Собрала все золото

Зима действует на фигуристов самым скользким образом. В декабре с профессиональным спортом попрощалась Алина Загитова. В феврале помахали всем крылом две пары: Бетина Попова с Сергеем Мозговым и Наталья Забияко с Александром Энбертом. Решила больше не падать после выбросов и Ксения Столбова, завоевавшая немало наград с Федором Климовым. И вот после сожжения чучела Масленицы о своем уходе объявила Аделина Сотникова, наша первая олимпийская чемпионка в одиночном катании.

Конечно, всерьез коньки на гвоздик она, по сути, повесила еще пять лет назад — после того как проиграла первенство России-2015 и не пробилась в сборную. Однако все это время 23-летняя красавица, хотя и осознавала в душе абсолютную бесперспективность возвращения в ледяной тур к «четверным» малышкам-убийцам, сохраняла вокруг себя интригу.

Но после тяжелой операции на позвоночнике, взволновавшей поклонников, уже было необходимо прояснить ситуацию. И просто успокоить тех, кто все эти годы следил за ее вращениями.

«Даже для выступления в шоу нужна мышечная масса, а у меня ее нет. Слабость в теле. Чувствую, что потеряла форму. Но шрам смотрится сексуально»,

— пыталась шутить Аделина в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», где со слезами на глазах и сказала спорту «прощай».

Фото: РИА Новости

…Сегодня многие считают, что Сотникова не реализовала полностью свой потенциал. Мол, европейский форум ей так и не покорился, а на единственном планетарном слете и в финале взрослого «Гран-при» она и вовсе осталась без медалей. Однако, на мой взгляд, москвичка выжала из себя максимум. Да, в 12 лет она выиграла чемпионат страны, повторив достижение своего тренера Елены Водорезовой, и пошумела на юниорском уровне, исполняя два сложнейших на тот момент каскада (тройной лутц — тройной риттбергер, тройной сальхов — тройной риттбергер) в одной программе.

Но, положа руку на сердце, какими-то феноменальными задатками и виртуозной техникой Аделинка все же не обладала. Зато в ней чувствовалась внутренняя сила. Желание выделиться и заявить о себе. Помню, как в «Крылатском» на чествовании победителей спартакиады она без стеснения попросила Виталия Мутко сфотографировать ее с Путиным. Удивившись такой настырности, президент поинтересовался:

«Ты, наверное, наша надежда на Играх в Сочи?» – «Ага, будущая олимпийская чемпионка!» — последовал звонкий ответ.

Это было в 2009-м.

Фото: Instagram

А в Сочи воспитанница ЦСКА отнюдь не являлась фавориткой. «Поборется за бронзу», — рассуждали специалисты, уверявшие, что золото разыграют Юна Ким с Юлией Липницкой. Так бы, скорее всего, и случилось. Но федерация для участия в командном турнире, которой предшествовал личной разборке, выбрала подопечную Этери Тутберидзе, что повлияло на предполагаемый расклад. У девочки в красном пальто, сделавшей двумя фирменными прокатами Евгения Плющенко двукратным олимпийским чемпионом, силенок на четыре номера не хватило. А рассерженная на всех и вся, но сохранившая физические кондиции и боевой настрой Аделина через неделю выдала сумасшедший и безошибочный произвольный спектакль и опередила по сумме двух таймов воздушную кореянку в соревнованиях одиночниц.

Фото: РИА Новости

«Она каталась так первый раз в жизни!»

— кричала Татьяна Тарасова в заполненном до отказа «Айсберге», который стоя приветствовал влетевшую в историю студентку РГУФК.

Вероятно, Сотникова, вытащившая счастливый билет на родном льду, не попрощалась с публикой вскоре после триумфа только из-за того, что ее младшей сестре Маше, страдающей редким заболеванием, требовались операции, лечение и, соответственно, деньги.

«Я должна побеждать, чтобы спасти свою сестренку», — часто повторяла Аделина. И она продолжала побеждать. Но только в «Танцах со звездами» и в «Ледниковым периоде». В 2017-м спортсменка, уже переставшая быть членом сборной, сбежала от Елены Германовны к Евгению Плющенко, дабы попытаться вернуться в профессиональную обойму, но обмануть себя и фигурное катание, которое резко рвануло вперед, не вышло.

Аделина (справа) с сестрой Машей. Фото: Instagram

Перед каждым сезоном Сотникова, затеявшая к тому же собственный бизнес, сообщала, что пропускает год по состоянию здоровья, выступая при этом в различных сказочных постановках и шоу. Впрочем, Аделина не делала ничего предосудительного и просто-напросто грамотно привлекала внимание к своей персоне. Согласитесь, все это время она была на слуху и при деле. А благодаря ее гонорарам и призовым, а также с помощью Фонда Чулпан Хаматовой сестренку Машу поставили в Германии на ноги.

Безусловно, финальная дорожка шагов Аделины Сотниковой получилась запоздалой. Но первой в истории страны олимпийской чемпионке в женском одиночном катании это простительно.