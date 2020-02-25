«Пусть выберут силовики, а текст напишет Бастрыкин»

Отбор на конкурс «Евровидение», который стартует 12 мая, в разгаре. Все называют своих кандидатов — Матвиенко, Крутой, Пригожин. А почему это решают они? — задался вопросом поэт Александр Елин, текстовик группы «Рабфак». Ведь дело-то государственной важности. Если быть до конца последовательными, отбор артистов надо поручить представителям силовых ведомств. А в идеале вообще послать «вежливых людей» на EV. Если получилось в Крыму, может получиться и в Роттердаме.

Елин написал соответствующую петицию в Госдуму и песню для группы «Рабфак». Что это за петиция и о чем песня — в монологе для «Новой».

Александр Елин Поэт-песенник

— Кого бы они там ни выбрали, этот человек станет олицетворением страны, ее символом в Роттердаме. Ведь EV уже давно перестало быть музыкальным конкурсом, это конкурс патриотизмов. Даже если вам нравится условный Александр Панайотов, а поедет условный Little Big, вы все равно будете болеть за Little Big, потому что болеть полагается за своих. Вы же любите свою родину, правда?

А еще это проверка на патриотизм в мировом масштабе, маркер того, как к нам относятся в мире. Как относятся правительства, мы знаем, все нас ненавидят, а вот народы нам сочувствуют, уважают Путина и любят русских, просто им мешают тайные силы. Смотрим на голосование — кто за нас, а кто против: «Ага, поляки всегда против нас, знаем мы этих поляков. А молдаване молодцы, за нас».

В последнее время российские исполнители ездят на «Евровидение», как на войну. Это фронт идеологической борьбы. Но если наш представитель на EV — это так важно, почему его выбирают киты шоу-бизнеса, причем кулуарно, где-то у себя в кабинетах? Ни для кого не секрет, что за назначением любого мало-мальски значительного чиновника у нас в стране стоят силовики.

Логично будет, если и на «Евровидение» именно силовики выберут того, кого считают более патриотичным, более достойным.

Соответствующие органы должны проверять текст, чтобы он был скрепный. Вот у нас вполне скрепный, по-моему:

На Евровиденье едем мы!!!

Так в Думе решили большие умы.

А значит, Родина выбрала нас

И мы ее самый четкий спецназ

Народу России вреден гламур,

вся эта шняга — няш-няш, мур-мур.

Ему как воздух победы нужны

Гордость и слава, престиж страны.

Евровижен, Евровижен,

Запад должен быть унижен.

Должен быть обижен враг,

Прочь попса, вперед «Рабфак».

Из нас никто ни гей и не фрик.

Мы ровно поем, не срываясь в крик.

Проверен конторой каждый аккорд,

Музыка так же важна, как спорт.

За нас голосуй, Израиль, не трусь.

За нас уже Мальта и Беларусь,

Люксембург и даже Литва.

Даешь победу, ура, братва!

Евровижен, Евровижен,

Запад должен быть унижен.

Должен быть обижен враг,

Прочь попса, вперед «Рабфак»!

Заметьте, что я никого не призываю уничтожать, но обидеть и унизить — наша святая обязанность.

Это не первое столкновение группы «Рабфак» с «Евровидением». Лет десять назад, когда песня «Наш дурдом голосует за Путина» была мегапопулярной, кто-то написал в интернете: «А давайте выдвинем «Рабфак». И люди начали голосовать за нас в огромных количествах. Народ уже за нас, но силовикам все-таки как-то больше доверия.

Если у России особый путь, надо идти до конца, а не лицемерить. Почему падает рейтинг доверия к власти? Потому что говорят одно, а делают другое. Нет уж, силовики так силовики.

Группа «Рабфак». Фото: Алексей Быков

Считаю, что Госдума должна принять закон, регламентирующий выдвижение кандидатов на подобные конкурсы, на любой конкурс, где защищается честь страны. И закрепить право выбора за силовыми ведомствами. Силовые структуры — квинтэссенция России, они лучше всех разбираются в экономике, в культуре, в вере. Понятно, что в попсе и роке они тоже разбираются лучше всех. Вот пусть и выдвигают. Я уверен, что многие генералы и чиновники высшего ранга в детстве заслушивались «Дип Перпл», мы это знаем по нашему экс-премьеру. Нынешний премьер вообще писал музыку Лепсу, а Лепс — заслуженный исполнитель. У них точно хороший вкус, я жду, что они скажут: «Ну, вот же, «Рабфак» — отличная группа, а не трын-брын, канареечка, не слащавая бесполая попса».

Мы знаем, что глава Следственного комитета Бастрыкин сочиняет стихи. Когда «Рабфак» выпустят на «Евровидение», попрошу, чтобы текст для нас написал Бастрыкин. Думаю, что это будет песня про Грету Тунберг. А как иначе победить на «Евровидении»? Опять петь про то, что я увидел твое лицо в облаках?..

В конце концов, это отличное занятие для силовиков: вместо того, чтобы защищать необъяснимые геополитические интересы в Сирии, пускай займутся гуманным делом, «Евровидением».

Все равно ведь нам пудрят мозги, создавая ложную повестку, а не ту, которая отражает реальные проблемы страны: с медициной, с пенсиями, с коррупцией. Так пусть уж эта ложная повестка будет веселой и позитивной. Все силы — на «Евровидение»!

У нас масса хороших военных коллективов, Ансамбль МВД, Ансамбль песни и пляски Национальной гвардии Российской Федерации. После нас можно и их послать. Есть прекрасная группа «Голубые береты», есть много коллективов ветеранов-афганцев. Сейчас потеплеет, и они выйдут петь правильные песни по электричкам. Не понимаю, чем они хуже, чем Филипп Киркоров. Это честное народное искусство, эти песни написали не Союз композиторов с Союзом писателей, а простые люди, от всего сердца. Они и должны представлять страну. А для начала — «Рабфак». Подписывайте петицию!