Вас спросить решили

Общероссийское голосование по одобрению путинских поправок в Конституцию назначит своим указом сам Владимир Путин. Он же выберет день для волеизъявления — хоть рабочий, хоть воскресный. Готовить голосование, проводить и подводить его итоги поручается всей системе избиркомов. Они также разъяснят гражданам суть президентских поправок через информирование без агитации. Наблюдать за ходом голосования смогут только назначенцы от общественных палат. Такова суть поправок, внесенных парламентариями в Думу, где готовится ко второму чтению президентский законопроект об изменении Конституции.

В думский комитет по госстроительству поступили поправки, дающие общие установки предстоящему общероссийскому голосованию, на котором настоял Владимир Путин. Это произошло после того, как президент предложил выправить Конституцию, включая ее статьи, регулирующие политическую систему страны. Президентский проект «закона о поправке к Конституции РФ…», уже одобренный Думой в первом чтении, содержит специальную статью 2, в которой лишь значится, что «закон выносится на общероссийское голосование». Из такой формулировки очевидно только, что проект можно выносить на голосование», когда станет законом. А законом он станет лишь тогда, когда конституционные поправки одобрят квалифицированным большинством депутаты Думы (не менее двух третей голосов), члены Совета Федерации (не менее трех четвертей голосов), а также квалифицированным большинством депутаты законодательных собраний хотя бы в двух третях всех регионов страны.

Иными словами, оценивать россияне во время голосования будут поправки, которые де-юре уже станут новыми нормами действующей Конституции.

Более того, гражданин, получив на руки бюллетень для голосования, не обнаружит в нем ни одной из тех 22 поправок, которые решил внести в Конституцию Владимир Путин. Россиянину предложат то, что ему президент и обещал: отдать голос «по всему пакету поправок». В бюллетене будет лишь один вопрос. Его сформулирует президент в своем указе, которым назначит также день голосования. День может быть выходным, как это сейчас предусмотрено для выборов и референдумов, а может быть и рабочим. На усмотрение Путина. Но если президент остановится на рабочем дне, его нужно будет предварительно объявить нерабочим.

Никакой юридической необходимости в этом голосовании нет. Поправки вносятся в те главы Конституции, которые можно править голосами федеральных и региональных парламентариев.

Но президент в январе, анонсируя правки в своем послании Федеральному Собранию, доказывал парламентариям необходимость «голосования граждан страны» тем, что «новации касаются существенных изменений политической системы». Поэтому все фракции Думы одобрили идею голосования, хотя не имели представления, как его проводить. Российское законодательство предусматривает всероссийское голосование граждан лишь в двух случаях: на выборах и на референдуме. Ни в ту, ни в другую процедуру (выборов или референдума) не могло вписаться предложенное Путиным голосование, при котором нет альтернативы (как на выборах) и которое не имеет юридических последствий (как итоги референдума).

В итоге процедура нового вида волеизъявления, которая просматривается сквозь сегодняшние поправки к законопроекту, во многом похожа на соцопрос. Социологи получают ответ на свой вопрос, не воздействуя на мнение респондента. Точно также никакого воздействия на мнение россиян о конституционных поправках не будет. Агитация «за» или «против» не предусмотрена, в отличие от выборов и референдумов.

Агитировать «против» намерены демократические партии. Но понятия «агитация» нет в той процедуре голосования, которая предложена сегодня в качестве поправок к президентскому законопроекту.

Допускается лишь «информирование граждан РФ о подготовке и проведении общероссийского голосования». Государственные СМИ обязаны зарезервировать под это эфирное время и печатные площади. Информировать россиян будет вся система избиркомов с ЦИКом во главе. Избиркомы на местах должны также обеспечить гражданам «возможность ознакомления с текстом изменений в Конституцию».

При этом содействовать избиркомам в деле информирования граждан смогут «органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления». В российской практике вовлеченность властных структур в «информирование» на выборах оборачивается, как правило, агитацией за нужного кандидата (на референдумах за «нужный» ответ), и потому давно называется «административным ресурсом». Стало быть, косвенная агитация «за позитив» гарантирована пакету путинских поправок.

Пока неясно, как будут восприниматься прямая агитация голосовать «против» (обещана партией «Яблоко») или открытые призывы к бойкоту голосования (обещаны Алексеем Навальным и партией ПАРНАС). Но в число принципов, на которых строится «новый» вид волеизъявления, уже включен один из тех, на которых держатся «старые» виды: «Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению».

Сложно прогнозировать, какую правоприменительную практику получит этот принцип в современных российских условиях. Но уже предельно ясно, что противники правки Конституции вряд ли получат доступ к наблюдению за голосованием.

Ни одна оппозиционная партия не сможет направить своих наблюдателей. Это право закрепляется только за общественными палатами: всероссийской и региональными.

В полном соответствии с законом Общественная палата РФ подконтрольна Кремлю, общественные палаты в регионах — губернаторам.

Зато для простых граждан в день голосования не будет никаких проблем и ограничений. Разрешено задействовать «портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг». Значит, о своем отношении к поправкам Конституции любой гражданин сможет заявить в том месте, где он окажется в день голосования. А «при наличии условий» допустимо «дистанционное электронное голосование». Значит, голосовать можно будет хоть из-за границы через мобильный телефон или с компьютера. И то (по месту нахождения), и другое (через гаджет) вызывает недоверие и подозрения в фальсификациях итогов волеизъявления. Впрочем, недоверчивые и подозревающие деятели обнаруживаются лишь в оппозиционных партиях, среди активистов движения в защиту прав избирателей «Голос» и в узком кругу экспертов-конституционалистов.

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что поправки к закону, касающиеся общероссийского голосования, разработаны рабочей группой. Той самой, которую собрал Владимир Путин и которая занимается правкой Конституции параллельно с Думой. Авторами поправок с описанием условий голосования подписались от Думы сам Павел Крашенинников («Единая Россия») и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). От Совета Федерации в соавторство вошли глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»), вице-спикер Андрей Турчак (он же секретарь генсовета «Единой России») и первый зампред комитета по регламенту Светлана Горячева («Справедливая Россия»).