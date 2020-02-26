Пропасть для «Спартака», офицер Булыкин и возвращение Кокорина

28 февраля возобновляется чемпионат России по футболу. Представляем восемь интриг оставшейся части уникального первенства, в которое снова вливаются Леонид Слуцкий, братья Березуцкие и бывшие заключенные Александр Кокорин с Павлом Мамаевым.

Игрок «Тамбова» Георгий Мелкадзе. Фото: РИА Новости

Выживет ли «Тамбов» в Нижнем Новгороде?

Новичок Премьер-лиги, чей древний стадион оказался не готов к дебюту в высшем обществе, летом и осенью был вынужден проводить домашние матчи в Саранске, хотя изначально сдать объект строители обещали в сентябре. Однако реконструкция, по сути, даже не начиналась, и клубу, продолжающему бороться за выживание, пришлось забронировать для весеннего приема гостей арену в Нижнем Новгороде, а для тренировок — одну из баз «Спартака» в Тарасовке. «Принимая решение о переезде из Мордовии на берега Волги, мы исходили из экономических соображений. Да и народ в Нижнем будет ходить на наш коллектив активнее, чем саранчане», — заявила гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова. А вот болельщики «волков», лишенные возможности поддерживать команду в родном городе, негодуют и не скрывают, что такой «бездомный» футбол им не нужен.

Тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий. Фото: РИА Новости

Что сотворит Леонид Слуцкий с «Рубином»?

Бывший тренер сборной России безуспешно, но весело потренировав английский «Халл» и голландский «Витесс», принял очередной вызов, согласившись возглавить забывшего про большие успехи двукратного чемпиона страны, на которого УЕФА еще и наложил еврокубковый бан за нарушение правил финансового фейр-плей. Впрочем, проблема не в том, что как минимум раньше 2021 года победители «Барселоны» не поедут в Европу, а в том, что казанцы находятся нынче на дне таблицы и, учитывая сложнейший календарь, рискуют опуститься в ФНЛ. Посему у находчивого Леонида Викторовича, который, к слову, загубил карьеру комментатора, в шутку произнеся когда-то в эфире Первого канала фамилию «Навальный», фактически нет права на ошибку. Ведь рубиновый закат может и самого Слуцкого превратить в безработного инстаграмщика.

Дмитрий Булыкин во время открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017. Фото: РИА Новости

Найдет ли офицер Булыкин странные матчи?

В бытность футболистом его прозвали Димой-дискотекой. Тем не менее, талантливый шалопай смог взять три кубка России, наколотить сто мячей и примерить фрак «Джентльмена года». Повесив бутсы на гвоздь, он успел поработать экспертом на ТВ, советником президента «Локомотива» и хотел баллотироваться в Мосгордуму, но не сумел набрать нужное количество подписей. А вот «баллов» и самопиара для получения от РФС должности офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами 40-летнему Супербулу хватило. Теперь в его обязанности будет входить мониторинг и экспертная оценка странных спектаклей. «Видимо, всем Димусикам в 2020-м решили придумать «занятие», чтобы не бедствовали, но и не лезли во взрослые дела», — так прокомментировал назначение Булыкина известный юморист. Чем ответит Дмитрий Олегович?

Братья Кирилл и Александр Кокорины у КПП исправительной колонии. Фото: РИА Новости

Как пошалит Кокорин в «Сочи»?

Отсидев положенный срок, автор самого быстрого гола в истории сборной России, мечтал вновь надеть футболку «Зенита» и сохранить привычную зарплату в четыре миллиона евро. Но руководители «Газпрома», которые изначально обещали опальному форварду полную поддержку, прямо со сборов «этапировали» его в аренду в «Сочи» (есть версия, что судьба Кокорина решалась в Кремле, откуда и был дан наказ выгнать зэка из культурной столицы). Узнав «прикуп», Александр заартачился, но владелец южан Борис Ротенберг уговорил-таки его отправиться на Черноморское побережье до мая. «За все свои неполадки нападающий отстрадал. Голова у него сейчас на месте, он по-другому смотрит жизнь», — сказал президент «Сочи». Букмекеры же считают, что больше двух мячей Кокорин вряд ли забьет. Но точно известно одно: в месяц Саше положено два миллиона рублей.

Желько Бувач. Фото: Reuters

Куда приведут «Динамо» кумовство и Бувач?

39-летний наставник бело-голубых Кирилл Новиков, принявший команду осенью и получивший карт-бланш от ВТБ, под Новый год пригласил на роль ближайшего помощника родного папу — Александра Новикова, который является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (327). Но еще сильнее москвичи удивили общественность тем, что заманили на пост спортивного директора Желько Бувача, 10 лет ассистировавшего Юргену Клоппу в «Боруссии» и «Ливерпуле». Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев сообщил, что именитый босниец будет заниматься селекцией и стратегическими вопросами без вмешательства в тренировочный процесс. Правда, фанаты не сомневаются, что, если два Новикова не дадут резкий плюс на зеленом газоне, именно хитрый и умелый Бувач неофициально возьмется за Шунина и компанию.

Сергей Прядкин(в центре). Фото: РИА Новости

Выберут ли Прядкина президентом РПЛ?

«Кастинг» главного начальника чемпионата, как и президента страны, уже давно — пустая формальность: Сергея Прядкина, руководящего лигой чуть меньше, чем Владимир Путин Россией, высокая футбольная общественность всякий раз подписывает автоматически. Однако в январе случилось страшное: традиционное единогласное переизбрание на новый пятилетний срок чиновника, у которого полномочия, кстати, истекают только в апреле, не вызвало энтузиазма у президента РФС Александра Дюкова, назвавшего закрытое досрочное голосование незаконным и настоятельно попросившим устроить «перепрядки». Поговаривают, что Александр Валерьевич очень недоволен Сергеем Геннадьевичем, обеспечивающим спокойствие Евгению Гинеру и его товарищам, и хочет произвести революцию. Неужели в марте задует питерский ветер перемен?

Болельщики «Спартака». Фото: РИА Новости

Потеряет ли «Спартак» прописку в элите?

У народной команды после увольнения Олега Кононова и назначения Доменико Тедеско дела не пошли в гору: из семи поединков было выиграно всего два. Сейчас «Спартак» занимает 10-е место, отставая от зоны еврокубков на 12 пунктов. Зато от тех, кто располагается в зоне стыковых матчей, всего 3 очка, а до прямого залета в ФНЛ – 4. Фанаты уверены, что провал-1976 не повторится, и надеются на голеадора Александра Соболева, арендованного у «Крыльев Советов». А вот ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, скончавшийся 11 февраля, еще летом высказывал мысль о том, что по итогам сезона клуб, постепенно распродавший весь чемпионский состав и набравший невнятных личностей, может рухнуть в пропасть. Кстати, «Динамо», с которым «Спартаку» биться в субботу, в год своего вылета практически повторяло нынешнюю диспозицию красно-белых…

Игроки «Зенита» качают на руках главного тренера Сергея Семака. Фото: РИА Новости