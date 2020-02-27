Бацилла и Харибда

В России пока было зафиксировано пока только два случая COVID-2019. Еще трое россиян заболели коронавирусом в Японии и сейчас находятся на карантине в Казани. Несмотря на это, в Москве развернуты масштабные противоэпидемиологические меры, которые включают в себя карантин на 2000 человек и убой бездомных животных.

Фото: РИА Новости

Контроль над ресторанами и магазинами

26 февраля «Ведомости» сообщили о том, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита. Согласно источникам издания, после введения новых правил персонал ресторанов должен будет работать с посетителями в масках (при этом менять их каждые три часа), все сотрудники должны будут пользоваться антисептиками. В документе также указана необходимость дезинфекции залов утром и вечером.

Кассовые аппараты и дверные ручки придется дезинфицировать раз в час. Ужесточаются меры по режиму мойки посуды: ее и столовые приборы необходимо дезинфицировать в течение 90 минут при температуре не ниже 65 градусов.

Одно из наиболее затратных противоэпидемиологических предписаний — установка бактерицидных ламп в помещениях, где собирается много людей.

Документ распространили пока лишь в кругу нескольких московских рестораторов. Некоторые из тех, с кем поговорила «Новая газета», встретили эту новость не слишком радостно.

«Предписание начинается с того, что персонал нужно обеспечить масками. Как это сделать, когда масок в городе нет (неделю назад ФАС действительно сообщила о дефиците масок в Москве. — Д. К.)? К тому же, как это может помочь в случае коронавируса — неизвестно, — говорит совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. — Мы будем выполнять правила, которые сможем соблюсти. Можно, конечно, повысить температуру в посудомойке, но это просто смешно».

Фото: Reuters

К тому же новые правила обернутся для рестораторов серьезными издержками. Чтобы оборудовать даже небольшое кафе всеми необходимыми средствами, может понадобиться от 100 до 150 тысяч рублей, рассказывает руководитель консалтинговой компании Urvista и владелец кофеен Take and Wake Алексей Петропольский: «[Роспотребнадзор требует от заведений] приобрести дорогостоящее медицинское оборудование. Один фильтр воздуха, который дезинфицирует 100 кв. м помещения, стоит порядка 50 тысяч рублей. При этом речь идет еще и о лампах, бактерицидных масках, тотальной дезинфекции».

Однако более значимые потери могут вызвать снижение потока посетителей:

«Человек будет приходить попить кофе, а к нему будет подходить официант в перчатках и маске и будет при нем натирать [дезинфектором] стакан и опрыскивать стол специальными пахучими растворами. Это будет больше напоминать поход в больницу», — говорит Петропольский.

При этом, по словам рестораторов, часть новых требований Роспотребнадзора совпадает с обычными санитарными требованиями. А еще многие компании привыкли в сезоны гриппа предпринимать противовирусные меры без наставлений ведомства.

«Каждый год компании отправляют всех [сотрудников] прививаться, запасаются антивирусными препаратами, мониторят, кто болеет, а кто нет. В заведениях начинают чаще убираться и проветривать помещения. Это нигде не регламентировано, но все и так вводят дополнительные меры, потому что в противном случае их бизнес понесет убытки», — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Схожие требования Роспотребнадзор уже совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) выдвинул для розничных сетей. Об этом «Коммерсанту» сообщили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В сеть «Вкусвилл» рекомендации поступили от управ разных районов Москвы.

Для ритейлеров издержки могут оказаться еще более масштабными: по подсчетам издания, только сеть «Магнит» может потратить на маски до 5 млн руб, если приобретет их для всех сотрудников.

Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко в целом называет большую часть требований Роспотребнадзора полезными. Вопросы скорее вызывает то, как эти меры будут соблюдать.

Ведь если только требовать отчеты о выполнении предписания, никакой борьбы с коронавирусом не будет.

Ирина Якутенко. Фото: FB

«К примеру, предлагается устанавливать бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы). С одной стороны, такая практика есть, к тому же не только в России, но и в других странах. Обрабатывая воздух ультрафиолетом, они портят РНК и ДНК вирусов и бактерий. При этом эффективность этих облучателей не такая высокая, как пишет производитель. Также исследования показывают, что они работают больше против бактерий, чем вирусов. Качество работы зависит от наличия специальных фильтров, которые не пускают в аппарат пыль, количества ламп и особенностей компании-производителя. Если брать облучатели, производство которых было плохо проконтролировано, или купить самое дешевое оборудование, вместо облучателя на стене будет просто декоративная коробка», — объясняет Якутенко.

К полезным мерам биолог относит протирку поверхностей с дезинфицирующими средствами:

«Родственники нашего коронавируса MERS и SARS действительно к этому неустойчивы».

Для дезинфекции посуды хватает и обычной посудомойки. Под сомнение, однако, попадает эффективность ношения масок, в том виде, в котором меры прописаны в требованиях Роспотребнадзора.

«В первую очередь маска защищает окружающих от человека, который болеет. Она может защитить человека от вируса, но тогда ее стоит менять чаще, чем раз в два часа. Как только маска становится влажной от дыхания, она тут же становится проводником [для вируса]. К тому же в ней человеку приходится глубже дышать, что подвергает его [дополнительному] риску заболеть», — отмечает Якутенко.

Пока предписания, правда, не являются чем-то большим, чем рекомендациями, чтобы «повысить бдительность». Не так важно, в какие рестораны пришло письмо из санитарного ведомства, в силу постановление все равно вступит, только когда его опубликуют в «Российской газете» или подобном московском издании, объясняет Алексей Петропольский. Тогда правила будут обязательны для всех, кто связан с общепитом.

Коронавирус-убийца и охота на бездомных животных

Россия к эпидемии коронавируса действительно готовится основательно. В одной Москве на двухнедельном карантине находятся около 2500 человек, при этом новых случаев COVID-2019 в России зафиксировано не было (помимо трех заболевших на Diamond Princess в Японии). По словам мэра столицы Сергея Собянина, для контроля карантина даже используют распознавание лиц. Палку с противоэпидемиологическим надзором порой перегибали настолько, что китайские дипломаты увидели в них дискриминацию. На это мэр Москвы ответил, что режим изоляции граждан Китая считать дискриминационным нельзя.

О другой серьезной мере в среду сообщила руководитель московского Роспотребнадзора Елена Андреева. С целью предотвратить распространение коронавируса в Москве начался масштабный отлов и убой бездомных животных.

Бездомная собака в пункте временного содержания. Фото: РИА Новости

«У кошек и собак бывают коронавирусы, но это не SARS-CoV-2. Некоторые из них действительно опасны для собак и кошек, некоторые даже смертельны (например, у кошек коронавирусы вызывают вирусный перитонит). Но пока не зафиксировали ни одного случая передачи коронавируса от кошек и собак человеку. Поэтому эта мера излишняя, и отлов, а тем более убийство животных в связи с этим не оправданны», — говорит Ирина Якутенко.

Кроме того, наличие вируса у животных (даже если речь о летучих мышах) больше не имеет значения, потому что и в Китае, и в других странах основной способ передачи инфекции — от человека к человеку.

Отлов животных никакой роли не сыграет, считает эксперт.

Ведение борьбы с вирусом и широкое освещение COVID-2019 в СМИ дает и другой побочный эффект помимо неоправданно жестоких мер. Хайп вокруг коронавирусной инфекции в конечном счете создает плодородную почву для рождения теорий заговоров.

Телеведущий Рен-ТВ Игорь Прокопенко уже даже успел написать книгу о 2019-nCoV «Коронавирус. Вирус-убийца».

В издательстве к выпуску книги готовились основательно. Сейчас произведение можно купить в электронном виде, но уже в марте десятитысячным тиражом выйдет бумажная версия книги.

Как сообщили «Новой» в издательстве, позже ее издадут в твердой обложке с QR-кодами для просмотра дополнительных материалов. Кроме того, «Эксмо» выпустит аудиокнигу, где в роли чтеца выступит сам автор.

Фото: Эксмо

На вопрос, привлекались ли научные специалисты во время редактирования, в издательстве решили не отвечать, но в последний беседе с газетой в «Эксмо-Аст» уже говорили, что книги, которые не позиционируются как учебники по медицине, а содержат публицистический материал, могут быть написаны авторами без медицинского образования (единственное: тогда речь шла о другой редакции холдинга «Прайм»).

Книга Прокопенко позиционируется как «журналистское расследование».

О том, как велась работа над книгой и почему основной темой стал коронавирус, Игорь Прокопенко отказался рассказывать «Новой газете» без согласования интервью с телеканалом (на запрос редакции Рен-ТВ еще не ответил).

Однако даже если беглым взглядом посмотреть на содержание книги, становится понятно, что на целую книжку доступной информации о коронавирусе не хватило, поэтому

две трети работы посвящены ВИЧ, вирусу Эбола или, к примеру, вирусам, «которые помогают женщине забеременеть».

Но и для COVID-2019 нашлись теории, которые включают в себя и внеземное происхождение вируса, и его создание в лабораторных условиях. Некоторые суждения Прокопенко сформулированы так:

«Сначала возникает жар, температура, затем начинается кашель и через несколько часов внезапная лихорадка. Люди падают без сознания прямо на улицах и бьются в жутких судорогах…»

«Вирус «испанского гриппа» 1918 года сначала появился в небе, заразив птиц, а затем, мутировав, распространился и на людей!

А это означает, что он вполне мог попасть на Землю на комете.

Так что дело, возможно, было совсем не в китайских гастарбайтерах».

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин называет работы, подобные книге Прокопенко, «пропагандой сенсационной ерунды», которые сделаны буквально с «антипониманием» вопроса.

«К примеру, Прокопенко пишет, что, если вирус перескочил от птиц к людям, значит, сначала был в небе, а значит, попал к нам с кометы. Логики здесь нет. А если бы вирус от землероек нам достался, обвинили бы подземных рептилоидов из полой Земли? Более того, для всех известных актуальных вирусов мы можем построить древо их эволюции и показать, что ничего внеземного или искусственного там нет».

Подобные книги написаны с использованием различных приемов манипуляций. Самый известный из них — вырывание цитат ученых из контекста, говорит Панчин. Вырвав фразу, автор будет развивать ложную мысль, ссылаясь на анонимных ученых без обращения к научной литературе. При этом искусственно созданные идеи закрепляются в обществе достаточно легко, если они необычные, а публика не обладает достаточным знанием, чтобы раскусить их. Какую-то часть ретранслируют СМИ.

Как считает биолог, у любой книги о науке должен быть научный редактор, часто этого нет. Но люди продолжают читать псевдонаучные работы и верить им.

«Аудитория у таких книг и передач огромная. Больше, чем у многих хороших книг и передач. Конечно, неправильные знания о медицине могут привести к неправильным методам лечения и даже гибели людей. Да чего там, вон недавно человек разбился, пытаясь доказать, что земля плоскаяЈ, — резюмирует Панчин.