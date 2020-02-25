В этой бомбе — 320 миллионов человек

Железнодорожные билеты в Китае сейчас продают так, чтобы идущие в большие города пассажирские поезда были заполнены не более чем наполовину. Подобным образом формируются и авиарейсы — самолеты по решению властей не могут летать переполненными. Организуются специальные автобусные рейсы в большие города: схема их отправки призвана по возможности не допустить большого скопления людей на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

В условиях массового распространения смертоносного коронавируса 2019-nCoV

китайские власти решают сейчас невиданную в истории и крайне опасную задачу — им нужно обеспечить по возможности безопасное возвращение в мегаполисы невероятного количества рабочих-мигрантов и студентов,

которые разъехались оттуда по стране на каникулы по случаю лунного Нового года. К настоящему времени путем жестких ограничительных мер в большие города допустили только около 80 млн отпускников.

Число внушительное, но, по китайским масштабам, оно выглядит достаточно скромно: до конца февраля и в марте в мегаполисы из провинции должны вернуться еще 320 млн человек. Вдумайтесь в эту цифру — она сопоставима со всем населением США!

Незаметные зараженные

Система уличной дезинфекции в Китае. Фото: Zuma / TASS

Если конкретно, то до конца нынешнего месяца предполагается привезти в крупные центры 120 миллионов человек, а в марте — еще 100 миллионов студентов, а также 100 миллионов рабочих-мигрантов. Они лишены прописки в городах, чтобы не раздувать их население, но тем не менее жизненно необходимы сосредоточенным там предприятиям. Среди этих людей, как многие подозревают, может быть немалое количество зараженных коронавирусом, что грозит новой масштабной волной эпидемии, которая с конца декабря по состоянию на 25 февраля уже унесла жизни почти 2700 человек.

Одна из особенностей сотрясающей Китай эпидемии COVID-19 в том, что на первом этапе заражение очень часто протекает без симптомов. Иными словами, температура у заболевшего поначалу не повышается, нет насморка и кашля, что позволяет ему легко проскочить через санитарные кордоны.

Пессимисты считают, что таким образом в большие города могут незаметно проникнуть миллионы носителей коронавируса.

Для вновь прибывающих, правда, устанавливается карантин в 14 дней — они должны провести его дома, а местные власти за это время должны убедиться, не заболел ли вчерашний отпускник. Но при китайских масштабах проверить всех невозможно — тем более что многие свою болезнь скрывают. Причина проста — далеко не все хотят оказаться в наскоро построенных бараках, где изолируют пораженных коронавирусом. Условия там, мягко говоря, не идеальные — даже не хватает коек.

Пропуск в магазин — один на семью

Китайские власти пытаются выявлять скрывающихся от медицины: в гигантском городе Ханчжоу, административном центре охваченной эпидемией провинции Чжэцзян, с населением более 54 млн человек аптекам, по данным японских журналистов,

запретили продавать жаропонижающие лекарства и средства от кашля. Мол, если заболел — иди в больницу на анализы, сдавайся властям.

В других местах, например, даже предлагают денежное вознаграждение тем, кто добровольно при появлении пугающих симптомов явился на обследование.

На карантин в Китае закрыты целые населенные пункты или микрорайоны в крупных городах. Пропуск на выход из квартир в магазин выдается один на семью и один раз в определенное количество дней. По интернету гуляют пугающие слухи о том, что кое-где заболевшим семьям наглухо заколачивают двери, а еду спускают по веревкам с крыши в окно, хотя проверить все это, ясное дело, не представляется возможным.

Более определенно другое — эпидемия ощутимо сотрясает могучую экономику Китая. Практически встали железнодорожные пассажирские перевозки — за три недели после 25 января, в самый разгар каникул по поводу лунного Нового года, их объемы сократились на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на середину февраля работала лишь одна треть из 183 китайских заводов по сборке автомобилей. Объем их выпуска упал более чем на миллион штук по сравнению с тем же месяцем год назад. Правда, на этой неделе ситуация улучшилась: в КНР возобновили производство все четыре завода японской корпорации Toyota, но они работают от силы на 50 процентов мощности — из-за карантинных ограничений разорваны многие производственные цепочки.

В феврале власти КНР не опубликовали официальную статистику по внешней торговле — в Токио подозревают, что цифры падения показателей импорта и экспорта были столь внушительными, что их решили попридержать, чтобы не нагнетать пессимизм. Эксперты сейчас спорят только об одном — насколько упадут темпы роста экономики Китая в первом квартале 2020 года. В октябре — декабре 2019 года они составили 6 % от уровня того же периода год назад. Это и так были самые низкие темпы прироста ВВП с 1992 года. Однако в январе — марте, конечно, все будет намного хуже.

Кто-то предрекает даже сокращение ВВП, но большинство экспертов пока сходятся на том, что темпы роста упадут до отметки 3–4 процента от показателей первого квартала год назад. Будет ли это временным сокращением или скажется на ситуации всего предстоящего года, зависит только от того, как скоро китайским властям удастся погасить эпидемию. Есть и сопутствующая проблема: граждане КНР и все похожие на них уроженцы востока Азии столкнулись с небывалой волной неприязни за границей.

Приключения в Боливии и карантин в Сиэтле

Реакция на коронавирус в Токио. Фото: AP / ТАСС

Группа пытливых японских студентов в начале февраля себе на беду решила посмотреть на одно из чудес света — высохшее соленое озеро Уюни, расположенное в Боливии на высоте 3600 метров. Но добраться до сверкающей на солнце цели ребятам не удалось. Их остановила полиция и принудительно поместила в инфекционный отсек местной больницы. Причина была простой и унизительной —

боливийские власти плохо отличают японцев от китайцев, которых там поголовно считают разносчиками напугавшего весь мир коронавируса.

История со студентами лишь малый эпизод истерично нарастающей во всем мире волны страхов, дискриминации, а временами и откровенной ненависти к тем, кто имеет внешность уроженца Восточной Азии. Бразильского юношу из семьи японских иммигрантов, например, вышвырнули из метро в Рио-де-Жанейро с криками: «Вон отсюда, китайский разносчик инфекции!» Похожая история случилась и в метро Нью-Йорка — там неизвестный набросился с кулаками на китаянку в защитной маске, требуя немедленно покинуть подземку. Любительское видео с этой сценой попало в соцсети и имело, прошу прощения за невольный каламбур, поистине вирусное распространение.

В американском Сиэтле вернувшуюся из поездки в КНР женщину (совсем даже не китайского происхождения) попытались выселить из съемной квартиры, а когда это не удалось — обклеили ее дверь самодельными плакатиками с надписью «Вирусный карантин». Посольство Японии в Египте сообщило, что людей с восточноазиатской внешностью отказываются обслуживать в магазинах Каира, — их принимают за опасных китайцев.

В Сингапуре на официальном сайте довольно бойко идет сбор подписей под петицией с требованием к правительству запретить въезд в город-государство всем без исключения гражданам КНР.

При этом этнические китайцы, составляющие большинство сингапурского населения, сами подвергаются дискриминации за границей как «потенциальные разносчики смертоносного коронавируса».

Страхи и слухи

Японские студенты попали в неприятную историю не только в Боливии: в феврале группу учащихся престижного токийского Университета Хитоцубаси на одной из улиц Парижа окружила толпа молодых людей. Они показывали на испуганных японцев пальцами и кричали: «Зараженные! Идут зараженные! Убирайтесь!» Студенты после этого решили не испытывать судьбу, прервали поездку, поменяли билеты и немедленно вернулись в Токио.

Но и в самой Японии все не так благостно: в моду в местном твиттере вошел хэштэг #Chinese-DontComeToJapan — «Китайцы, не приезжайте в Японию».

Под ним публикуют всякую оскорбительную чушь про граждан КНР и распространяют немыслимые слухи. Например, что коронавирусы прилипают к товарам, которые поступают из Китая, и таким образом могут расползаться по Японии. Слухи приносят «эффект» — из продуктовых магазинов исчезают выращенные в Китае овощи, которые раньше пользовались популярностью из-за дешевизны. Теперь их плохо покупают: покупателей пугают этикетки «Товар из КНР».

Многие жители России, подозреваю, считают, что китайцы, японцы и корейцы — все на одно лицо. Однако жители Токио, например, с первого взгляда прекрасно отличают туристов из КНР — в прошлом году их число в стране превысило 9,5 млн человек. По улицам Токио китайцы зачастую бродят с массивными чемоданами на колесиках, набивая их местными товарами, которые, судя по всему, ценят за качество и отсутствие подделок.

Японские торговцы всегда были рады покупателям из КНР, которые оставляли в стране огромные деньги. Однако в последние недели я все чаще вижу, как жители Токио стараются не приближаться к людям, которых они считают приезжими из Китая. Вокруг них почти автоматически образуется пустое пространство шириной не менее двух метров — в местных социальных сетях уверяют, что вирус дальше не летит.

Короче говоря, вспышка загадочной новой пневмонии стала причиной невероятных страхов и отвратительных слухов.

И речь идет не только о расовой или национальной дискриминации — коронавирус взвинчивает страсти даже среди представителей одного народа. В четверг на этой неделе, например, в одном из вагонов метро города Фукуока на юго-западе Японии вспыхнула потасовка между самыми что ни на есть единокровными японцами, что, вообще-то, дело нечастое. Шумный скандал перерос в драку из-за того, что один из пассажиров несколько раз кашлянул, при этом он был без защитной маски.