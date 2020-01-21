А теперь — Щербатый!

Была у меня мысль написать про Овечкина, ни разу не прибегая к числительным. Увы, не выходит. Овечкин без цифр — что хоккеист без клюшки. Можно лепить на форму капитана «Вашингтона» кучу стикеров с разного рода рекордами и менять их по ходу матча. Но все и так знают, каких знаковых изменений можно ждать от брутального русского перед каждой встречей. Овечкин 15-й сезон в центре внимания, и нынче достигшие заоблачных высот статистические его показатели — едва ли не главная фишка сезона в Национальной хоккейной лиге.

Потому что он единственный из ныне действующих хоккеистов, кто непосредственно сейчас подвигает великих бомбардиров прошлого. То есть творит историю.

Буквально накануне звездного уик-энда, сделав хет-трик в домашнем матче с «Нью-Джерси», он остановился в одной шайбе от Марио Лемье. Впрочем, глагол «остановился» применительно к Овечкину не проходит — через два дня в сумасшедшей гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» он снова трижды поразил ворота, обогнал Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом на отметке «692». Это уже внутри первой снайперской десятки за всю историю НХЛ. Из европейцев выше только невероятный Яромир Ягр, до сих пор забивающий за родной чешский «Кладно».

Ягр — третий с 766 шайбами. Горди Хоу свою удивительно долгую карьеру закончил на отметке «801». Эверестом высится достижение Уэйна Гретцки: 894 шайбы в 1487 матчах, то есть 0,60 в среднем за игру. Ближайший конкурент Овечкина, у которого на сегодня 0,61 шайба, — Марк Мессье, опережающий восьмой номер «Вашингтона» на два пункта. После коротких хоккейных каникул вся Северная Америка будет ждать, когда Овечкин сделает следующие два шага. Это точно случится не в Монреале 27 января, потому что Александр Великий за отказ участвовать в «Матче звезд» дисквалифицирован на одну игру. Может себе позволить.

Для людей, не интересующихся хоккеем, вся эта статистика — просто жонглирование цифрами.

Но даже тем, кто совсем немного разбирается в самой динамичной из всех ценимых человечеством игр, понятно: круче Александра Овечкина как снайпера в новом столетии нет никого.

Можно сказать, он уже живая легенда. И ведь не поспоришь, хотя иногда и хочется.

Хочется даже не из-за политических убеждений, тем более что они достаточно гибкие и учитывающие обстоятельства времени и места: появившийся в Кремле в шлепках после прилета сборной России из золотого Квебека-2008, не так давно к Дональду Трампу на прием в Белый дом Овечкин явился при полном параде. За президента России в первых рядах как автор «Путин-тим», то есть так называемой «команды Путина», патриот из патриотов — и одновременно гражданин мира, много лет живущий в столице «вероятного противника» и прославляющий, как ни крути, заморскую лигу. Все это вкупе с отдельными не очень привлекательными чертами характера делает лично мое отношение к восьмерке «Вашингтона» достаточно сложным. Но отказываться по принципиальным соображениям от подарка в виде специально выпущенной после победы «столичных» в Кубке Стэнли- 2018 майки я и не подумал.

Фото: AP / TASS

Достаточно примитивная манера игры тоже не является определяющим фактором, потому что она, как бы это поточнее сказать… примитивная, но очень эффективная. Просто-таки поразительно эффективная, при том что все овечкинские ходы изучены тренерами, специалистами, вратарями, защитниками, да просто болельщиками, от и до. И ничего не помогает. Вернее, помогает, но далеко не всегда. Хитрости Овечкину хватает, мощи не занимать, нацеленность на ворота безумная, драйв не искусственный, а самый что ни на есть природный. Отбывающий номер Овечкин — вещь совершенно невозможная, пусть без таких игр и не обойтись при дичайшем графике.

Только что бывший тренер чемпионского «Вашингтона» Барри Тротц, получивший со своим «Айлендерс» увесистую оплеуху от экс-подопечного, высказался так: «Овечкин — настоящая суперзвезда. Он поднял свой уровень до величайшего. Какой он оформил хет-трик!».

Заметьте — это тренер проигравшей команды, и никто Барри за восхваление соперника не упрекнет, даже болельщики «Айлендерс».

Кстати, парные хет-трики Овечкин делает три года подряд. У Джо Мэлоуна из «Монреаля» 100 лет назад было четыре парных хет-трика, у Уэйна Гретцки в «Эдмонтоне» начала 80-х годов — три. Но они случались с перерывом. По общему числу хет-триков (26) Овечкин — восьмой за всю историю НХЛ. Среди игроков, чаще всех открывавших счет, — четвертый. По голам в пустые ворота — третий. Среди снайперов, забрасывавших шайбы за один клуб, — второй после Горди Хоу. Не менее чем по 30 голов в первые 15 сезонов в НХЛ, кроме Овечкина, забивал только Майк Гартнер. Можно продолжить перечислять овечкинские горизонты, но пока хватит.

Я нечасто смотрю заокеанские матчи, совсем не фанат НХЛ и без всякого трепета жду очередных достижений снайпера номер один. Но с нарезкой из последних голов, благодаря которым Овечкин буквально влетел в первую десятку, конечно же, ознакомился. И, честно сказать, был впечатлен. Ни одна заброшенная шайба не повторялась, все были удивительно разными: из своего «офиса» мощнейшим щелчком, хитрым кистевым, замыкая угол, после выхода один на один, в падении после силового прохода и броска с неудобной руки, в пустые ворота, наконец. Все три гола в ворота «Айлендерс», когда и был оформлен пропуск в десятку, были просто шедевральными, особенно забитый в падении в ближнем бою. Да и перед тем как запустить шайбу в пустые ворота и окончательно добить хозяев, Овечкин еще ухитрился обыграть защитника. Если добавить, что «островитяне» вели в три шайбы, но пропустили пять в третьем периоде, то станет понятным, что хет-трик капитана был отнюдь не для убойной статистики.

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И все-таки опасность для «Вашингтона», пока идущего на первом месте в сводной таблице НХЛ, существует. С одной стороны, при таком ажиотаже вокруг Овечкина можно не беспокоиться за результат и тем более о зрителях. Хоть сейчас, хоть в ближайшие сезоны практически при любых турнирных раскладах интерес гарантирован. С другой — не окажется ли в тени командная мотивация и не помешает ли зависимость от Овечкина, контракт с которым будет, несомненно, продлен, хотя бы еще раз взять вершину? На мой взгляд, помешать может.

А про вершину имени Гретцки, которая сияет где-то вдалеке, но уже видна, 34-летний Александр Овечкин попросил больше не спрашивать. Для него главное — о ней не думать. Знать, но не думать о цифрах. Достаточно того, что за него это делают миллионы почитателей.