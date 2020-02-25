Дружба в обмен на безопасность?

Китайские дипломаты передали озабоченность действиями московских правоохранительных органов и эпидемиологических служб мерами борьбы и профилактики коронавируса — как считает китайская сторона, такие меры носят дискриминационный характер, так как затрагивают исключительно граждан Китая. Это вредит «благоприятной атмосфере развития российско-китайских отношений», считают в посольстве.

Копия такого заявления в правительство Москвы оказазалось в распоряжении редакции «Новой газеты».

Посольство Китая просит столичные власти отказаться от чрезмерных мер профилактики эпидемии коронавируса, говорится в заявлении. Примером таких мер посольство называет «повсеместный мониторинг лиц, прибывших из КНР» в Москву.

О реакции мэрии Москвы на письмо из посольства Китая пока ничего не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности». Это несколько раз опровергали представители департаментов мэрии.

«Новая газета» направила запрос в Мосгортранс с просьбой прокомментировать эту информацию, однако ответ до сих пор не получен.