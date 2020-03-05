«Мантию не заметил»

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 270 тысяч рублей жителя Воронежа Михаила Квасова, которого признали виновным в размещении в соцсети комментария с угрозами судье Станиславу Минину. Именно этот судья приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова за участие в четырех пикетах. Защита Квасова настаивала, что сообщение обвиняемого носило «гипотетический характер», а сам подсудимый пояснил, что хотел только выразить свое отношение к приговору. Судье Олесе Менделеевой потребовался всего один день, чтобы рассмотреть дело потерпевшего коллеги из Тверского суда. Квасов стал третьим по счету приговоренным к штрафу за угрозы московским судьям после летних акций протеста.

Квасова задержали 10 декабря и доставили в Москву из Воронежа. Все это время он находился под подпиской о невыезде. Как полагает обвинение, неизвестный пользователь под псевдонимом «Химера всея Руси» выложил в Instagram фотографию судьи Минина с текстом:

«Знакомьтесь, судья Минин, именно он приговорил Котова к четырем годам заключения».

После прочтения поста у Квасова «возник преступный умысел», и он «по мотивам несогласия с вынесением обвинительного приговора» опубликовал комментарий:

«Я призываю выходить на митинги. Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью».

Квасову вменили ч. 1 ст. 296 УК (угроза убийством судье), вину он не признал.

Ранее Мещанский суд Москвы осенью прошлого года рассматривал аналогичные дела по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко. Тогда жителя Удмуртии Алексея Вересова приговорили к штрафу в размере 160 тысяч рублей.

Квасов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Тот же суд за аналогичное преступление оштрафовал жителя Электростали Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей.

Собственно, все обвинения в отношении Квасова, Вересова и Ерзунова основывались, прежде всего, на информации, представленной пресс-службой Мосгорсуда после мониторинга соцсетей, и на показаниях потерпевших судей. Так, комментарий Квасова первой обнаружила специалист отдела по связям с общественностью Анастасия Семенова.

Она сделала скриншот страницы Instagram, распечатала и передала своему руководителю Ульяне Солоповой.

«А начальник дальше сам решает, как поступить. <...> Исходя из здравого смысла», — отметила Семенова на допросе в суде.

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда подтвердила, что после приговора Котову ее сотрудники показали ей большое число негативных публикаций. Из этих материалов Солопова выделяла те, которые, по ее мнению, содержали реальную угрозу.

Об этих публикациях она готовила докладные, которые передавала руководству Мосгорсуда и, в частности, уведомила самого судью Минина о комментарии Квасова. «Я так понимаю: он воспринял этот комментарий как реальную угрозу», — добавила Солопова.

Следующей на допрос пригласили супругу обвиняемого Яну Квасову, но она уже находилась в зале с самого начала заседания. Судья Олеся Менделеева возмущенно спросила ее, почему она не вышла до начала процесса. Ответ Квасовой, что она не слышала такого требования, явно не устроил судью. Но допрос все-таки провели. Жена Квасова рассказала, что муж по образованию инженер-технолог общественного питания, больше года официально не работает, сейчас он периодически подрабатывает продажей мебели, у них есть малолетний ребенок.

Она охарактеризовала мужа как сдержанного и отзывчивого, про уголовное дело узнала, когда к ним домой пришли силовики с обыском, комментарий мужа она не читала.

Больше всего стороны хотели услышать позицию судьи Минина. Для этого его коллега Менделеева объявила технический перерыв, после которого прокурор Елена Волкова заявила ходатайство о проведении допроса потерпевшего в закрытом режиме. Находясь несколько минут в совещательной комнате, судья Менделеева решила допросить своего коллегу без посторонних глаз «для обеспечения безопасности».

Как рассказала после допроса Минина адвокат Квасова Ольга Пельше, потерпевший по-прежнему ощущает угрозу жизни после комментария Квасова, поскольку все знают о его месте работы. Хотя сказал, что собственных аккаунтов в соцсетях не имеет и узнал о сообщении подсудимого от пресс-службы Мосгорсуда.

Фото: Светалана Виданова / «Новая газета»

После очередного перерыва слушателей и прессу снова пустили в зал. Следом на допрос зашла эксперт-лингвист Ирина Левонтина. По просьбе защиты она сделала собственное исследование комментария Квасова. По ее мнению, его сообщение не указывает конкретно на судью Минина. В комментарии подсудимый описал гипотетическую ситуацию, полагает эксперт. Она подчеркивает, что перед фразой «прирежу этого судью» стоит фраза «пусть меня посадят», которая предполагает, что его в воображаемом будущем осуждают за призыв выходить на митинги.

«Этот судья» — некоторый герой гипотетической ситуации, и тут не может быть акта угрозы гипотетическому человеку. Это не речевой акт угрозы», — уверена эксперт.

— Я правильно понимаю, что это высказывание: «Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью», — то есть воображаемый судья, который будет судить Квасова, — это я? И угрозы ко мне относятся? — улыбнулась судья. В зале засмеялись.

— Но вы же не судите его за призыв выйти на акцию, — поправила эксперт.

После допроса всех свидетелей показания дал Квасов. Он сообщил суду, что в начале сентября прошлого года увидел некий пост в Instagram с фотографией мужчины, под которым оставил комментарий. Кто был этот человек на иллюстрации, подсудимый не знал.

— Я не всматривался, кто был на фото.

— Ну да, мантию сложно было заметить, — усмехнулась судья.

— Я только вчитывался в текст под фото. Не знал, что это был судья Минин, до сегодняшнего дня, — настаивал Квасов, пояснив, что в своем комментарии «спроецировал ситуацию», когда осудить могут любого человека, после того как выйдешь на митинг.

— О чем вы думали, когда писали этот комментарий? — продолжила допрос судья.

— Человека несправедливо осудили на большой срок за участие в мирных акциях. В связи с тем я оставил комментарий, спроектировав абстрактную ситуацию, которая может случиться с любым человеком. Я намерения никакого не имел, знаю, что угрозы являются уголовно наказуемыми.

На вопрос прокурора, с какой целью подсудимый оставил такой комментарий, Квасов ответил, что имеет право на высказывания, считает приговор Котову несправедливым и крайне жестоким.

В ходе прений сторон прокурор Волкова заявила, что вина Квасова полностью доказана. Она эмоционально пыталась донести свою позицию, периодически обращаясь к залу. По мнению гособвинителя, Квасов приуменьшает свою роль в содеянном, чтобы избежать наказание.

Прокурор считает, что преступление совершено против правосудия, и Квасову необходимо назначить «самое суровое наказание, но закон не позволяет этого сделать». В результате она попросила назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В своем выступлении адвокат Пельше не оспаривала тот факт, что Квасов оставил комментарий и поводом для этого стала новость о приговоре Константину Котову. При этом защита не согласна, что подсудимый намеревался угрожать судье.

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«Виновность Квасова не доказана, дело подлежит прекращению с вынесением оправдательного приговора», — попросила адвокат.

Сам обвиняемый не стал выступать в прениях и свою речь произнес в последнем слове:

«Считаю, что моей вины нет. Ни умысла, ни деяния с моей стороны; я ничего не направлял в сторону потерпевшего Минина. Мог ли я, если бы был умысел, нанести вред пострадавшему — конечно же, нет, мною не было предпринято никаких действий: попыток почерпнуть информацию о человеке или куда-то поехать. Более того, у меня не было информации о месте работы Минина», — сказал Квасов.

Заседание затянулось до позднего вечера. Судья Менделеева уже на следующий день, 5 марта, вышла с приговором: Квасова полностью признать виновным и оштрафовать на 270 тысяч рублей.