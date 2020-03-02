В дежурной части были слышны крики

В октябре прошлого года в отделе полиции в Калининграде обварился кипятком 36-летний Иван Вшивков. Около полуночи его задержали на улице за мелкое хулиганство (в состоянии алкогольного опьянения) и привезли в отдел. В камерах административно задержанных установлено видеонаблюдение. Очень скоро дежурный на мониторе увидел, что Вшивков дерется с соседом, его перевели в другую камеру и надели наручники. На новом месте он тоже, по словам полицейских, буянил, колотил ногами в дверь, требовал его выпустить, потом пластиковой бутылкой снес видеокамеру — и в дежурной части уже не могли наблюдать за происходившим. Поэтому точно неизвестно, что именно произошло с Вшивковым без четверти три ночи.

По версии полицейских, задержанный сам отогнул решетку, закрывавшую батарею отопления, и сломал пластиковую трубу. Оттуда хлынул кипяток. Вшивков снова начал колотить в дверь и кричать — в дежурной части, как теперь выясняется, это слышали. Но решили, что заключенный продолжает просто шуметь. Дверь открыли только через полчаса, когда из-под нее стал сочиться кипяток и пошел пар. С ожогами 95 процентов тела Вшивкова госпитализировали, но к утру в больнице он умер.

Спустя четыре дня стало известно, что двое сотрудников дежурной части, работавшие в ту ночь, уволены, третьему предложили уйти по собственному желанию. Началось следствие, но о предполагаемых виновниках гибели задержанного никто не сообщал.

— Три месяца в городском управлении СК следствие никуда не двигалось, — жалуется Ольга Вшивкова, мама Ивана. — Я писала жалобы. Когда я поняла, что все стоит на месте, позвонила в приемную Бастрыкина, чтобы записаться на прием. Меня подробно расспросили. Я сказала, что хочу, чтобы дело передали в следственное управление по Калининградской области. И чтобы оно было под московским контролем. И буквально через два часа мне звонят мои адвокаты и говорят, что со мной хотят встретиться в СК. После этого дело передали в областное управление. Сейчас я к следователю претензий не имею. Следователь меня слышит, работает с нами.

Предполагаемым виновником гибели Ивана Вшивкова следствие называет начальника смены, дежурившей в ту ночь, старшего лейтенанта Николая Плебуха. Его задержали в конце февраля, а 28-го февраля суд его арестовал на два месяца. Плебуху вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, он знал, что в камере заживо варится в кипятке задержанный, но ничего не делал, чтобы помочь.

Николай Плебух. Фото: адвокат Владислав Филатьев

«Когда мой сын кричал, в это время Плебух говорил: "Пусть еще попарится в баньке"», — утверждает Ольга Вшивкова. Однако откуда матери погибшего могут быть известны эти слова — неясно.

«Когда я сказала об этом в суде, возникла такая пауза, заминка, все в зале замолчали, — добавляет она. — Потом судья спрашивает, откуда мне это известно? А мне об этом говорил предыдущий следователь».

Откуда могли взяться эти слова у следователя — тоже непонятно. Сам Плебух, по информации «Новой», таких показаний не давал. В суде по избранию меры пресечения он сказал, что вины за собой не чувствует.

«То, что случилось, это на самом деле плохо, — цитирует его калининградское издание «Клопс». — Но в своих действиях я состава преступления не вижу. Язвительных высказываний не делал, все сделал, что умею, и все, что в моих силах. Я давал указания своим коллегам и подчиненным — что надо сделать, но мои указания были проигнорированы. Я сам доставал Ивана из камеры, хотя он до этого не хотел выходить оттуда».

В суде также огласили рассказ его подчиненной — сотрудницы дежурной части. Она подтверждает: в новой камере Вшивков продолжал шуметь и непрерывно колотил в дверь. Плебух несколько раз подходил к двери и через окошко для подачи еды («кормушку») упрашивал его угомониться. Потом в дежурке увидели, как Вшивков схватил литровую пластиковую бутылку с водой и замахнулся в сторону видеокамеры. Изображение пропало. Плебух снова подошел к двери. Вшивков требовал, чтобы с него сняли наручники. Плебух предложил обмен: наручники снимем, но ты по-хорошему отдаешь сломанную видеокамеру. Вернулся в дежурку, по словам свидетельницы, Плебух и без наручников, и без техники, то есть не договорились.

Единственная шутка старшего лейтенанта, которую цитировала в суде сотрудница отдела, это слова:

«Вшивков взял в заложники трубу».

Иначе говоря, он знал, что отопление сломано. Но еще полчаса задержанного из камеры не выпускали.

«В суде уже не говорилось о том, что мой сын сломал систему отопления, — уточняет Ольга Вшивкова. — Речь шла о том, что она была повреждена, а полицейские ничего не предпринимали, чтобы моего сына спасти». Когда, кем и как система «была повреждена» — об этом в суде ничего не говорили.

Бывший оперативник этого отдела полиции рассказал «Новой», что труба не могла быть сломана до того, как в камере оказался задержанный.

«В отделе центральное отопление, то есть подача горячей воды и нагнетание давления осуществляет теплоцентраль, — объяснил он. — Если бы батарея была повреждена изначально, в системе упало бы давление, место, где была бы утечка, было бы не скрыть. Судя по давлению в батареях, там был бы бассейн, вдобавок во всем отделе пропало бы отопление. Ну и теплоцентраль прислала бы аварийную, так как потеря давления без внимания точно бы не осталась».

Ольга Вшивкова уже не считает этот момент существенным.

«Хочется все-таки какой-то правды. Ну, сам сломал — значит, сам. Но все равно. Ведь полчаса Плебух знал, что система отопления повреждена, но ничего не предпринимал с 2 часов 43 минут до 3 часов 13 минут».

Повторим, что уволены из отдела полиции после этого были три сотрудника. Кто теперь там дежурит — не очень понятно, потому что в калининградской полиции вообще сильный недокомплект. Проще говоря — работать некому. Как уже писала «Новая», ряды Московского РУВД (это один из наиболее проблемных районов города) давно и быстро редеют: одних полицейских увольняют с уголовными делами, другие просто бегут. Лучшие кадры на их места не торопятся. Калининград в этом смысле совсем не уникален.

За два дня до суда по поводу ареста старлея Плебуха, 26 февраля, министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД сообщил: за год «недокомплект аттестованного состава» в полиции увеличился вдвое. Хуже всего с кадрами дело обстоит в уголовном розыске, патрульно-постовой службе и отделах по борьбе с оборотом наркотиков.