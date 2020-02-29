Аллея Политковской ведет на площадь Немцова

Руководство столицы Чехии шло к решению этого принципиального вопроса последовательно и неотступно. Последним и самым веским аргументом в пользу инициативы городских властей стала петиция, которую подписали 4500 пражан — «репрезентативная выборка» для города. Площадь Немцова и аллея Политковской появились в столице Чехии 27 февраля. Борис и Анна теперь соседи. Почему местом увековечения памяти наших знаменитых соотечественников были выбраны именно эти две точки на карте города, какое сопротивление пришлось преодолеть городским властям, прежде чем был осуществлен этот исторический акт, — в интервью «Новой» рассказывает приматор (мэр) Праги Зденек Гржиб.

— Почему для увековечивания памяти Бориса Немцова была выбрана площадь «Под каштанами», примыкающая к посольству России?

— Это была наша реакция на петицию горожан, которые нас призвали к совершению акта справедливости. Прага, таким образом, присоединилась к международной инициативе: имя Бориса Немцова уже носят площади в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. Прага — четвертая в этом ряду, думаю — не последняя. То же самое могу сказать и о присвоении имени Анны Политковской аллее в парке Стромовка.

— В интернете я читал высказывания в том духе, что решение властей Праги Россия расценит как провокацию и недружественный шаг. С вашей точки зрения, может это негативно отразиться на отношениях между двумя странами и столицами?

— Я решительно не понимаю, почему увековечивание памяти должно кого-либо раздражать. Речь идет о присвоении пражской площади имени бывшего вице-премьера правительства России.

Уверен, что этот наш шаг вызовет добрые чувства у многих россиян — Бориса Немцова любили в России.

Фото: Зинаида Бурская — специально для «Новой»

— Известно, что не все поддержали ваше решение. В Праге был запущен сбор подписей под петицией против решения городского совета назвать площадь именем Немцова и аллею — именем Политковской. Нелицеприятно высказался о вашей инициативе президент Чехии Милош Земан. Не опасаетесь, что «протестные» настроения будут нарастать?

— Претензии некоторых моих сограждан в основном сводятся к тому, что мы не уделяем достаточного внимания проблемам, с которыми сталкивается город. Эти столичные жители считают, что в Праге есть дела поважнее, чем переименование площадей, аллей и улиц. Но это ложный взгляд. Мы очень серьезно занимаемся решением острых вопросов: например, жильем, транспортной инфраструктурой — город инвестирует немалые средства в строительство очередной линии метро. Серьезная проблема — городская среда, экология. Одна из возможностей ее решения — расширение зеленого массива. Мы высадим в Праге миллион деревьев. Или, допустим, полный перевод на цифру институтов, которые управляют городским хозяйством… Очень важная проблема.

Вернемся к претензиям. Работа над улучшением жизни города не должна исключать нравственной составляющей этой жизни. Это отношение к человеческим ценностям, оно может быть разным. Например, мое отношение к этим ценностям может отличаться от отношения к ним некоторых пражан. Но демократия не дается даром, за нее боролись и продолжают бороться многие достойные люди, в том числе политики и журналисты. Граждане! Присвоение площади имени Бориса Немцова — дань памяти и уважения к этому человеку и политику. Аллея, названная в честь Анны Политковской, это признание независимой, честной журналистики как опоры гражданского общества. Без такой журналистки общество, возможно, и будет существовать, но оно точно не будет гражданским.

— Как вы думаете, имена Немцова и Политковской что-то говорят пражанам?

— Конечно, говорят, иначе бы не было петиции, которую подписали 4500 горожан. Мы следили в социальных сетях за тем, как город реагирует на нашу инициативу. Отклик был, инициатива прозвучала.

Открытие площади Немцова в Праге. Фото: Зинаида Бурская — специально для «Новой»

— Переименованием улиц, площадей и целых городов занимались в прошлом коммунисты, в том числе и в Праге. Хотели стереть в человеческой памяти не угодные им исторические события и имена. После коммунистов остались в Праге «белые места»?

— Я вырастал в Злине. В коммунистические времена этот город назывался Готвальдов (в честь Клемента Готвальда, руководителя компартии Чехословакии, президента страны. — Ред.). Коммунисты хотели убить память о Томаше Бате — «обувном короле» довоенной Чехословакии. Хотя именно благодаря его усилиям Злин из захолустной деревни превратился в благоустроенный город, сегодня это областной центр. Просто Батя занимался социальным обеспечением своих рабочих гораздо последовательнее, нежели коммунисты. Конечно, они не могли ему этого простить. Поэтому у меня, как уроженца Злина, специфическое отношение к переименованиям.

Между тем в Праге много мест, названных в честь, скажем так, неоднозначных исторических особ. К таковым я, например, отношу маршала Конева. Он участвовал в подавлении восстания в Венгрии осенью 1956 года (в то время И.С. Конев командовал Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора. — Ред.). Этот маршал также принимал участие в подготовке вторжения армий Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

Тем не менее как городской голова, считаю нереальным переименование пражской улицы, которая носит имя Конева. На этой улице много жилых домов, их обитателям пришлось бы менять документы, а это очень сложный процесс, он доставил бы людям много хлопот. Между прочим, на площади Бориса Немцова и на аллее Анны Политковской нет жилых домов и юридических адресов, нам ничего не пришлось менять, кроме их названия.

Открытие аллеи Анны Политковской в Праге. Фото: Зинаида Бурская — специально для «Новой»

— Можете высказаться о непростой ситуации, которая сложилась вокруг памятника маршалу Коневу в пражском районе Прага 6?

— Местные власти вольны принимать решения в пределах своей компетенции. Мы предлагали провести референдум среди жителей этого района о судьбе памятника Коневу, но местный совет проголосовал за его устранение. Правда, мне не нравится то, что происходит вокруг монумента: завешивать памятник какими-то тряпками, обливать его краской — непристойно, это вандализм. На этом месте может быть сооружен памятник павшим в годы Второй мировой войны, эта идея обсуждается.

— Прага будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от нацистской оккупации?

— Однозначно да! Прежде всего, мы хотим вспомнить о Пражском национальном восстании против оккупантов. Кстати, маршал Конев прибыл в уже освобожденную Прагу.

— Конев командовал фронтом. Командующий фронтом не должен входить в не освобожденный город.

— Ну я имел в виду советскую армию, которая вошла в уже освобожденную повстанцами Прагу.

Виталий Ярошевский, Прага