым блином…

Принятие поправок к закону о земле, роковому либо судьбоносному для страны, проходило на нервном фоне. Профильный комитет рекомендовал Раде принять отставку главы правительства. Следующим, безальтернативным кандидатом СМИ называли Дениса Шмыгаля, исполняющего обязанности вице-премьера, недавнего руководителя Ивано-Франковской облгосадминистрации, бывшего топ-менеджера энергохолдинга олигарха Рината Ахметова.

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

«Объективку» на Шмыгаля — как было подчеркнуто, «любимчика президента» — оперативно подготовил украинский информационный портал «Лига». 44-летний уроженец Львова, коммуникабельный, состоятельный, предсказуемый, имеющий ученую степень в области экономики и бэкграунд в виде профильных стажировок в Бельгии, Канаде, Грузии и Финляндии, после победы Зеленского на выборах пренебрег заоблачной зарплатой у олигарха и пошел делать карьеру «политического волонтера». Такую характеристику дал ему глава государства, представляя в качестве руководителя Ивано-Франковской области. Теперь перемещенный в Киев Шмыгаль продолжил карьерный рост. Судя по тому, что в медиа сразу же замелькали инсайды — фамилии новых возможных членов правительства (шеф МВД Аваков и в этом раскладе остался непоколебим, как несущая стена), — экспромт был отрепетирован.

Отдельные представители правящего большинства не под запись возмущались: многих кандидатов не знаем, как голосовать? «Слуги народа» давно оставили попытки казаться монолитом… «Как привыкли — в турборежиме!» — язвили коллеги из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». По их мнению, Украина превращалась в страну с полутоталитарным режимом, где кабмин и парламент — лишь филиалы Офиса президента. «Но именно Зеленскому и придется отвечать перед народом!» — предрекали они. Такими же карами грозили гаранту воспрянувшие духом соратники Януковича.

В общем, от выступления в Раде президента парламент ожидал не то покаяния за Гончарука и его провалы, не то заискивания: местные выборы впереди! А получил совсем иное — по существу, по точности посылов и по стилю.

— …Мы не должны бояться правды. Погрузимся в теплую ванну — утонем, — Зеленский старался не оставить шанса критикам добавить к сказанному что-то еще. — Экономика поначалу брала разгон, но сейчас рискует проехать лицом по полу. Участвовать в различных наблюдательных советах стало выгоднее, чем работать. При всем почтении к международным структурам, граждане Украины в набсоветах чувствуют себя национальным меньшинством… Контрабанда полностью не преодолена: таможня должна собирать не лайки в ФБ, а средства в бюджет…

Фото: РИА Новости

В этом месте зал зааплодировал и делал так не менее 12 раз. Некоторые пассажи встречали возмущенное «О-о-о!..». Выводы президента не корреспондировались с им же приведенными фактами.

Зеленский утверждал: кабинет Гончарука сделал больше остальных не оттого, что был хорош, а потому, что предшественники работали еще хуже.

— …Просто не воровать уже мало. Мне не стыдно за наше правительство. Но мы бы хотели им гордиться, — заключил глава государства. — Я не имел опыта, но имею волю и хочу напомнить всем слова Вацлава Гавела: «Лучше пять лет ошибок, чем пятьдесят лет саботажа!»

На Алексея Гончарука в ложе правительства было больно смотреть… За его отставку нажали кнопки 353 депутата. Следом президент предложил Дениса Шмыгаля на должность главы кабинета министров, который должен «сделать невозможное» для Украины. Процесс «премьериады», привычного синонима банальных торгов под стеклянным куполом Рады, завершился за час. Шмыгаля поддержал 291 депутат. Против выступило большинство «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Европейской солидарности», представители «Батьківщини» почти в полном составе воздержались.

В том же темпе, пакетом, парламентарии одобрили кадровые предложения нового главы Кабмина. Это стало последней каплей для фракции «Голос» Святослава Вакарчука. «Попирается Конституция, регламент, все, как при Януковиче!» — заявили они, покидая зал. Хотя, думаю, затянись утверждение министра обороны (квота президента) либо руководителя минздрава надолго, гвалт поднялся бы сильнее в разы: «Во время войны!.. Во время коронавируса!..»

Говорят, в ближайшее время в отставку могут отправить и генерального прокурора Руслана Рябошапку.