Пять вопросов Минздраву
Оставляя больных без лекарств и другой медицинской помощи, государство лишает их права на жизнь
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Елизавета Кирпановакорреспондентка
С тех пор как «Новая» занялась проблемой оказания медицинской помощи больным спинальной мышечной атрофией (СМА), прошло полтора месяца. За это время Минздрав так и не ответил нам, какие существенные меры он намерен предпринять, чтобы наладить поставку жизненно необходимых лекарств детям и взрослым. На один наш запрос мы получили от ведомства письмо, в каждом абзаце которого проступала некомпетентность его составителей. На вторую просьбу прокомментировать ситуацию ведомство до сих пор не отреагировало, хотя все указанные в Законе «О СМИ» сроки уже давно вышли.
«Новая» требует, чтобы Минздрав незамедлительно ответил на оставшиеся вопросы
Чтобы знать, какая медицинская помощь необходима больным со СМА и в каком объеме, государство должно знать, сколько в стране пациентов с таким диагнозом. Минздрав ранее сообщал, что попросил регионы уточнить данные о числе пациентов, однако этого, на наш взгляд, недостаточно: государство должно заняться полноценным учетом больных.
- Когда и в какие сроки в России будет создан официальный реестр больных СМА?
Сейчас единственное зарегистрированное в РФ лекарство от СМА — «Спинразу» — закупают регионы, однако местные бюджеты, как правило, с этим не справляются из-за дороговизны препарата. В связи с этим группа депутатов внесла законопроект об оплате лекарств из федерального бюджета, но он был отклонен профильным комитетом ГД.
- Какие действия Минздрав намерен предпринять, чтобы у регионов, наконец, появились деньги для закупки жизненно важного лекарства? Почему был отозван законопроект?
По приблизительным экспертным оценкам, на оказание помощи всем больным СМА необходимо около 50 млрд рублей в год. Счетная палата сообщала, что за прошлый год не было израсходовано около 1,1 трлн рублей бюджетных средств, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, «недопустимо много».
- Есть ли возможность запросить неизрасходованные бюджетные средства на лечение больных СМА? Какая процедура позволит это сделать наиболее оперативно?
Минздрав сообщил о намерении провести клиническую апробацию «Спинразы», что, по мнению экспертов, является необоснованным и может усложнить и замедлить и без того тяжелый процесс получения лекарств. Кроме того, ведомство не уточнило, как будет проходить апробация и на каком количестве пациентов.
- Чем мотивируется необходимость дополнительных клинических исследований? Как будет осуществляться оказание помощи больным до окончания этой процедуры?
Больные неоднократно жаловались на качество паллиативной помощи, особенно в регионах. «Новая» публиковала истории пациентов, которые месяцами вынуждены ждать, когда им предоставят необходимое респираторное оборудование. За время ожидания некоторые из них уходят из жизни, а в случае с СМА задержка с предоставлением оборудования даже на несколько дней может стать фатальной. При этом, по словам Минздрава, проблема обеспечения пациентов аппаратами ИВЛ «решена».
- Какие шаги ведомство намерено предпринять, чтобы наладить оказание паллиативной помощи? Возможно ли внесение поправок в законодательство, которые позволили бы пациентам с орфанными заболеваниями получать доступ к оборудованию максимально оперативно и по упрощенной процедуре?
«Новая» просит Минздрав ответить на вопросы в кратчайшие сроки. Любое промедление может стоить маленьким пациентам жизни. Мы хотим еще раз напомнить властям: оставляя больных без лекарств и другой медицинской помощи, вы фактически лишаете их права на жизнь.