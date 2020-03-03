Пять вопросов Минздраву

С тех пор как «Новая» занялась проблемой оказания медицинской помощи больным спинальной мышечной атрофией (СМА), прошло полтора месяца. За это время Минздрав так и не ответил нам, какие существенные меры он намерен предпринять, чтобы наладить поставку жизненно необходимых лекарств детям и взрослым. На один наш запрос мы получили от ведомства письмо, в каждом абзаце которого проступала некомпетентность его составителей. На вторую просьбу прокомментировать ситуацию ведомство до сих пор не отреагировало, хотя все указанные в Законе «О СМИ» сроки уже давно вышли.

«Новая» требует, чтобы Минздрав незамедлительно ответил на оставшиеся вопросы



Чтобы знать, какая медицинская помощь необходима больным со СМА и в каком объеме, государство должно знать, сколько в стране пациентов с таким диагнозом. Минздрав ранее сообщал, что попросил регионы уточнить данные о числе пациентов, однако этого, на наш взгляд, недостаточно: государство должно заняться полноценным учетом больных.

Когда и в какие сроки в России будет создан официальный реестр больных СМА?

Сейчас единственное зарегистрированное в РФ лекарство от СМА — «Спинразу» — закупают регионы, однако местные бюджеты, как правило, с этим не справляются из-за дороговизны препарата. В связи с этим группа депутатов внесла законопроект об оплате лекарств из федерального бюджета, но он был отклонен профильным комитетом ГД.

Какие действия Минздрав намерен предпринять, чтобы у регионов, наконец, появились деньги для закупки жизненно важного лекарства? Почему был отозван законопроект?

По приблизительным экспертным оценкам, на оказание помощи всем больным СМА необходимо около 50 млрд рублей в год. Счетная палата сообщала, что за прошлый год не было израсходовано около 1,1 трлн рублей бюджетных средств, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, «недопустимо много».

Есть ли возможность запросить неизрасходованные бюджетные средства на лечение больных СМА? Какая процедура позволит это сделать наиболее оперативно?

Минздрав сообщил о намерении провести клиническую апробацию «Спинразы», что, по мнению экспертов, является необоснованным и может усложнить и замедлить и без того тяжелый процесс получения лекарств. Кроме того, ведомство не уточнило, как будет проходить апробация и на каком количестве пациентов.

Чем мотивируется необходимость дополнительных клинических исследований? Как будет осуществляться оказание помощи больным до окончания этой процедуры?

Больные неоднократно жаловались на качество паллиативной помощи, особенно в регионах. «Новая» публиковала истории пациентов, которые месяцами вынуждены ждать, когда им предоставят необходимое респираторное оборудование. За время ожидания некоторые из них уходят из жизни, а в случае с СМА задержка с предоставлением оборудования даже на несколько дней может стать фатальной. При этом, по словам Минздрава, проблема обеспечения пациентов аппаратами ИВЛ «решена».

Какие шаги ведомство намерено предпринять, чтобы наладить оказание паллиативной помощи? Возможно ли внесение поправок в законодательство, которые позволили бы пациентам с орфанными заболеваниями получать доступ к оборудованию максимально оперативно и по упрощенной процедуре?

«Новая» просит Минздрав ответить на вопросы в кратчайшие сроки. Любое промедление может стоить маленьким пациентам жизни. Мы хотим еще раз напомнить властям: оставляя больных без лекарств и другой медицинской помощи, вы фактически лишаете их права на жизнь.