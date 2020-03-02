Без всякой заграницы здоровее будете

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На прошедших выходных стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попали восемь петербуржцев, вернувшихся из Италии, и один прилетевший с родины гражданин Ирана.

«Когда улетали [из Милана], нас не досматривали. Когда прилетели, по салону прошла женщина с тепловизором. Вот и все. Больше ничего! — сообщает в инстаграме петербурженка Татьяна. — Весь персонал в Пулково без масок, кровь не сдавали, на карантин не посадили». По ее словам, прилетевших из Италии пассажиров даже не проинструктировали, как они могут обезопасить себя и окружающих.

Приключения итальянцев в Петербурге

Напомним, Италия стала главным очагом COVID-19 в Европе. По последним данным, в стране инфицировано более тысячи человек, из них около тридцати скончались, примерно пятьдесят — выздоровели. При этом более половины из заболевших итальянцев лечатся дома, а не в больницах.

На официальном сайте Комитета по здравоохранению Петербурга не уточняется, как попали в больницу им. Боткина восемь петербуржцев: прямо с самолета или позднее, из дома. Известно, что все они имели признаки коронавируса, которые, впрочем, могут свидетельствовать и о наличии банального гриппа: жар, кашель, чихание, насморк, затрудненное дыхание. У них взяли анализы на вирус, но результаты пока неизвестны. Во время суда над сбежавшей из Боткина Аллой Ильиной представители Роспотребнадзора утверждали, что отсутствие COVID-19 могут подтвердить два отрицательных результата теста на вирус.

Границы с Китаем Россия закрыла до 1 апреля, но сообщение с Италией сейчас никак не ограничено. Соотечественники Леонардо да Винчи приезжают в наш город, а петербуржцы пока без препятствий могут купить билеты до Милана или Рима.

Туроператоры ожидают коллапса

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова просит российских путешественников оставаться дома. «Чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны, — заявила она «Интерфаксу».— Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».

Петербургское управление Роспотребнадзора на своем сайте пока советует отказаться только от поездок в самые рискованные с точки зрения вируса страны: Италию, Южную Корею, Иран и Китай.

Чиновники уверяют, что купленные билеты и туры можно сдать, не боясь штрафов.

«Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре», — говорится в заявлении на сайте управления. По данным специалистов, ухудшение условий в принимающих странах должно быть уважительной причиной для расторжения договора. Туроператор не имеет права не вернуть деньги. Статья 14 закона 132-ФЗ предполагает, что в случае появления угрозы для здоровья и жизни туриста в стране выезда он вправе потребовать расторгнуть договор в судебном порядке.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) по этому поводу уже бьют тревогу. Из-за туманных прогнозов по распространению коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора россияне массово отказываются от туров, даже если они запланированы на осень. «Туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора)», — говорится в обращении АТОР к правительству.

В организации заявили о возможном коллапсе отрасли, если в ближайшее время правительство не установит конкретные сроки ограничения продажи путевок.

«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — заключили авторы.

В ситуации с самостоятельными путешественниками все не так однозначно. Они имеют право на возврат денег за авиабилеты в КНР и Южную Корею. Авиасообщение с этими странами прервано на государственном уровне, поэтому пассажиру вернут деньги: полет не состоится по независящим от него обстоятельствам. А вот тем, кто уже купил невозвратный билет в Италию, но ехать передумал, придется попрощаться с потраченными деньгами. То же касается и забронированных номеров в гостиницах.

Главная лаборатория — в Новосибирске

Проверка прилетающих в Пулково с помощью тепловизоров (такие же рейды проходят в «Сапсанах») и госпитализация путешественников при жалобах на недомогание — пожалуй, самые серьезные меры по выявлению коронавируса, которые предпринимаются в Петербурге.

Кстати, окончательный результат теста на коронавирус в Петербурге сейчас получить нельзя. В больнице им. Боткина взятые у пациентов с подозрением на новую инфекцию анализы отправляют в Петербургский центр гигиены и эпидемиологии. Оттуда приходит промежуточный результат, но последнее слово за вирусологической лабораторией референс-центра Роспотребнадзора в Новосибирске.

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В Москве, в отличие от Петербурга, в борьбе с коронавирусом зашли настолько далеко, что порой перегибают палку. Так, городскую систему распознавания лиц в столице поставили на службу при отлове граждан Китая для помещения их под карантин. Кроме того, водителям наземного транспорта спустили распоряжение докладывать диспетчерам, если в салон войдет «лицо китайской национальности». Официальные представители Китая назвали эти меры дискриминационными.

Жертвами московской борьбы с инфекцией пали и бездомные животные. Глава столичного Роспотребнадзора объявила о «масштабном отлове диких животных и дератизации». При этом специалисты в разговоре с «Новой» отметили, что ни одного случая передачи вирус от животных человеку до сих пор не зафиксировано, поэтому убой животных можно считать избыточной мерой.