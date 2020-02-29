Пара седых

А кто говорил, что Илье Ковальчуку в «Вашингтоне» будет хорошо, а «Вашингтону» с Ковальчуком — тем более? Да все и говорили… ну почти все: новая русская пятерка, два суперснайпера в одном клубе, ожидается великий поход за Кубком Стэнли и «плей-офф жизни» для Ковальчука, чей приход — реальное усиление «Вашингтона», углубление и расширение атаки. Да чего только не говорили и не писали. Я обещал откликнуться, когда у Кови будет «минус четыре», но и «минус двух», полученных в спаренной дуэли с «Виннипег Джетс», пожалуй, для начала хватит.

Не хочу ничего плохого для фигурантов. Удачи им во всех начинаниях и продолжениях. Понятно, что и главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден, и генеральный менеджер Брайан Маклеллан, заполучив Ковальчука, были преисполнены оптимизма. Рирден играл с Кови в начале нулевых за «Атланту», для которой юный форвард был царь и бог. Маклеллан обосновал интерес к ветерану успешной его игрой за «Монреаль», куда Ковальчук удачно попал после вынужденного расставания с «Лос-Анджелесом». В Калифорнии у форварда вообще ничего не получалось, и пошли даже разговоры о повторном возвращении Ковальчука в Россию, но нынче он с большой семьей, похоже, осел в Штатах прочно и покидать НХЛ не собирается.

«Монреаль», несмотря на все усилия новобранца (9 голов и 13 голевых передач в 39 матчах), потерял шансы попасть в плей-офф, в числе претендентов на Кубок Стэнли культовый клуб давно не числится, так что большого смысла оставаться в Канаде у Ковальчука не было. Кубок Стэнли остается для него главной мотивирующей целью, и вновь возникшим интересом грех было не воспользоваться. Правда, выбор клуба удивил — по словам агента Ильи Джея Пи Бэрри, Ковальчука мог подписать даже главный претендент на выход в финал от Восточной конференции «Бостон». Но Кови предпочел отправиться к Ови, о чем стало известно сразу после того, как «лучший снайпер всех времен и народов» забросил, наконец, свою 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Для меня давно было ясно, что чем больше «Вашингтон» будет зацикливаться на исторических достижениях Александра Овечкина, тем меньше будут шансы на командный успех.

Нет, конечно, никто, и прежде всего сам капитан «Вашингтона», тему подобного перекоса не педалирует. Но с тех пор, как Овечкин ворвался в десятку лучших снайперов НХЛ за всю историю, ажиотаж вокруг его персоны многократно усилился. В феврале создалось ощущение, что ожидание юбилейной шайбы затмило все. «Вашингтон» валился, проигрывая всем подряд, но хоккейный мир на такие мелочи не обращал внимания, ему был важен ответ на вопрос: когда Овечкин сделает очередной исторический шаг.

Александр Овечкин. Фото: РИА Новости

Это случилось в проигранном матче с «Нью-Джерси»: 34-летний Овечкин стал восьмым снайпером НХЛ и вторым по возрасту после Уэйна Гретцки, достигшим отметки «700». Впору устанавливать в столице США что-то наподобие гигантского циферблата, на котором будет вестись отсчет овечкинских шайб, остающихся до побития суперрекорда Гретцки — тот наколотил за карьеру 894 гола.

Эта цель, о которой не говорит только ленивый, по факту куда важнее, чем Кубок Стэнли. И что в этом формате делать Ковальчуку с его голубой мечтой?

Конечно, приходу Ильи был рад и главный герой, и центрфорвард Евгений Кузнецов, и защитник Дмитрий Орлов, и молодой вратарь Илья Самсонов. Во втором матче Ковальчука за новый клуб все россияне были на льду, но лучшим оказался Самсонов — если бы не он, то «Вашингтон» вообще бы отправился из Виннипега с полной кошелкой, а так дело ограничилось тремя пропущенными шайбами и нулем забитых голов. Тодд Рирден даже выпускал несколько раз на лед вместе Овечкина и Ковальчука — про то, что это дохлый номер, ему не доложили.

Вместе Ови и Кови выступали на девяти чемпионатах мира и трех олимпийских турнирах. Титул на двоих — один, и пришелся он на «чудо в Квебеке»-2008. Попытки объединить их в одно звено, как правило, заканчивались провалом, в том числе таким грандиозным, как 10-летней давности ужас в олимпийском Ванкувере. Илья вообще, как мне кажется, уверенно чувствует себя в составе без больших звезд — примерно в таком варианте сборной России он стал двукратным чемпионом мира и самым ценным игроком в Берне-2009. В большинстве остальных случаев супербомбардиры запомнились разве что «привозами».

Так Ковальчук и начал в «Вашингтоне» — старался, но подарил гол сопернику в домашнем матче с «Виннипегом». Хорошо еще, что Овечкин помог, забросив и 701-ю шайбу, и реализовав победный буллит. Во второй встрече с «Виннипегом» не удалось ничего. 36-летнему Ковальчуку нечего рассчитывать на игру в первых двух звеньях и на 20 минут игрового времени. С ним «Вашингтон» еще больше будет напоминать тяжелый танк устаревшей конструкции — если, конечно, в плей-офф не случится какого-то чуда.

На него и остается уповать.